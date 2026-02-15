Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I prezzi per comprare casa a Verona nel primo semestre 2025

Il mercato immobiliare di Verona nel primo semestre 2025 registra segnali di crescita diffusi, con variazioni positive in quasi tutte le macroaree della città. Nel centro, i dati di Tecnocasa, segnalano un aumento dei valori dello 0,4%, mentre alcuni quartieri fanno registrare incrementi superiori al 4%. A influire sono diversi fattori: disponibilità limitata di immobili, attenzione crescente alla qualità e alla classe energetica, aumento dei canoni di locazione e maggiore propensione all’acquisto.

Comprare casa a Verona nel centro storico

Nel centro storico i prezzi per comprare casa a Verona risultano sostanzialmente stabili. I tempi di vendita si sono allungati, complice una minore offerta abitativa e spesso di qualità non elevata. Chi acquista la prima casa si orienta su due tipologie opposte: immobili di ampia metratura, con valori che possono raggiungere anche il milione di euro, oppure piccoli tagli come monolocali e bilocali destinati ai fitti brevi.

Per gli investimenti più contenuti, raramente si superano i 300 mila euro. Si conferma la tenuta del segmento di prestigio, particolarmente selettivo, che registra 6000 euro al mq per immobili con affacci panoramici su piazze importanti.

Veronetta, domanda sostenuta e investimenti per studenti

A Veronetta i valori sono in leggero aumento grazie a un’offerta più contenuta rispetto alla domanda. Il quartiere, situato all’interno delle mura cittadine, attrae investitori orientati al segmento turistico e studentesco.

Gli investitori prediligono appartamenti di grande metratura da frazionare, ristrutturare e rivendere oppure mettere a reddito. Una camera si affitta tra 350 e 500 euro al mese. Le tipologie signorili del XVIII e XIX secolo hanno valori compresi tra 3000 e 3500 euro al mq.

I canoni di locazione si attestano tra 600 e 700 euro per un bilocale arredato e tra 800 e 900 euro per un trilocale. Nelle aree delle ex caserme sono in corso nuove costruzioni in edilizia libera con prezzi di 4000-4200 euro al mq.

Borgo Milano-Stadio-Navigatori, prezzi in aumento del 4%

La macroarea di Borgo Milano-Stadio-Navigatori registra un incremento dei prezzi del 4%. La zona dello Stadio mostra una domanda in crescita a fronte di un’offerta limitata, nonostante le nuove costruzioni realizzate negli ultimi anni al confine con Borgo Milano.

Il nuovo si vende intorno a 3300 euro al mq. Un buon usato degli anni ’60 e ’70 si scambia tra 1500 e 1600 euro al metro quadrato. Il quartiere è apprezzato per la presenza di servizi e per i collegamenti con tangenziale e centro città. Non mancano investitori interessati a bilocali da affittare a 600-700 euro al mese, anche per casa vacanza e B&B grazie alla vicinanza al centro storico.

Nella macroarea di Borgo Roma-Golosine i prezzi crescono del 3,7%. Il nuovo si vende tra 2500 e 3000 euro al metro quadrato. La zona è apprezzata per i prezzi accessibili e per la vicinanza all’autostrada e alla tangenziale. Acquistano sia famiglie sia investitori.

Borgo Venezia e Musicisti, domanda sostenuta e offerta limitata

A Borgo Venezia i prezzi aumentano del 2,7%. Borgo Croce si distingue per la vicinanza al centro e alla collina. L’offerta comprende appartamenti costruiti tra gli anni ’60 e ’90 e ville che superano il milione di euro. Il nuovo si scambia intorno a 3000 euro al metro quadrato, mentre l’usato varia tra 1400 e 2000 euro al metro quadrato.

Gli investitori destinano mediamente 100-130 mila euro per immobili da mettere a reddito. Le camere per studenti si affittano tra 350 e 400 euro al mese.

Borgo Trento e Valdonega, trainano le nuove costruzioni

La macroarea di Borgo Trento registra un aumento dell’1,5%. A Valdonega le nuove costruzioni si vendono a 6000 euro al metro quadrato, trainando anche l’usato. L’area è apprezzata per il contesto signorile, la vicinanza al centro e all’Ospedale di Borgo Trento, che stimola investimenti per locazioni a personale sanitario.