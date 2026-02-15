Il mercato immobiliare di Verona nel primo semestre 2025 registra segnali di crescita diffusi, con variazioni positive in quasi tutte le macroaree della città. Nel centro, i dati di Tecnocasa, segnalano un aumento dei valori dello 0,4%, mentre alcuni quartieri fanno registrare incrementi superiori al 4%. A influire sono diversi fattori: disponibilità limitata di immobili, attenzione crescente alla qualità e alla classe energetica, aumento dei canoni di locazione e maggiore propensione all’acquisto.
Indice
Comprare casa a Verona nel centro storico
Nel centro storico i prezzi per comprare casa a Verona risultano sostanzialmente stabili. I tempi di vendita si sono allungati, complice una minore offerta abitativa e spesso di qualità non elevata. Chi acquista la prima casa si orienta su due tipologie opposte: immobili di ampia metratura, con valori che possono raggiungere anche il milione di euro, oppure piccoli tagli come monolocali e bilocali destinati ai fitti brevi.
Per gli investimenti più contenuti, raramente si superano i 300 mila euro. Si conferma la tenuta del segmento di prestigio, particolarmente selettivo, che registra 6000 euro al mq per immobili con affacci panoramici su piazze importanti.
Veronetta, domanda sostenuta e investimenti per studenti
A Veronetta i valori sono in leggero aumento grazie a un’offerta più contenuta rispetto alla domanda. Il quartiere, situato all’interno delle mura cittadine, attrae investitori orientati al segmento turistico e studentesco.
Gli investitori prediligono appartamenti di grande metratura da frazionare, ristrutturare e rivendere oppure mettere a reddito. Una camera si affitta tra 350 e 500 euro al mese. Le tipologie signorili del XVIII e XIX secolo hanno valori compresi tra 3000 e 3500 euro al mq.
I canoni di locazione si attestano tra 600 e 700 euro per un bilocale arredato e tra 800 e 900 euro per un trilocale. Nelle aree delle ex caserme sono in corso nuove costruzioni in edilizia libera con prezzi di 4000-4200 euro al mq.
La macroarea di Borgo Milano-Stadio-Navigatori registra un incremento dei prezzi del 4%. La zona dello Stadio mostra una domanda in crescita a fronte di un’offerta limitata, nonostante le nuove costruzioni realizzate negli ultimi anni al confine con Borgo Milano.
Il nuovo si vende intorno a 3300 euro al mq. Un buon usato degli anni ’60 e ’70 si scambia tra 1500 e 1600 euro al metro quadrato. Il quartiere è apprezzato per la presenza di servizi e per i collegamenti con tangenziale e centro città. Non mancano investitori interessati a bilocali da affittare a 600-700 euro al mese, anche per casa vacanza e B&B grazie alla vicinanza al centro storico.
Nella macroarea di Borgo Roma-Golosine i prezzi crescono del 3,7%. Il nuovo si vende tra 2500 e 3000 euro al metro quadrato. La zona è apprezzata per i prezzi accessibili e per la vicinanza all’autostrada e alla tangenziale. Acquistano sia famiglie sia investitori.
Borgo Venezia e Musicisti, domanda sostenuta e offerta limitata
A Borgo Venezia i prezzi aumentano del 2,7%. Borgo Croce si distingue per la vicinanza al centro e alla collina. L’offerta comprende appartamenti costruiti tra gli anni ’60 e ’90 e ville che superano il milione di euro. Il nuovo si scambia intorno a 3000 euro al metro quadrato, mentre l’usato varia tra 1400 e 2000 euro al metro quadrato.
Gli investitori destinano mediamente 100-130 mila euro per immobili da mettere a reddito. Le camere per studenti si affittano tra 350 e 400 euro al mese.
Borgo Trento e Valdonega, trainano le nuove costruzioni
La macroarea di Borgo Trento registra un aumento dell’1,5%. A Valdonega le nuove costruzioni si vendono a 6000 euro al metro quadrato, trainando anche l’usato. L’area è apprezzata per il contesto signorile, la vicinanza al centro e all’Ospedale di Borgo Trento, che stimola investimenti per locazioni a personale sanitario.
|Quartiere / Macroarea
|Prezzo medio usato (€/mq)
|Prezzo medio nuovo / ristrutturato (€/mq)
|Centro storico
|5.000 – 6.000
|Fino a 6.000
|Veronetta
|3.000 – 3.500 (signorile)
|4.000 – 4.200
|Borgo Milano – Stadio
|1.500 – 1.600
|3.300
|Borgo Roma – Golosine
|—
|2.500 – 3.000
|Borgo Venezia
|1.400 – 1.500
|3.000
|Musicisti
|1.800 – 1.900
|3.000 (demolizione e ricostruzione)
|Borgo Trento – Valdonega
|2.000
|6.000