Chi sta pensando di comprare casa a Roma nel 2025 deve fare i conti con un mercato in lento ma costante rialzo. Nella prima parte dell’anno i prezzi delle abitazioni nella Capitale sono cresciuti in media del 2%, con differenze marcate tra quartieri e tipologie di immobili. Il dato emerge dall’ultimo report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che fotografa un mercato ancora vivace, ma più razionale rispetto ai mesi pre-Giubileo.

Centro storico: prezzi alti e rendimenti più selettivi

Comprare casa nel Centro storico di Roma resta una scelta di prestigio, ma non sempre la più redditizia.

I prezzi sono cresciuti dell’1,8% e restano molto elevati: nelle zone più emblematiche come Piazza di Spagna o Fontana di Trevi si arriva facilmente a 10.000 euro al metro quadro, con punte fino a 15.000 euro per piccoli appartamenti con terrazzo.

Il Centro continua ad attrarre chi cerca una prima casa o un punto d’appoggio. Per chi investe, invece, il quadro è cambiato: molti immobili acquistati per affitti brevi turistici sono tornati sul mercato residenziale. Un bilocale si affitta intorno a 1.400 euro al mese, ma con margini più stretti rispetto al passato.

Policlinico e Pietralata: le zone che crescono di più

Chi cerca un buon compromesso tra prezzo e domanda di affitto guarda sempre più alla macroarea Policlinico–Pietralata, la parte della città che segna il rialzo più forte, del 4%. Qui comprano soprattutto giovani coppie e piccoli investitori.

I prezzi restano relativamente accessibili.

Un trilocale da 70 o 80 metri quadri costa tra 150mila e 170mila euro, mentre i valori al metro quadro vanno da 1.800 a 2.000 euro nelle zone più periferiche fino a 3.000 euro nelle aree meglio collegate.

Sul fronte affitti, un bilocale rende tra i 700 e gli 800 euro al mese, grazie alla domanda di studenti e giovani lavoratori.

San Giovanni e Roma Est: bene per chi compra casa

La macroarea di San Giovanni e Roma Est cresce del 2,5% ed è tra le più interessanti per chi compra come abitazione principale. Qui la domanda è sostenuta, soprattutto per immobili ristrutturati, mentre si riduce la corsa all’investimento turistico.

I prezzi del nuovo arrivano fino a 7.000 euro al metro quadro, ma l’usato resta più accessibile.

Per chi affitta, un bilocale può rendere circa 1.000 euro al mese.

Quartieri come Centocelle continuano ad attrarre giovani acquirenti anche grazie ai mutui agevolati, mentre Villa Fiorelli e Appio Claudio sono scelti da chi cerca una casa più grande e di qualità.

Prati, Cassia e Monteverde: investimenti più stabili

Nelle macroaree di Prati–Francia e Cassia–Torrevecchia i prezzi crescono del 2,1%. Qui l’investimento immobiliare resta interessante soprattutto sui piccoli tagli ristrutturati, con prezzi medi tra 3.000 e 3.500 euro al metro quadro.

Anche Monteverde–Aurelio, in crescita dell’1,9%, è una zona molto richiesta per la locazione tradizionale, complice la vicinanza a importanti ospedali.

Un bilocale si affitta intorno ai 1.000 euro al mese, con una domanda costante da parte di lavoratori e famiglie.

Conviene comprare casa a Roma nel 2025?

Il mercato romano nel 2025 premia chi compra con obiettivi chiari.

Chi cerca una prima casa trova ancora opportunità fuori dal Centro, soprattutto nelle zone ben servite dalla metro. Chi investe deve fare più attenzione ai conti: gli affitti brevi rendono meno rispetto al passato, mentre la locazione residenziale torna a essere la scelta più stabile.

Dai dati di Tecnocasa emerge dunque un mercato cittadino vivo ma meno speculativo di altri periodi. I prezzi che crescono ma gli acquirenti sono più prudenti e orientati a investire in immobili di qualità e in maniera sostenibile economicamente.

Di seguito gli aumenti dei prezzi rilevati dall’Ufficio Studi:

Macroarea Variazione prezzi I semestre 2025 Centro +1,8% Villa Ada – Monte Sacro +1,7% Policlinico – Pietralata +4,0% San Giovanni – Roma Est +2,5% Roma Sud +0,6% Monteverde – Aurelio +1,9% Prati – Francia +2,1% Cassia – Torrevecchia +2,1%