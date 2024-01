Caro affitti, Firenze batte Milano

Firenze è la favorita per sorpassare Milano nella classifica delle città con gli affitti più cari. Il costo medio per l’affitto a Firenze si prepara infatti a toccare il tetto dei 29 euro al mq, un deciso rialzo rispetto ai 24,5 euro attuali. Mentre per riguarda il costo degli affitti a Milano, le previsioni di Immobiliare.it, indicano che si fermerà a quota 25 euro. Ma quindi quanto costa oggi affittare una casa in centro città a Firenze? Il prezzo medio per un appartamento di 50 mq è 1.225 euro.

Stanze in affitto a Firenze, i quartieri migliori per gli studenti

Il prezzo degli affitti di Firenze impatta soprattutto sui circa 17mila studenti fuori sede per i quali diventa essenziale cercare casa lontano dalle classiche zone universitarie di Firenze (Santo Spirito e San Frediano), verso zone più economiche. Per esempio nella periferia sud-ovest del rione Isolotto dove il costo per affittare una casa da 50 mq viaggia sui 640 euro al mese. Invece, per chi non vuole rinunciare al fascino del centro di Firenze, la zona che al momento offre i prezzi più competitivi è Leopolda – Porta al prato, qui si può trovare un appartamento da 50 mq a un costo medio di 850 euro al mese. Per quanto riguarda il costo delle stanze singole per studenti a Firenze i prezzi variano dai 950 euro al mese per una stanza a pochi passi da Santa Maria Novella, ai 400 euro per una stanza nei quartieri periferici di Firenze Nord o Firenze Sud.

La classifica dei quartieri di Firenze per costo dell’affitto

Nella tabella qui sotto trovate i prezzi medi dell’affitto per tutti i quartieri di Firenze; una tabella da salvare nei preferiti per poter valutare subito la competitività del costo di una camera o di un appartamento appena letto l’annuncio. E per i giovani lavoratori e gli studenti può tornare utile anche la guida all’affitto, con alcune dritte per sopravvivere al caro affitti.

Zone e quartieri di Firenze Prezzo affitto al mq Oltrarno 26,53 € Centro 25,02 € Michelangelo, Porta Romana 22,48 € Campo di Marte, Libertà 22,00 € Bolognese, Le Cure 19,97 € Firenze Sud 17,19 € Leopoldo, Porta al Prato 16,75 € Coverciano, Bellariva 16,40 € Bellosguardo, Galluzzo 16,12 € Legnaia, Soffiano 15,71 € Firenze Nord 15,67 € Ugnano, Mantignano 14,33 € Settignano, Rovezzano 14,24 € Serpiolle, Careggi 14,14 € L’Isolotto 12,81 €

Quanto costa l’affitto di un monolocale in centro a Firenze

Il quartiere più costoso per prendere casa in affitto a Firenze è Oltrarno e non il centro storico, le ragioni? I quartieri sulla sponda sud dell’Arno rappresentano la Firenze più autentica, quella dei rioni antichi, delle botteghe artigiane, dei musei e dei palazzi storici tra cui il rinascimentale complesso Pitti, ma soprattutto Oltrarno è al riparo dal turismo monstre quotidiano che per i fiorentini è onere e onore. Il prezzo per abitare nello “scrigno” di Firenze è di 26,53 euro al metro quadro, quindi un appartamentino da 40 mq costa in media 1.062 euro. Sessanta euro in più rispetto alla sponda nord che ospita il centro storico per eccellenza dove sorge Santa Maria del Fiore e dove si trova la Galleria degli Uffizi.

Firenze, gli affitti nelle le zone periferiche di lusso

A Firenze il contesto periferico è diverso da quello delle altre principali città italiane, infatti qui l’hinterland è aperta campagna. Un esempio di “periferia di lusso” è rappresentato dalle zone più decentrate a sud dell’Arno come Michelangelo, Porta Romana e Gavinana, dove hanno dimora splendide ville e antichi palazzi. Qui il costo per prendere in affitto un trilocale da 100 mq è di 2.248 euro di media. È una periferia ricca di verde anche quella a nord, ma è meno rilevante sotto il profilo storico e paesaggistico ed è anche più isolata dal centro. Nelle frazioni cittadine di Firenze nord come Settignano e Rovezzano la spesa per l’affitto di un appartamento da 100 mq è di 1.424 euro.

Caro affitti a Firenze, via l’Imu a chi non usa le piattaforme per affitti brevi

Una risposta al problema degli elevati costi degli affitti a Firenze arriva da Palazzo Vecchio, sotto la forma del “Patto per la residenza”. Questo strumento, approvato alla fine di dicembre insieme al bilancio di previsione 2024-2026, mira a limitare il numero di abitazioni destinate agli affitti brevi su piattaforme come Airbnb. Il funzionamento è il seguente: se un proprietario decide di non affittare la sua seconda casa nel centro di Firenze per periodi brevi, ma la mette a disposizione per locazioni a lungo termine, il Comune in cambio offre l’esenzione dall’Imposta Municipale Unica (Imu) per un periodo di tre anni.