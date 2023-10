Fonte: 123RF La situazione degli affitti a Milano: dove costa meno e quali agevolazioni ci sono

Chi cerca una casa in affitto a Milano lo sa bene, da Barona a Niguarda, da viale Certosa a Rogoredo passando per Turro, Gorla finanche a Precotto (a due passi da Sesto San Giovanni) con meno di novecento euro trovare un monolocale ampio o un mini bilocale da prendere in affitto è un’ardua impresa. Tuttavia anche nella giungla immobiliare milanese ci sono delle accortezze attraverso le quali è possibile trovare un alloggio in affitto il più possibile vicino alle proprie esigenze e al giusto prezzo.

Quanto costa una casa in affitto a Milano oggi

Il costo medio di un affitto a Milano si calcola a partire dal prezzo medio praticato al mq per le locazioni, quest’ultimo ad agosto 2023 si è attestato a 22,23 euro. I dati, che provengono dal report mensile del portale Immobiliare.it, ci informano anche del prezzo più basso e di quello più alto per un affitto a Milano. Alla base della scala di prezzo degli affitti a Milano troviamo la cifra di 15,65 euro al mq, mentre il prezzo più alto per una casa in affitto a Milano è di 30,43 euro al metro quadro.

Quanto costa una casa da 30mq a Milano

Conoscendo il prezzo medio al mq degli affitti a Milano è facile calcolare il costo di un alloggio di 30 mq, ovvero 669 euro. A questa cifra vanno poi aggiunte le spese di condominio che a Milano, ça va sans dire, sono le più alte d’Italia e si aggirano in media attorno ai 162 euro. Risultato, per un monolocale da 30 mq a Milano il costo finale comprensivo di spese condominiali è di 831 euro.

Quanto costa una casa da 60mq a Milano

Chi cerca una casa a Milano per un nucleo familiare di tre persone dovrebbe orientarsi verso i 60 mq, in questo caso e mediamente il costo finale comprensivo di spese condominiali per un ampio bilocale o piccolo trilocale a Milano è di 1.495 euro.

Quanto costa una casa da 90mq a Milano

Per le famiglie con quattro o più componenti l’ideale sarebbe un appartamento di 90 o più metri quadri, a Milano un appartamento con queste caratteristiche, un trilocale ampio o un quadrilocale, costa in media 2.169 euro comprensivo di spese condominiali.

Affitti a Milano, quali sono oggi le zone più economiche?

Anche a Milano ci sono zone dove il costo dell’affitto è sensibilmente più contenuto, tuttavia anche in zone periferiche il prezzo al mq può lievitare in base ad alcuni parametri, un piano alto, gli arredi di qualità e nuovi, la classe energetica ma anche la presenza di una cantina o un solaio. Lo stesso discorso vale anche per gli alloggi in zone centrali, quindi per cercare di spendere un po’ meno per l’affitto di una casa in centro a Milano (o nelle vicinanze delle zone centrali) è necessario orientarsi verso appartamenti al piano terra o in condomini senza ascensore, privi di extra come cantine, posto bici nel cortile, solai o soffitte. Non solo, se si vuole rimanere in affitto a Milano è obbligatorio accontentarsi di pochi metri mq meglio se non arredati, anche questo è un elemento che abbassa il prezzo. Nella tabella qui sotto la classifica del prezzo medio al mq praticato a Milano per l’affitto, dalla zona più cara a quella più economica.

Zone e quartieri di Milano Prezzo al mq Centro 30,43 € Garibaldi – Moscova – Porta Nuova 29,39 € Arco della Pace – Arena – Pagano 26,98 € Quadronno – Palestro – Guastalla 26,33 € Centrale – Republica 24,15 € Porta Genova – Ticinese 23,96 € Solari – Washington 23,72 € Cenisio – Sarpi – Isola 23,67 € Porta Venezia – Indipendenza 23,60 € Navigli 23,11 € Fiera – Sempione – City Life – Portello 22,88 € Porta Romana – Cadore – Montenero 22,27 € Pasteur – Rovereto 21,71 € Porta Vittoria – Corso Lodi 20,28 € Città Studi – Susa 20,00 € Maggiolina – Istria 19,98 € Ripamonti – Vigentino 19,88 € Abbiategrasso – Chiesa Rossa 19,67 € Famagosta – Barona 19,62 € Affori – Bovisa 19,58 € Viale Certosa – Cascina Merlata 19,45 € Corvetto – Rogoredo 19,30 € Precotto – Turro 19,14 € Cimiano – Crescenzago – Adriano 19,12 € Piazza Napoli – Soderini 19,08 € Bande Nere – Inganni 18,40 € Bicocca – Niguarda 18,26 € San Siro – Trenno 18,11 € Udine – Lambrate 17,91 € Ponte Lambro – Santa Giulia 17,39 € Forlanini 16,75 € Bisceglie – Baggio – Olmi 15,65 €

Stanze per studenti in affitto a Milano, il prezzo medio

Per uno studente affittare una stanza a Milano può essere più facile che per un giovane lavoratore. No, non perché sia più economico (il costo medio di una stanza singola per studenti a Milano è 620 euro, doppia 321 euro) bensì perché vengono richieste meno garanzie e in virtù del contratto transitorio per studenti universitari il proprietario di casa può beneficiare di agevolazioni fiscali. Di contro per un lavoratore, anche con contratto a tempo indeterminato, firmare il contratto di locazione può essere più arduo del previsto anche in presenza di requisiti fiscali adeguati.

Le difficoltà per i lavoratori che cercano casa a Milano

La prassi infatti vuole che colui che si appresta a prendere in affitto un appartamento abbia un reddito mensile su cui l’affitto incida per non oltre il 30%. In parole semplici chi ha uno stipendio di 1.300 euro al mese dovrebbe pagare di affitto non più di 390 euro mensili, cosa che a Milano è praticamente impossibile. Per questo per i giovani lavoratori è necessario, se possibile, premunirsi di referenze dal precedente locatore e individuare possibili garanti o in alternativa valutare di comprare casa, studiando il mercato immobiliare di Milano, al fine di individuare il momento ideale per accendere un mutuo.

Milano, le iniziative contro il caro affitti

Vediamo infine quali sono le agevolazioni, gli incentivi e i progetti del Comune di Milano per rispondere alle difficoltà di lavoratori precari, partite IVA e studenti che cercano un appartamento o una stanza in affitto a Milano: