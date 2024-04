Affitti a Padova, qual è la situazione oggi?

Fonte: 123RF La situazione degli affitti a Padova: continuano i rincari

A Padova ad aprile 2024 un appartamento in affitto costa in media 12 euro al mq, un record. A titolo di confronto il prezzo medio dell’affitto a Genova è di 8,74 euro al mq, mentre a Torino è di 10,71 euro al metro quadro. Nella città veneta l’onda dei rialzi dei prezzi dell’affitto è stata un piccolo tsunami, che si abbattuto sulla cittadina all’indomani della pandemia. Da marzo 2020 il prezzo medio per tutti i tipi di locazione è cresciuto del 17%, mentre il costo medio di una stanza per studenti universitari è aumentato del 49%. Per questo anche gli studenti di Padova, come quelli di Bologna e Milano, hanno montato tende fuori dall’università in segno di protesta e per richiamare l’attenzione sul problema del costo dell’affitto. Dopo gli studenti, è stato il turno della polizia. A Padova, denuncia la Federazione Sindacale di Polizia “i prezzi della cintura urbana sono ormai troppo elevati” rispetto allo stipendio di un agente di polizia ai primi anni di servizio. Oggi, affittare un appartamento nella periferia di Padova, rispetto al 2020, costa in media il 46% in più.

Padova le zone più economiche per l’affitto

A guidare l’aumento degli affitti nella periferia di Padova c’è il quartiere Arcella, a nord del centro. Qui ad aprile 2020 prendere in affitto un appartamento da 65 mq costava mediamente 436 euro al mese, oggi per lo stesso appartamento di euro se ne pagano 656. L’aumento è stato più contenuto a sud, tuttavia qui si partiva da prezzi al mq più alti. Risultato, oggi nelle zone periferiche di Padova sud, oltre il lungargine del fiume Bacchiglione, prendere in affitto un appartamento da 65 mq costa, mediamente, 670 euro. Ci sono zone più economiche per cercare casa in affitto a Padova? La risposta è affermativa: nella periferia nord-est (Torre, Mortise, Ponte di Brenta) una casa da 65 mq viene via mediamente a 568 euro al mese. Economica per l’affitto è anche la periferia sud-ovest di Padova, qui per un appartamento da 65 mq la cifra richiesta si aggira attorno ai 630 euro al mese.

Stanze per studenti in affitto a Padova

L’università di Padova, terza nella classifica Censis delle migliori università italiane, ogni anno è scelta da migliaia di studenti. Tuttavia le matricole padovane prima degli esami devono superare una prova altrettanto ardua, trovare un posto letto a Padova. Ed è proprio la carenza di alloggi che ha fatto aumentare il prezzo per l’affitto di camere singole per studenti. Nel 2024 a Padova la spesa media per una singola è di 365 al mese, siamo ancora sotto la media nazionale che è di 439 euro. Per gli studenti che cercano una stanza a Padova la prima scelta ricade sul centro, nei pressi dell’università. Qui un appartamento trilocale da 80 mq ha un costo medio mensile di 1.107 euro, diviso per tre studenti ha un costo di 369 euro al mese. La divisione delle spese tra inquilini e i contratti di locazione dedicati agli studenti sono argomenti che trovano i giovani universitari spesso impreparati, ciò li porta ad ignorare alcuni trucchi per trovare stanze in affitto al giusto prezzo e i principali benefici fiscali per studenti fuori sede in affitto.

Padova, migliori quartieri per lavoratori in trasferta

Chi si trasferisce a Padova per lavoro può trovare utile un alloggio in affitto vicino alla stazione e non distante dall’imbocco dell’autostrada. In base a queste due direttive la scelta ricade sui quartieri Sacro Cuore e Altichiero nel quadrante nord della città, qui il prezzo medio per un appartamento da 50 mq in affitto è di 500 euro al mese. Utile anche segnalare il costo medio di un appartamento in zona ospedale Sant’Antonio, dove si trova anche il centro congressi Albino Luciani, in questa zona l’affitto medio per un alloggio da 50 mq è di 573 euro.

Quartieri a misura di famiglia a Padova

Il quartiere per una famiglia deve avere: tanto spazio verde, servizi, negozi e scuole vicine. I quartieri di Padova che rispondono a queste caratteristiche sono: Specola, una delle zone più esclusive di Padova dove si trova una delle piazze alberate più grandi d’Europa, Prato della Valle. Nel quartiere Specola, a pochi passi dal centro verso ovest, un appartamento in affitto da 80 mq costa mediamente 1.020 euro al mese. Leggermente più lontani dal centro città ma ben collegati e forniti di servizi e scuole, sono anche i quartieri Forcellini, San Camillo, Nazareth e Terra Negra, nel quadrante est di Padova, qui il costo mensile di un appartamento da 80 mq è di 860 euro.