Affitti a Bologna, qual è la situazione oggi?

Il costo degli affitti continua a salire soprattutto in periferia: alla Bolognina una casa in affitto costa il 10% in più rispetto a un anno fa

Fonte: 123RF Caro affitti, Bologna batte Roma

Il costo degli affitti a Bologna continua a crescere e raggiunge quota 18,05 euro al mese per metro quadro, in un anno l’aumento è stato del 5,62%. A gennaio 2023, infatti, il costo medio degli affitti di Bologna era 17,09 euro al mq. Ma è tanto o poco? Per capire meglio quanto costa l’affitto a Bologna rispetto alle altre città italiane, bisogna sottolineare che il prezzo medio degli affitti in Italia è di 12,99 euro al mese per mq. In confronto alla maggior parte delle città italiane l’affitto a Bologna è quindi più caro, rimanendo decisamente più economico di Milano, più conveniente di Firenze ma più costoso di quello di Roma.

Stanze per studenti a Bologna

Trovare una stanza per studenti a Bologna è difficile per due motivi, il primo è che la domanda di alloggi supera l’offerta: l’ateneo Alma Mater di Bologna con 84mila studenti è infatti il secondo ateneo in Italia per numero di iscritti, dopo viene La Sapienza di Roma con 107mila universitari, Bologna tuttavia è dieci volte più piccola della Capitale. La seconda ragione è l’impatto che le piattaforme per affitti turistici hanno avuto sull’offerta di alloggi a Bologna, gli affitti dedicati ai turisti sono aumentati anche in seguito al piano di sviluppo dell’aeroporto G.Marconi di Bologna e all’aumento delle rotte aeree che ha portato più turisti, risultato? Trovare una stanza per studenti a Bologna è diventato più difficile che a Milano, per questo abbiamo realizzato una guida dedicata a chi cerca una stanza per frequentare l’università. Il costo medio per una stanza singola a Bologna è 482 euro.

Case in affitto a Bologna, le migliori zone per chi lavora

I lavoratori alla ricerca di una casa in affitto a Bologna cercano tre cose, una zona con prezzi inferiori al centro di Bologna, ben collegata e dove non mancano bar, ristoranti e spazi culturali. Per questo l’opzione migliore per i lavoratori che cercano un alloggio a Bologna è il quartiere Bolognina dove non mancano teatri, birrerie e una variegata offerta di cultura. Il costo per un appartamento da 50 mq in affitto nel quartiere Bolognina è di 872 euro al mq.

L’effetto della riqualificazione sul prezzo degli affitti

La rinascita di questo quartiere è stata trainata dal progetto urbanistico “Città della Conoscenza” che prevede investimenti fino al 2030 in progetti di riqualificazione urbana finanziati con 157 milioni di euro a valere sul Pnrr. Il prezzo per le case in affitto alla Bolognina infatti è aumentato del 10% in un solo anno. Per fare un paragone a Baggio, quartiere di Milano dove i prezzi stanno crescendo in fretta, l’aumento in un anno è stato “solo” del 6%.

Zone e quartieri di Bologna Prezzo affitto al mq Centro 20,91 Bolognina, Corticella, Pescarola 17,44 Murri, Massarenti 17,11 Costa, Saragozza, Saffi 16,53 Colli 16,4 Barca, Santa Viola 16,34 Aeroporto, Borgo Panigale 16,18 San Donato, Pilastro 16,1 San Vitale, Mazzini 15,39 Toscana, Savena 14,38

Le zone più economiche di Bologna per prendere casa in affitto

Se a guidarvi nella ricerca di una casa in affitto a Bologna è unicamente il prezzo più vantaggioso i quartieri dove cercare sono Toscana-Savena e San Vitale-Mazzini, come potete vedere dal grafico qui in alto con la classifica del costo degli affitti di tutti i quartieri di Bologna. Il più economico è il quartiere Savena, il meno popoloso dei quartieri bolognesi. Il quartiere occupa la parte sudorientale della periferia di Bologna e si sviluppa lungo il corso del torrente omonimo, per questo non mancano ampie zone verdi come il parco dei Cedri. Il quartiere Savena è ben collegato con il centro di Bologna e alle principali arterie stradali per spostarsi fuori città: il costo medio per prendere in affitto un appartamento da 100 mq nel quartiere Savena è di 1.438 euro.

Bologna, le zone più esclusive per affittare casa

Prendere casa in affitto sui colli bolognesi vuol dire inserirsi tra natura e storia, rimanendo a pochi chilometri dal centro città. Le abitazioni sui colli bolognesi sono perlopiù ville e appartamenti di ampie metrature in palazzi di recente costruzione, non mancano dimore antiche e palazzi storici da visitare lungo i numerosi itinerari lungo i colli, tra cui l’antica Via degli Dei che collega Bologna a Firenze. Il prezzo medio per un appartamento da 100 mq sui colli bolognesi è di 2.091 euro al mese.