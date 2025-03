La classifica dei quartieri più attrattivi e redditizi per gli affitti in Italia vede trionfare Bolzano, con Roma che ne porta ben 4 in top 10: male Milano e il Sud d'Italia

Fonte: iStock Affitti in Italia, i quartieri più redditizi

L’affitto rappresenta oggi una soluzione molto ricercata sul mercato immobiliare, con alcune zone delle città che godono di una maggiore attrattiva rispetto ad altre e, quindi, sono decisamente più redditizie per i proprietari. Un report elaborato da Idealista ha stilato una vera e propria classifica dei quartieri più richiesti in Italia, con il podio che vede protagoniste tre città lontane, solitamente, dal mercato dei centri grandi abitati di Milano, Napoli o Roma. La Capitale, tuttavia, vanta molti quartieri nella top 10, anche se nessuno è riuscito a conquistare l’ambito podio. C’è un dato che più di altri emerge da questa analisi, ovvero che la domanda di locazioni è forte anche nei centri di dimensioni più contenute.

I quartieri più richiesti per l’affitto in Italia

Il report di Idealistica prende a riferimento il quarto trimestre del 2024, periodo in cui il quartiere con la domanda più elevata di affitti è stato Don Bosco a Bolzano (indice di domanda relativa di 111). Subito sotto, in seconda posizione, c’è San Pietro in Verzolo – Viale Cremona a Pavia (indice di domanda 107) e Porto San Pancrazio – San Michele a Verona (79). Se nel primo caso di Bolzano il dato stupisce, negli altri due è evidente come la propulsione all’affitto dei cittadini sia spinta dal fatto che sia Pavia che Verona siano due città fortemente universitarie.

Al fine di una corretta comprensione dei dati esposti, è necessario precisare che l’indice di domanda relativa su cui si basa l’analisi rappresenta un parametro che misura la pressione della domanda rispetto all’offerta, calcolato attraverso il numero di contatti ricevuti dagli annunci di affitto.

Il caso di Roma, prima per numeri di quartieri

Come detto in precedenza, Roma, pur non occupando le prime tre posizioni della classifica, si fregia di diversi quartieri nella top 10 di quelli più redditizi per gli affitti. Ecco che in quinta posizione, subito dopo Oltrisarco-Aslago a Bolzano (78), troviamo Casilino – Centocelle (76), in sesta Aniene – Collatino (72), in ottava Garbatella – Ostiense (68) e in decima Nomentano – Tiburtino (61).

A completare la top 10 ci sono Camin a Padova (71) e Borgo Trento – San Bartolomeo – Casazza a Brescia (61), rispettivamente in settima e in nona posizione.

Milano fuori dai migliori 10 quartieri d’Italia

Sorprendentemente nessun quartiere di Milano compare nelle prime 10 posizioni dei quartieri più attrattivi per gli affitti in Italia. L’elevato costo delle locazioni cittadine sembra dunque scoraggiare la ricerca, spingendo lavoratori e studenti verso l’hinterland.

Il primo quartiere dell’area metropolitana milanese è Rondò – Torretta a Sesto San Giovanni, che si trova solo al 23esimo posto (indice 47). Per trovare un quartiere di Milano, bisogna scendere fino alla posizione 125, dove si colloca Baggio (indice 30).

Non bene anche il Sud Italia, con il primo quartiere a comparire in classifica che è Rancitelli – San Donato – Villa del Fuoco a Pescara (indice di domanda relativa pari a 45).

La classifica degli affitti più cari

Spostando il focus sui costi degli affitti, le località turistiche di lusso dominano la classifica dei quartieri più facoltosi. In vetta c’è l’Area Santa Teresina ad Arzachena, in Sardegna, dove il canone di locazione arriva fino a 9mila euro al mese. Subito dopo troviamo il centro di Forte dei Marmi (5.761 euro) e l’Area di Porto Cervo (5.094 euro), sempre ad Arzachena.

Tra le grandi città, il quartiere più caro per l’affitto è il Centro di Milano, con un canone medio di 3.428 euro al mese.