Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Migliori città per studenti in Italia secondo il Qs: Milano, Roma e Torino le più quotate

Milano, Roma e Torino si distinguono come le principali città studentesche italiane nella recente classifica stilata da Qs Quacquarelli Symonds. La graduatoria analizza 150 città di primo piano in base a diversi parametri, tra cui il feedback degli studenti, la qualità delle università, l’accessibilità economica, la qualità della vita, le opportunità lavorative e la diversità.

Analizzando 150 città globali, Milano si posiziona al 52esimo posto, Roma al 54esimo e Torino al 68esimo.

Le città italiane nella classifica

Nella classifica globale, Milano migliora di una posizione rispetto all’anno precedente, nonostante sia una città onerosa in cui vivere, soprattutto in relazione ai costi per mantenere un figlio all’università. Roma guadagna due posizioni, mentre Torino scende al 68esimo posto.

Milano non solo è la città italiana meglio posizionata, ma eccelle anche nell’indicatore relativo alle opportunità lavorative per i laureati. A livello globale, Milano si colloca al 24º posto in questa categoria, che valuta l’attrattività delle città per i datori di lavoro sulla base di un’indagine annuale condotta da QS. Milano ha guadagnato una posizione rispetto all’anno precedente, attestandosi al 52° posto.

Il capoluogo lombardo si distingue particolarmente nell’indicatore “Attività dei datori di lavoro”, piazzandosi al 24° posto globale, e nel ranking delle università, dove occupa la 44ª posizione. Questi risultati evidenziano la forte attrattiva di Milano per i laureati e l’eccellenza delle sue istituzioni accademiche.

Inoltre, Milano si distingue anche per il suo posizionamento nel ranking universitario, salendo di tredici posizioni al 44º posto a livello globale.

Roma ha migliorato la sua posizione di due gradini, raggiungendo il 54° posto. Questo progresso riflette un incremento nelle opportunità per gli studenti e nella qualità della vita nella capitale. Torino, invece, pur scendendo di un posto rispetto all’anno scorso, mantiene una posizione di tutto rispetto al 68° posto, dimostrando la sua continua attrattiva come destinazione di studio.

Le città universitarie più apprezzate al mondo nel dettaglio

Londra, Gran Bretagna: Con un punteggio perfetto di 100, Londra si conferma la città più ambita dagli studenti.

Tokyo, Giappone: La capitale giapponese si posiziona al secondo posto con 99.2 punti, grazie alle sue eccellenti università e alla vibrante vita cittadina.

Seoul, Corea del Sud: Terza in classifica con 97.8 punti, Seoul è nota per la sua vivacità e le opportunità di carriera.

Monaco di Baviera, Germania: Con 97.7 punti, si distingue per la qualità della vita e le eccellenti opportunità accademiche.

Melbourne e Sydney, Australia: Rispettivamente al 5° e 6° posto, entrambe le città australiane sono apprezzate per l’alta qualità della vita e le ottime università.

Parigi, Francia: Settima con 94.6 punti, Parigi è rinomata per la sua cultura e le opportunità di studio.

Zurigo, Svizzera: All’8° posto con 94.5 punti, nota per la sua stabilità e le eccellenti istituzioni educative.

Berlino, Germania: Al 9° posto con 94.4 punti, offre un mix di cultura, storia e innovazione.

Montreal, Canada: Decima con 92.1 punti, è riconosciuta per la sua multiculturalità e l’alta qualità della vita.

La classifica delle migliori università: le discipline

Il Qs World University Rankings ha pubblicato anche la classifica delle migliori università al mondo, con la Sapienza Università di Roma al 132° posto e il Politecnico di Milano al 111° posto. Altre università italiane includono l’Università di Torino al 371° posto e l’Università di Roma “Tor Vergata” al 393° posto.

La classifica delle prime dieci città per studenti vede Londra al primo posto, seguita da Tokyo e Seoul. Tra le prime dieci, Berlino e Zurigo occupano rispettivamente il 9° e l’8° posto, con Parigi al 7° e Monaco di Baviera al 4°.

L’edizione 2024 del Qs World University Rankings by Subject copre 55 discipline. Harvard University è la migliore al mondo nelle scienze umanistiche. Tra le università italiane in questa categoria, spiccano la Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Milano e l’Università di Torino.

Nel settore ingegneria e tecnologia, il Mit è al primo posto. Il Politecnico di Milano è la migliore italiana, al 23° posto. Per le materie scientifiche e medicina, Harvard è ancora al primo posto. Nelle scienze naturali, Harvard domina ancora una volta.