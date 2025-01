I canoni sono in crescita in tutte le grandi città, a Bari, Bologna e Roma l'aumento più sostenuto. Milano resta la più costosa in Italia

Le più recenti analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa evidenziano un aumento dei canoni di locazione nella prima metà del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023: +3,9% per i monolocali, +4,0% per i bilocali e +3,0% per i trilocali. La domanda di immobili in affitto rimane elevata, ma si scontra con una significativa carenza di offerta, in particolare per le locazioni a lungo termine. Molti proprietari, infatti, preferiscono i contratti transitori, sempre più apprezzati, mentre in alcune città, come Milano, si assiste a un ridimensionamento degli affitti brevi.

Milano è sempre la città più costosa

Nel capoluogo meneghino cresce il numero di proprietari che scelgono di tornare agli affitti tradizionali, prediligendo contratti transitori. Questo cambiamento ha contribuito a rallentare l’aumento dei canoni di locazione in una città dove i valori hanno ormai raggiunto livelli difficili da sostenere. Per la prima volta a Milano si registra inoltre un ricorso ai contratti a canone concordato, grazie alla revisione dei parametri stabiliti dal Comune.

I canoni di locazione continuano a crescere in tutte le principali città, con aumenti particolarmente marcati a Bari, Bologna e Roma, dove l’uso degli affitti brevi è più diffuso. A Roma, in particolare, l’attesa per il Giubileo e l’arrivo di numerosi turisti sta spingendo molti proprietari a non rinnovare i contratti tradizionali a lungo termine. Milano si conferma la città con i costi di locazione più elevati: 820 euro al mese per un monolocale, 1.140 euro per un bilocale e 1.510 euro per un trilocale.

Città Monolocali Bilocali Trilocali Bari 420 € 550 € 670 € Bologna 640 € 780 € 910 € Firenze 650 € 780 € 930 € Genova 340 € 450 € 540 € Milano 820 € 1140 € 1510 € Napoli 490 € 680 € 850 € Palermo 340 € 450 € 550 € Roma 670 € 860 € 1080 € Torino 360 € 480 € 610 € Verona 480 € 630 € 740 €

Gli aumenti nelle città

Nel primo semestre del 2024, la variazione percentuale dei canoni di locazione tra le principali città italiane ha mostrato andamenti diversi a seconda del tipo di immobile. Come a Bari, dove i monolocali hanno registrato un aumento del 5,0%, i bilocali del 7,4%, e i trilocali del 2,1%. Bologna ha visto una crescita del 5,2% per i monolocali, del 5,8% per i bilocali e del 2,9% per i trilocali. A Firenze, i canoni sono aumentati del 3,9% per i monolocali e i bilocali, con una crescita leggermente più alta per i trilocali (+4,3%). Di seguito, ecco gli aumenti nelle città italiane

Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 5,0% 7,4% 2,1% Bologna 5,2% 5,8% 2,9% Firenze 3,9% 3,9% 4,3% Genova 3,3% 3,9% 1,3% Milano 2,1% 2,4% 1,1% Napoli 2,7% 3,6% 3,3% Palermo 5,3% 3,0% 3,4% Roma 4,3% 4,1% 4,9% Torino 4,1% 2,6% 3,7% Verona 3,2% 3,3% 3,1%

Situazione simile anche nei capoluoghi di provincia

Anche nei capoluoghi di provincia, gli affitti continuano a salire: +2,7% per i monolocali, +2,4% per i bilocali e +2,5% per i trilocali. La maggiore richiesta riguarda le soluzioni di “qualità”, ben arredate, situate in zone servite e luminose, con una costante attenzione ai costi condominiali.

Nel primo semestre del 2024, il 69,3% degli inquilini ha scelto l’affitto come soluzione abitativa, una leggera diminuzione rispetto al 70,1% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato riguarda chi non può acquistare una casa o preferisce l’affitto. Sono aumentati i contratti stipulati per motivi di lavoro, che passano dal 24,9% al 26,0%, mentre quelli per motivi di studio sono diminuiti dal 5,0% al 4,6%.

I contratti a canone transitorio hanno registrato un aumento, arrivando al 26,2%, rispetto al 25,4% dell’anno precedente. Lieve crescita anche per i contratti a canone concordato, passati dal 30,1% al 30,3%.