Per chi vuole vivere nel cuore dell'Alto Adige il quartiere più richiesto è Oltrisarco-Aslago, mentre la zona più cara per comprare casa a Bolzano è il Centro

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Bolzano

Bolzano è oggi uno dei centri più dinamici del Nord Italia. Situata nel cuore dell’Alto Adige, è una città bilingue che unisce servizi di qualità, un’elevata vivibilità e un contesto paesaggistico privilegiato. Con circa 107.000 abitanti, è anche sede di importanti istituzioni culturali e universitarie. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere Bolzano una destinazione interessante non solo per i residenti ma anche per chi desidera investire nel settore immobiliare.

Nel primo trimestre del 2025 il portale Idealista ha analizzato il mercato cittadino stilando una classifica delle zone più ambite grazie all’indice di domanda relativa, che misura la pressione della domanda in rapporto all’offerta, ovvero il numero di contatti per ogni annuncio immobiliare.

I quartieri più richiesti di Bolzano

Secondo l’analisi condotta, il quartiere di Oltrisarco-Aslago si posiziona in cima alla classifica con un indice di domanda pari a 2,3, segnalando un forte interesse da parte degli acquirenti. Seguono i quartieri Don Bosco e Europa-Novacella, entrambi con un valore di 1,9, che si confermano aree dinamiche e attrattive per famiglie e investitori.

Gries-San Quirino presenta un indice di 1,3, mentre Centro-Piani-Rencio chiude la classifica con 0,9, evidenziando una pressione della domanda più contenuta. Questo dato può essere influenzato dai prezzi più elevati della zona centrale, che restano comunque molto richiesti ma meno accessibili.

Quartiere Indice di domanda relativa Oltrisarco-Aslago 2,3 Don Bosco 1,9 Europa-Novacella 1,9 Gries-San Quirino 1,3 Centro-Piani-Rencio 0,9

I quartieri più costosi di Bolzano

Per quanto riguarda i valori immobiliari, il Centro-Piani-Rencio è il quartiere più caro con un prezzo medio pari a 5.265 euro al metro quadro. Seguono per comprare casa a Bolzano, Gries-San Quirino (5.110 euro/mq) e Europa-Novacella (4.560 euro/mq), tutte zone residenziali ben servite e dotate di ottimi collegamenti.

Don Bosco presenta un prezzo medio di 4.393 euro/mq, mentre Oltrisarco-Aslago si attesta su 4.058 euro/mq. Nonostante questi valori elevati rispetto alla media nazionale, Bolzano mantiene un mercato vivace grazie alla qualità della vita offerta e alla stabilità economica del territorio.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro-Piani-Rencio 5.265 Gries-San Quirino 5.110 Europa-Novacella 4.560 Don Bosco 4.393 Oltrisarco-Aslago 4.058

I quartieri più costosi in Italia

Nel contesto nazionale, Milano e Forte dei Marmi guidano la classifica con i prezzi più alti. Il Centro Storico del capoluogo lombardo raggiunge i 10.286 euro/mq, seguito a breve distanza dal Centro di Forte dei Marmi (10.152 euro/mq) e da Roma Imperiale (10.109 euro/mq).

Milano figura anche con altri quartieri nella top ten: Garibaldi-Porta Venezia (7.250 euro/mq), Navigli-Bocconi (6.964 euro/mq), Fiera-De Angeli (6.951 euro/mq) e Porta Vittoria (6.102 euro/mq). Roma si conferma tra le città più costose con il Centro (7.549 euro/mq), Prati (5.921 euro/mq) e Parioli (5.642 euro/mq).

Altre località di prestigio includono Porto Cervo ad Arzachena (7.281 euro/mq), Riccione Centro-Abissina (6.188 euro/mq), Marina di Pietrasanta (6.108 euro/mq), Castiglione della Pescaia (5.614 euro/mq), Viareggio Lungomare (5.506 euro/mq), Bologna San Mamolo-Colli (5.357 euro/mq) e Firenze Centro (5.330 euro/mq). In questo contesto Bolzano sfiora la top 20 con il quartiere Centro-Piani-Rencio.

Questi dati evidenziano un mercato fortemente polarizzato, dove le grandi città e le località di lusso registrano valori ben superiori rispetto alla media italiana. Bolzano, pur essendo una città di medie dimensioni, si colloca stabilmente tra le realtà con i prezzi più alti, segno di una domanda costante e di un’offerta limitata.