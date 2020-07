Tutti pazzi per le scarpe Lidl da 13 euro: rivendute online costano anche 780

editato in: da

È un successo inimmaginabile e insperato quello della linea di scarpe da ginnastica di Lidl (qui puoi vedere tutta la collezione) disegnate con colori sgargianti – blu, rosso e giallo –, in Paesi come il Belgio, la Germania, la Finlandia e la Gran Bretagna sono già andate a ruba.

La catena della grande distribuzione tedesca le ha messe in commercio a un prezzo molto conveniente, 12,99 euro, ma le scarpe sono praticamente impossibili da trovare nei vari punti vendita Lidl. Persino sul sito ufficiale l’articolo è sold out: le scorte si sono esaurite nel giro di pochissimi giorni dal lancio.

Su eBay prezzi folli

Così, molte persone stanno optando per acquistarle su altri marketplace online, dove però vengono distribuite a prezzi decisamente più alti rispetto a quelli stabiliti da Lidl. Su eBay, ad esempio, in molti casi i costi indicati raggiungono e superano abbondantemente i 100 euro. E secondo quanto riporta la stampa in queste ore, in Gran Bretagna c’è persino chi ha dovuto sborsare 450 sterline, cioè circa 500 euro, per accaparrarsi un paio di scarpe della Lidl.

Sempre su eBay, alla voce “Estremamente raro LIDL Scarpe da ginnastica Bundle”, si trova persino un’asta che al momento presenta quattro offerte, con l’ultima del valore di 784 euro.

Il primo Paese dove le calzature della Lidl sono andate a ruba è stata la Finlandia, al punto che gli stessi dipendenti dei punti vendita della catena tedesca sono rimasti di sasso nel vedere formarsi lunghe code all’ingresso e assembramenti di clienti desiderosi di comprare le scarpe.

Le ragioni del successo

Qual è la ricetta del successo delle scarpe Lidl? C’è chi dice i colori particolarmente accesi e lo stile un po’ kitsch che non le fa passare certamente inosservate ai piedi di chi le indossa. Altro fattore che potrebbe aver determinato “l’assalto” ai punti vendita della catena tedesca, il fatto che si tratta di una “edizione limitata”: la Lidl, infatti, ha già annunciato che il modello di scarpe non verrà rimesso in commercio.

Tale circostanza spiegherebbe in parte la ragione per cui così tante persone stanno cercando in ogni modo di accaparrarsene un paio, persino pagando un prezzo maggiorato di oltre 10 volte rispetto a quello di partenza.

Gli altri prodotti della linea

Ma le sneakers Lidl non sono l’unico prodotto ad aver riscosso grande successo: anche altri articoli della stessa linea sembrano essere stati apprezzati dai consumatori. Tra questi, un paio di ciabatte gialle sgargianti con il logo della catena tedesca, al costo di 3,99 euro. Ci sono poi delle t-shirt da uomo e da donna, con il logo Lidl in bella vista, acquistabili sempre a 3,99 euro, mentre a 99 centesimi sono commercializzate delle calze da tennis bianche, rigorosamente brandizzate.