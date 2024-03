Fonte: iStock

Come sempre accade durante le feste, non esiste una regola generale per le aperture di supermercati e centri commerciali nei giorni festivi. Anche quest’anno ci sono supermercati aperti il giorno di Pasqua e Pasquetta, in molti casi con orario ridotto, mentre la quasi totalità dei negozi al dettaglio resterà chiusa.

Giorni difficili comunque per chi deve fare la spesa, visto che sabato 30 marzo è in programma uno sciopero della Gdo cui aderiscono diversi supermercati.

Vediamo dove possiamo fare la spesa domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, se ci mancano ancora le ultime cose per il pranzo, e/o lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle grigliate e alle scampagnate fuori porta, anche se quest’anno la giornata potrà essere guastata dal meteo incerto, tra rischio pioggia e basse temperature, soprattutto al Nord. Ricordiamo comunque che in molti casi è possibile effettuare la spesa online.

Esselunga

Esselunga ha comunicato ufficialmente che tutti i suoi punti vendita rimangono chiusi nel giorno di Pasqua domenica 31 marzo.

Occhio invece a verificare gli orari del lunedì di Pasquetta, quando i supermercati Esselunga resteranno aperti, alcuni con orario ridotto. Gli orari comunque variano da supermercato a supermercato. Per essere sicuri di non trovare chiuso, potete cercare direttamente sul sito cliccando sul market che vi interessa nella vostra zona.

Qualche esempio? LaEsse di Milano corso Italia resta aperta dalle 7 alle 21, l’Esselunga di via Lorenteggio dalle 7.3o alle 22, quella di viale Zara dalle 7.30 alle 21. Fuori Milano, ad esempio a Saronno, il supermercato è aperto dalle 7.30 alle 21. A Torino si può fare una spesa anche last minute all’Esselunga di corso Traiano dalle 7.3o alle 22. A Novara in entrambi i punti vendita l’apertura è 7.30-21. Spostandosi al mare, il market di La Spezia è aperto dalle 7.30 alle 21, stesso orario a Viareggio. A Firenze il punto vendita di via di Novoli rimane aperto dalle 7.30 alle 22, mentre a Roma laEsse di via Cola Di Rienzo segue l’orario 8-20.

Coop

Coop si appresta a festeggiare la Pasqua con una buona notizia per i suoi lavoratori. Proprio ieri 29 marzo infatti è stato siglato da parte delle associazioni cooperative ANCC-COOP, CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA, A.G.C.I Settore consumo e le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS, l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da imprese della Distribuzione cooperativa.

L’accordo, che partirà da marzo 2027, prevede un aumento in busta paga di 240 euro lordi al quarto livello e una indennità una tantum di 350 euro riparametrati e riproporzionati per tutte le posizioni. Ok anche a nuove misure a sostegno della genitorialità, come l’aumento dei permessi di paternità, nuove norme per facilitare alle neomamme la scelta di trascorrere col proprio figlio tutto il primo anno di vita, un incentivo economico al padre che decide di fruire del congedo facoltativo al posto della mamma, facilitazioni per i ricongiungimenti familiari e per la fecondazione assistita. Ulteriore investimento delle cooperative nel welfare aziendale, con l’aumento del contributo di ulteriori 36 euro annui per lavoratore finalizzati al consolidamento e al miglioramento delle prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda le aperture di questi giorni di festa, gli ipermercati Coop restano chiusi a Pasqua. A Pasquetta invece gli orari variano da supermercato a supermercato.

Ad esempio, a Milano l’Ipercoop di piazza Lodi lunedì è aperto con orario ridotto dalle 9 alle 14, a Torino alla Coop di via Livorno al Parco Dora resta chiuso anche il giorno di Pasquetta, stessa cosa a Bologna il punto DeGusto Coop Mercato di Mezzo.

Conad

Anche la catena di supermercati C0nad per Pasqua e Pasquetta non applica una regola generale per i supermercati, ma da nord a sud, da Torino a Milano, da Firenze a Roma e da Cagliari fino a Palermo, l’azienda, spiega, ha pianificato le aperture per assicurare prodotti freschi e offerte speciali anche durante le feste. Alcuni punti vendita sono aperti dunque anche il 31 marzo, quasi tutti il 1 aprile, seppur con orari diversi.

Per scoprire quali supermercati sono aperti a Pasqua e Pasquetta 2024 basa consultare la mappa online dei negozi. Ad esempio, il market di via della Pecetta a Milano a Pasqua è chiuso e a Pasquetta segue orario 9-13, a Bologna il Conad di via Sant’Isaia resta chiuso sia a Pasqua che a Pasquetta.

Pam Panorama

Nemmeno la catena Pam Panorama, diffusissima in tutta Italia, applica una regola generale per tutti i punti vendita. Per sapere se il negozio più vicino a voi è aperto il 31 marzo e/o il 1 aprile dovete controllare sul sito ufficiale alla voce “negozi”.

Mentre a Milano e Napoli molti supermarket Pam Panorama restano chiusi a Pasqua, a Genova Archi ad esempio è in programma un’apertura straordinaria a Pasqua dalle 9 alle 12.30, a Firenze Ottaviani orario persino più lungo domenica dalle 9 alle 20. A Torino il supermercato di corso Bramante rimane invece chiuso a Pasqua, mentre a Pasquetta segue l’orario classico 8-22. A Roma Funari apertura straordinaria invece a Pasqua dalle 9 alle 20. Dando uno sguardo ai supermercati di Napoli, invece, si legge sul sito che non risultano in programma aperture straordinarie. Chiusi a Mestre il 31.

Lidl

Regole diverse anche per i vari supermercati Lidl, anche se quasi tutti risultano chiusi il giorno di Pasqua. Come per gli altri supermercati, anche per Lidl per trovare un punto vendita aperto a Pasqua o Pasquetta basta cliccare sul servizio di localizzazione sul sito ufficiale. Il servizio è in continuo aggiornamento, quindi durante i periodi festivi si possono anche conoscere eventuali variazioni di orario o aperture straordinarie per organizzare al meglio la spesa.

A Milano, la Lidl di via Masolino da Panicale ad esempio è chiuso a Pasqua, mentre segue orario 8-20.30 a Pasquetta, a Torino in corso Traiano chiuso domenica mentre lunedì serrande alzate dalle 8 alle 21, a Bologna via Serlio chiuso il 31 e aperto dalle 8 alle 21 l’1 aprile, a Roma chiuso il punto vendita di via Galla Placidia sia domenica che lunedì, mentre in via della Magliana apertura lunedì 8-22. Al Sud, a Bari Picone sempre chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta 8-21.30, a Palermo via Roma chiusura il 31 marzo e apertura straordinaria il 1 aprile 8-21.

Carrefour

I supermercati Carrefour il giorno di Pasqua e Pasqueta seguono orari diversi, quindi meglio controllare sul sito cercando il punto vendita più vicino.

Ad esempio a Milano il Carrefour di via della Moscova è aperto sia a Pasqua che a Pasquetta con orario 9-20, a Torino il punto vendita di corso Turati anche è aperto sia domenica che lunedì con orario 8-20, a Genova in via Bari orario 9-20 sia il 31 marzo che l’1 aprile, a Roma in via Fidenza 8-14 a Pasqua e 8.30-20 a Pasquetta.

Crai

Non c’è una regola univoca nemmeno per i supermercati Crai, che in parecchi casi restano chiusi il giorno di Pasqua ma non di Pasquetta.

Despar

Per fugare ogni dubbio, Despar ha pubblicato un elenco con tutti i suoi punti vendita sparsi per l’Italia, ciascuno con i propri orari di apertura e chiusura durante queste vacanze pasquali. Moltissimi supermercati sono chiusi a Pasqua, a Pasquetta molti invece sono aperti, con orario variabile. Trovare l’elenco completo alla voce “Aperture straordinarie 2023-2024”.

Bennet

I supermercati Bennet sono in molti casi chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta. Il supermercato di Milano viale Corsica ad esempio è chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta, idem quello di Torino San Paolo.

Eurospin

Anche i supermercati Eurospin sono in larga parte chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta. Con una rete nazionale di oltre 1150 punti vendita, anche Eurospin offre la possibilità di ricercare sul sito un punto vendita, scaricare il volantino e consultare aperture straordinarie, reparti, servizi e altro.

MD

MD applica orari diversi, anche se la domenica di Pasqua i punti vendita sono perlopiù chiusi. In via Asiago a Milano ad esempio chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con orario 9-19.30, a Torino via De Sanctis chiuso domenica e aperto lunedì con orario 9-13 e 15-19.3o, a Roma in via Salaria chiuso il 31 e aperto l’1 dalle 9 alle 13, a Napoli piazza Nazionale chiuso domenica e aperto lunedì 8.30-13.30, a Bari in via Oberdan chiuso sempre la domenica e aperto lunedì 9-19.30.

Famila

La catena Famila ha comunicato un’apertura straordinaria in diversi dei suoi supermercati in occasione di Pasqua e Pasquetta.

Sul sito si può trovare il dettaglio con tutti gli orari a seconda del punto vendita. Ad esempio sono aperti sia domenica che lunedì i supermercati di Trieste, Aosta, Palermo, Milano e alti punti vendita della Lombardia, buona parte delle province dell’Emilia-Romagna, Campobasso, Ancona, Venezia, Vicenza, Napoli e Salerno.

Penny Market

Per le aperture dei supermercati Penny Market è consigliabile consultare direttamente il sito web.