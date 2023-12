Nato e cresciuto nella capitale della moda, diplomato al liceo classico e modello. Curioso di tendenze e di tutto quello che accade nella Fashion Industry, cerca sempre nuovi spunti per i propri outfit, condividendoli con immagini e parole.

Fonte: Ufficio stampa. Un accessorio della linea ASPESI per Ethicarei.

Il brand è partner e fondatore della prima filiera italiana di produzione etica garantita dal WFTO, che si rivolge al mercato del lusso: insieme a Ethicarei ha realizzato tre accessori unisex realizzati interamente con tessuti riciclati e di rimanenza.

ASPESI ed Ethicarei insieme per una moda sostenibile. Il brand di abbigliamento minimalista, sofisticato e senza tempo, e la prima filiera italiana di produzione etica garantita dall’Associazione Mondiale per il Commercio Equo (WFTO), hanno collaborato a una speciale collezione di accessori interamente prodotte in Italia e realizzati utilizzando rimanenze di magazzino per ridurre gli sprechi. La capsule è composta da tre accessori unisex: shopper, beauty e pochette.

L’importanza della changing continuity

La strategia di responsabilità di ASPESI è ancorata al suo heritage e ai suoi valori. In quest’ottica, l’azienda italiana si sta concentrando sullo sviluppo di un modello operazionale sempre più responsabile, volto a minimizzare l’impatto ambientale e sociale.

L’obiettivo è quello di creare una governance che rispecchi questa responsabilità e ponga al contempo le basi per la creazione di valore aggiunto in tutte le attività.

Fonte: Ufficio stampa.

In questo ambito si inseriscono iniziative e progetti volti alla ricerca di un equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale. Valori che si traducono in azioni: ASPESI è infatti partner fondatore di Ethicarei, la filiera etica di produzione made in Italy che si rivolge ai marchi del mercato del lusso.

Made in Italy, made in dignity

Progettato per fornire risposte concrete e professionali al sistema della moda e del design, nella costante ricerca di un equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale. La nascita di una filiera produttiva etica garantita, capace di assicurare livelli qualitativi in linea con gli standard più elevati dell’industria del lusso e allo stesso tempo un livello di professionalità adeguato, rappresenta, per i marchi del lusso, un’opportunità concreta di rendere tangibili e azionabili gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

Fonte: Ufficio stampa.

I marchi del lusso sono da tempo alla ricerca di soluzioni produttive coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che hanno scelto di perseguire. Per molti di loro il “made in Italy” rimane inequivocabilmente la scelta più coerente con il proprio posizionamento di mercato. Il progetto consente inoltre di spostare il peso, nella catena del valore, dal prodotto finito ai processi e le persone che lo hanno realizzato.

La collezione vista da vicino

La collaborazione con Ethicarei rispecchia la volontà di sostenere iniziative di comprovato impatto sociale positivo, introducendo in maniera sistematica il social procurement nelle pratiche aziendali di produzione.

Ne è nata una speciale collezione di accessori interamente prodotti in Italia e realizzati utilizzando rimanenze di magazzino per ridurre gli sprechi, in linea con i principi di economia circolare alla base della strategia di responsabilità di ASPESI. La collezione è composta da tre accessori unisex realizzati interamente con tessuti riciclati e di rimanenza: shopper, beauty e pochette. Sono già disponibili negli ASPESI store e online sul sito aspesi.it.