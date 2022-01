I migliori vini d’Italia 2022 Regione per Regione

Come ogni anno puntuale arriva dal Gambero Rosso la nuova Guida Vini d’Italia. Nel volume sono elencati tutti i migliori vini italiani che hanno conquistato l’ambito riconoscimento dei “Tre Bicchieri“, Regione per Regione.

47mila i vini assaggiati, con un’attenzione particolare, per questa 35esima edizione della Guida Vini d’Italia, ai territori meno noti e ancora poco conosciuti a livello internazionale. Cresce comunque il livello medio: sono infatti ben 1.982 i vini che hanno raggiunto la finale. In totale i “Tre Bicchieri” sono 476.

Tutte le sorprese della Guida Vini d’Italia 2022

Il Montalcino 2016 è il Rosso dell’Anno, figlio di un’annata davvero fuori dal comune: il Premio Vino Rosso dell’Anno va al Brunello di Montalcino di Vigna del Suolo ’16 di Argiano, una cantina di Montalcino fondata quasi 500 anni fa.

Ottima annata anche il 2019, dal Chianti Classico all’Etna. Nel 2018 spiccano Barbaresco, Bolgheri e i Montepulciano d’Abruzzo.

Il grande salto di qualità arriva dalla maturità dei vini bianchi: finalmente tanti vignaioli, complici le difficoltà di questi due anni, hanno deciso di proporre sul mercato versioni almeno a due o più anni dalla vendemmia. Il Bianco dell’Anno per il Gambero Rosso è del 2018, un uvaggio di uve coltivate a Rosazzo, in Friuli: il Premio Vino Bianco dell’Anno va a Rosazzo Terre Alte ’18.

Ottimi anche gli assaggi dei bianchi del 2019, dal Greco di Tufo al Verdicchio dei Castelli di Jesi, dalla Falanghina del Sannio al Vermentino di Gallura o Soave Classico.

Un capitolo a parte lo merita la Puglia, che conquista ben due premi speciali della Guida, grazie al lavoro virtuoso delle cantine cooperative e di realtà familiari che mettono a fuoco tutto il valore di varietà fino a pochi completamente sconosciute: è il caso del susumaniello. Il Premio Miglior Rapporto Qualità/Prezzo va al Brindisi Rosso Oltremè 2019 Susumaniello di Tenute Rubino.

Per quanto riguarda il mondo delle bollicine, la Lombardia si conferma la patria del Metodo Classico, con due territori sempre più solidi e vocati come la Franciacorta e l’Oltrepò Pavese, che hanno raggiunto una qualità media definita “invidiabile”. Il Premio Bollicine dell’Anno va al Cartizze Brut La Rivetta ’20 Villa Sandi Cartizze, prodotta in 15mila bottiglie l’anno.

E proprio dalle sponde del Lago d’Iseo arriva la Cantina dell’Anno: il Premio Cantina dell’Anno per Vini d’Italia 2022 va in Franciacorta a Guido Berlucchi.

Il Rosato dell’Anno è espressione di un forte ritorno alla terra in Calabria: il Premio Vino Rosato dell’Anno 2022 va a Zero Gaglioppo Rosato 2020 Az. Agr. Brigante.

Il Vino Dolce dell’Anno, infine, è una sorpresa assoluta: un Passito prodotto nella piccolissima isola di Ustica, il Zhabib Passito ’20 Hibiscus.

Ma vediamo tutti i vini premiati, Regione per Regione.

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Toscana

Bolgheri Rosso Sup. 2018 Tenuta Argentiera

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2018 Grattamacco

Bolgheri Rosso Sup. Ornellaia 2018 Ornellaia

Bolgheri Rosso Sup. Podere Ritorti 2018 I Luoghi

Bolgheri Rosso Volpolo 2019 Podere Sapaio

Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2018 Castello di Bolgheri

Bolgheri Sup. Sassicaia 2018 Tenuta San Guido

Brunello di Montalcino 2016 Castelgiocondo

Brunello di Montalcino 2016 Tenuta Fanti

Brunello di Montalcino 2016 Fattoria dei Barbi

Brunello di Montalcino 2016 Baricci

Brunello di Montalcino 2016 Fuligni

Brunello di Montalcino 2016 Pietroso

Brunello di Montalcino 2016 Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino 2016 Ridolfi

Brunello di Montalcino Cerretalto 2015 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Colombaiolo Ris. 2015 Casisano

Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Ris. 2015 Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino Fiore di No 2016 La Fiorita

Brunello di Montalcino Giodo 2016 Giodo

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2016 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Ris. 2013 Biondi – Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino Ris. 2015 Le Macioche

Brunello di Montalcino Ris. 2015 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino V. del Suolo 2016 Argiano

Brunello di Montalcino V. Spuntali 2016 Val di Suga

Caburnio 2017 Tenuta Monteti

Caiarossa 2018 Caiarossa

Carmignano Ris. 2018 Piaggia

Carmignano Ris. 2018 Tenuta Le Farnete – Cantagallo

Carmignano V. Grumarello Ris. 2016 Artimino

Cepparello 2018 Isole e Olena

Chianti Cl. 2019 L’Erta di Radda

Chianti Cl. 2019 Castello di Radda

Chianti Cl. 2019 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Cl. Capraia Ris. 2018 Rocca di Castagnoli

Chianti Cl. Casanova dell’Aia 2019 Istine

Chianti Cl. Ducale Ris. 2018 Ruffino

Chianti Cl. Fontalpino 2019 Fattoria Carpineta Fontalpino

Chianti Cl. Gran Selezione 2018 Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2018 Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione Riserva di Fizzano 2018 Rocca delle Macìe

Chianti Cl. Gran Selezione V. del Capannino 2018 Bibbiano

Chianti Cl. Gran Selezione V. del Sorbo 2018 Fontodi

Chianti Cl. Gran Selezione V. Grospoli 2018 Lamole di Lamole

Chianti Cl. Gran Selezione Valiano 6.38 2018 Piccini 1882

Chianti Cl. Il Grigio Ris. 2018 San Felice

Chianti Cl. Lamole 2019 I Fabbri

Chianti Cl. Ris. 2015 Castell’in Villa

Chianti Cl. Ris. 2017 Val delle CortiChianti Cl. Ris. 2018 Tenuta di Arceno

Chianti Cl. Ris. 2018 Castello di Albola

Chianti Cl. Ris. 2018 Castello di Volpaia

Chianti Cl. Storia di Famiglia 2019 Famiglia Cecchi

Chianti Cl. V. Barbischio Ris. 2018 Maurizio Alongi

Chianti Colli Fiorentini Terre di Cino Ris. 2018 Torre a Cona

Chianti Rufina Nipozzano Ris. 2018 Frescobaldi

Collegonzi Sangiovese 2018 Sensi – Fattoria Calappiano

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2017 Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah 2018 Stefano Amerighi

Costa dell’Argentario Ansonica 2020 Antica Fattoria La Parrina

Duemani 2018 Duemani

Filare 18 2019 Tenuta Casadei

Guardiavigna 2017 Podere ForteI Sodi di San Niccolò 2017 Castellare di Castellina

La Regola 2018 Podere La Regola

Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2019 Bruni

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2018 Rocca di Frassinello

Montecucco Rosso Ris. 2018 Colle Massari

Montecucco Rosso Sidus 2018 Pianirossi

Monteverro 2018 Monteverro

Montevertine 2018 Montevertine

Morellino di Scansano Madrechiesa Ris. 2018 Terenzi

Morellino di Scansano Ris. 2018 Roccapesta

Nobile di Montepulciano 2018 Podere Le Bèrne

Nobile di Montepulciano I Quadri 2018 Bindella

Nobile di Montepulciano Il Nocio 2017 Boscarelli

Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2018 Poliziano

Nobile di Montepulciano Silìneo 2018 Tenute del Cerro

Nobile di Montepulciano V. V. del Salco 2018 Salcheto

Oreno 2019 Tenuta Sette Ponti

Orma 2019 OrmaPaleo Rosso 2018 Le Macchiole

Quercegrosse Merlot 2018 Vallepicciola

Riecine 2017 Riecine

Solaia 2018 Marchesi Antinori

Teuto 2018 Tenuta Podernovo

Uno 2018 Tenuta Carleone

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2018 Il Borro

Valdisanti 2018 Tolaini

Vernaccia di San Gimignano Carato 2018 Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2018 Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2017 Panizzi

Vin Santo di Carmignano Ris. 2013 Tenuta di Capezzana.

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Friuli

Braide Alte 2019 Livon

Collio Bianco Broy 2019 Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2019 Ronco dei Tassi

Collio Bianco Langor Giulio Locatelli Ris. 2019 Tenuta di Angoris

Collio Chardonnay 2020 Colle Duga

Collio Friulano 2019 Tenuta Stella

Collio Friulano 2020 Tenuta Borgo Conventi

Collio Friulano 2020 Schiopetto

Collio Friulano Skin Ris. 2017 Primosic

Collio Malvasia 2020 Doro Princic

Collio Malvasia Miklus 2018 Draga – Miklus

Collio Sauvignon 2020 Tiare – Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Ris. 2017 Russiz Superiore

Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2020 Venica & Venica

Desiderium I Ferretti 2019 Tenuta Luisa

Eclisse 2019 La Roncaia

FCO Biancosesto 2019 Tunella

FCO Friulano 2020 Torre Rosazza

FCO Pinot Bianco Myò 2019 Zorzettig

FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2020 Volpe Pasini

Friuli Cabernet Franc 2018 Le Monde

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2019 Vie di Romans

Nekaj 2017 Damijan Podversic

Rosazzo Terre Alte 2018 Livio Felluga

Tal Lùc Cuvée .5.6 Lis Neris

Vintage Tunina 2019 Jermann.

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Piemonte

Alta Langa Brut Rosé Ris. 2015 Colombo – Cascina Pastori

Alta Langa Pas Dosé Zero Ris. 2015 Enrico Serafino

Barbaresco Asili Ris. 2016 Bruno Giacosa

Barbaresco Asili Ris. 2016 Ca’del Baio

Barbaresco Crichët Pajé 2013 Roagna

Barbaresco Pajoré 2018 Bel Colle

Barbaresco Pajoré 2018 Sottimano

Barbaresco Rabajà 2018 Giuseppe Cortese

Barbaresco Rabajà Ris. 2015 Bruno Rocca

Barbaresco Rio Sordo 2018 Cascina delle Rose

Barbaresco Sorì Paitin V. V. Ris. 2016 Paitin

Barbera d’Asti Bosco Donne 2020 Gianni Doglia

Barbera d’Asti Camp du Rouss 2019 Coppo

Barbera d’Asti Sup. La Luna e i Falò 2019 Vite Colte

Barbera d’Asti Sup. V. La Mandorla 2019 Luigi Spertino

Barbera del M.to Sup. Albarola 2017 Tacchino

Barbera del M.to Sup. Bricco Battista 2017 Giulio Accornero e Figli

Barolo Aleste 2017 Luciano Sandrone

Barolo Arborina 2017 Elio Altare

Barolo Bricco Boschis V. San Giuseppe Ris. 2015 Cavallotto – Tenuta Bricco Boschis

Barolo Bricco delle Viole 2017 G. D. Vajra

Barolo Brunate 2017 Enzo Boglietti

Barolo Cannubi 2017 G. B. Burlotto

Barolo Cannubi 2017 Réva

Barolo Castelletto Ris. 2015 Fortemasso

Barolo Cerviano-Merli 2017 Abbona

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2017 Domenico Clerico

Barolo Ginestra Ris. 2013 Paolo Conterno

Barolo Lazzarito Ris. 2015 Ettore Germano

Barolo Liste 2016 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Meriame 2017 Paolo Manzone

Barolo Monfortino Ris. 2015 Giacomo Conterno

Barolo Ornato 2017 Pio Cesare

Barolo Ravera Bricco Pernice 2016 Elvio Cogno

Barolo Ravera Ris. 2015 Cascina Lo Zoccolaio

Barolo Rive 2017 Negretti

Barolo Rocche di Castiglione 2017 F.lli Monchiero

Barolo Rocche di Castiglione 2017 Vietti

Barolo Sarmassa V. Bricco Ris. 2015 Giacomo Brezza & Figli

Barolo Sarmassa V. Merenda 2017 Giorgio Scarzello e Figli

Barolo Sottocastello di Novello 2017 Ca’Viola

Barolo Vigna Rionda 2015 Figli Luigi Oddero – Tenuta Parà

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2017 Giovanni Rosso

Barolo Vigna Rionda Ris. 2015 Massolino – Vigna Rionda

Boca 2017 Le Piane

Colli Tortonesi Timorasso Cavallina 2019 Claudio Mariotto

Derthona Montecitorio 2019 Vigneti Massa

Dogliani Sup. Maioli 2019 Anna Maria Abbona

Erbaluce di Caluso La Rustìa 2020 Orsolani

Gattinara Osso San Grato Ris. 2017 Antoniolo

Gavi del Comune di Gavi Et. Gialla 2020 La Mesma

Gavi del Comune di Gavi Minaia 2020 Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2020 La Toledana

Ghemme Santa Fé 2016 Ioppa

Grignolino d’Asti Monferace 2016 Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.to Casalese 2020 Sulin

Lessona 2018 Villa Guelpa

Marcalberto Blanc de Blancs Pas Dosé M. Cl. Marcalberto

Moscato d’Asti Canelli Sant’Ilario 2020 Ca’d’Gal

Moscato d’Asti Volo di Farfalle 2020 Scagliola

Nizza La Court 2018 Michele Chiarlo

Nizza Tre Roveri 2019 Pico Maccario

Ovada Convivio 2019 Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2017 Isolabella della Croce

Roero Arneis Camestrì 2020 Marco Porello

Roero Arneis Cecu d’La Biunda 2020 Monchiero Carbone

Roero Arneis Sarun 2020 Stefanino Costa

Roero Mompissano Ris. 2018 Cascina Ca’Rossa

Roero Sudisfà Ris. 2018 Angelo Negro

Roero V. Mombeltramo Ris. 2017 Malvirà

Ruchè di Castagnole M.to Clàsic 2020 Ferraris Agricola

Ruché di Castagnole M.to Laccento 2020 Montalbera

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Veneto

Amarone della Valpolicella 2017 Monte Zovo – Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Cl. 2013 Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Cl. 2012 Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. 2016 Brigaldara

Amarone della Valpolicella Cl. 2017 Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. Campolongo di Torbe 2013 Masi

Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. 2010 Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Cl. Monte Ca’ Bianca Ris. 2016 Lorenzo Begali

Amarone della Valpolicella Cl. Vign. di Ravazzol 2016 Ca’La Bionda

Amarone della Valpolicella Cl. Villa Rizzardi Ris. 2015 Guerrieri Rizzardi

Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua Ris. 2013 Pasqua

Amarone della Valpolicella Maternigo Ris. 2016 F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Monte Danieli Ris. 2013 Corte Rugolin

Bardolino Cl. 2020 Le Tende

Campo Sella 2017 Sutto

Capitel Croce 2020 Roberto Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2020 Villa Sandi

Colli Euganei Merlot Casa del Merlo 2018 Il Filò delle Vigne

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2020 BiancaVigna

Custoza San Michelin 2020 Gorgo

Custoza Sup. Amedeo 2019 Cavalchina

Custoza Sup. Ca’ del Magro 2019 Monte del Frà

Hora Prima 2018 Mosole

Lessini Durello Extra Brut Cuvée Augusto M. Cl. Ris. 2014 Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe

Lugana Benedictus 2019 Le Morette

Lugana Molceo Ris. 2019 Ottella

Madre 2019 Italo Cescon

Montello e Colli Asolani Il Rosso dell’Abazia 2017 Serafini & Vidotto

Montello e Colli Asolani Venegazzù Sup. Capo di Stato 2017 Loredan Gasparini

Recioto della Valpolicella Cl. 2013 Viviani

Riesling Collezione di Famiglia 2017 Roeno

Soave Cl. Calvarino 2019 Leonildo Pieropan

Soave Cl. Monte Fiorentine 2019 Ca’Rugate

Soave Cl. Roccolo del Durlo 2019 Le Battistelle

Soave Cl. Staforte 2019 Graziano Prà

Valdobbiadene Brut Ius Naturae 2020 Bortolomiol

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B 2020 Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2020 Merotto

Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Brut 2020 Borgoluce

Valdobbiadene Rive di Refrontolo Brut Col del Forno 2020 Andreola

Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2020 Sorelle Bronca

Valpolicella Cl. Sup. San Giorgio Alto 2017 Monte dall’Ora

Valpolicella Sup. 2019 I CampiValpolicella Sup. La Bandina 2018 Tenuta Sant’Antonio

Venezia Chardonnay 2018 Barollo

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Campania

Campi Flegrei Falanghina Cruna deLago 2019 La Sibilla

Core Bianco 2020 Montevetrano

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2020 Marisa Cuomo

Costa d’Amalfi Ravello Bianco Selva delle Monache 2020 Ettore Sammarco

Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2020 La Guardiense

Falanghina del Sannio Svelato 2020 Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno 2020 Fontanavecchia

Falanghina del Sannio Taburno Bonea 2020 Masseria Frattasi

Fiano di Avellino 2020 Tenuta Scuotto

Fiano di Avellino 2020 Colli di Lapio

Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Ris. 2018 I Favati

Fiano di Avellino Tognano 2018 Rocca del PrincipeGreco 2019 Pietracupa

Greco di Tufo Aletheia Ris. 2019 Donnachiara

Greco di Tufo Le Arcaie 2020 Passo delle TortoreGreco di Tufo Miniere Ris. 2019 Cantine dell’Angelo

Greco di Tufo Vittorio Ris. 2008 Di MeoMorrone Pallagrello Bianco 2019 Alois

Pian di Stio 2020 San Salvatore 1988

Taurasi V. Macchia dei Goti 2017 Antonio Caggiano

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Sicilia

Contea di Sclafani Rosso Riserva del Conte 2016 – Tasca d’Almerita

Contrada R 2019 – Passopisciaro

Etna Bianco A’ Puddara 2019 – Tenuta di Fessina

Etna Bianco Alta Mora 2020 – Alta Mora

Etna Bianco Anthemis 2019 – Monteleone

Etna Bianco Arcuria 2019 – Graci

Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2020 – Firriato

Etna Bianco Nerina 2020 – Russo

Etna Bianco Pietrarizzo 2020 – Tornatore

Etna Bianco Sup. Contrada Rinazzo 2019 – Benanti

Etna Rosso Barbagalli 2018 – Pietradolce

Etna Rosso Croceferro 2019 – Generazione Alessandro

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2018 – Nicosia

Etna Rosso Vico Prephylloxera 2018 – Bosco

Etna Rosso Zottorinoto Ris. 2017 – Cottanera

Faro 2018 – Bonavita

Faro 2019 – Casematte

Occhio di Terra Malvasia 2020 – Caravaglio

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 – Donnafugata

Salealto Tenuta Ficuzza 2019 – Cusumano

Santannella Mandrarossa 2020 – Settesoli

Sicilia Nero d’Avola Saia 2019 – Feudo Maccari

Sicilia Nero d’Avola Versace 2019 – Feudi del Pisciotto

Sicilia Perricone Furioso 2018 – Assuli

Sicilia Syrah Kaid 2019 – Alessandro di Camporeale

Zhabib Passito 2020 – Hibiscus

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 nelle Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2018 Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Plenio Ris. 2018 Umani Ronchi

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2018 La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Sisto Ris. 2018 Tenute San Sisto – Fazi Battaglia

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V. Il Cantico della Figura Ris. 2018 Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. 2018 Bucci

Cinabro 2017 Le CanietteIl San Lorenzo Bianco 2008 Fattoria San Lorenzo

Lacrima di Morro d’Alba Sup. Orgiolo 2019 Marotti Campi

Offida Pecorino 2020 Santori

Offida Pecorino Artemisia 2020 Tenuta Spinelli

Offida Pecorino Montemisio 2020 Castignano – Cantine dal 1960

Offida Pecorino Vignagiulia 2020 Emanuele Dianetti

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2018 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Dominè 2019 Pievalta

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Ergo Mirizzi 2019 Montecappone – Mirizzi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Podium 2019 Gioacchino Garofoli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Stefano Antonucci 2019 Santa Barbara

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Ylice 2019 Poderi Mattioli

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2018 Belisario

Verdicchio di Matelica Collestefano 2020 Collestefano

Verdicchio di Matelica Vertis 2019 Borgo PaglianettoV

erdicchio di Matelica Vign. Fogliano 2018 Bisci

Verdicchio di Matelica Villa Marilla 2019 Marco Gatti

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Calabria

Cheiras 2019 Lombardo

Cirò Rosso Cl. Sup. 2019 Vumbaca

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca San Felice Ris. 2019 Librandi

Grisara Pecorello 2020 Ceraudo

Zero Gaglioppo Rosato 2020 Brigante

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Basilicata

Aglianico del Vulture Calice 2019 Donato D’Angelo di Filomena Ruppi

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2019 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2017 Terra dei Re

Aglianico del Vulture Re Manfredi 2018 Re Manfredi – Cantina Terre degli Svevi

Aglianico del Vulture Titolo 2019 Fucci

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Abruzzo

8 ½ Pecorino 2020 Villa Medoro

Abruzzo Pecorino Sup. Tegèo 2019 Codice Vino

Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Spelt 2020 Valentina

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Zanna Ris. 2017 Illuminati

Montepulciano d’Abruzzo Capo Le Vigne 2017 VignaMadre

Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2017 Castorani

Montepulciano d’Abruzzo Mo Ris. 2017 Tollo

Montepulciano d’Abruzzo Vign. Sant’Eusanio 2019 Valle Reale

Pecorino 2020 Tiberio

Supergiulia Pecorino 2018 Cataldi Madonna

Trebbiano d’Abruzzo 2017 Valentini

Trebbiano d’Abruzzo Sup. 2019 Inalto Vini D’Altura

Trebbiano d’Abruzzo Sup. Castello di Semivicoli 2019 Masciarelli

Trebbiano d’Abruzzo Sup. Mario’s 47 2019 Terraviva

Tullum Pecorino Biologico 2020 Feudo Antico

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Molise

Molise Aglianico Contado Ris. 2017 Di Majo Norante

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Liguria

Colli di Luni Vermentino Boboli 2020 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2020 Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2020 La Baia del Sole – Federici

Colli di Luni Vermentino Sup. Villa Linda 2020 Pietra del Focolare

Dolceacqua Bricco Arcagna 2019 Terre Bianche

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2020 Calleri

Rossese di Dolceacqua Posaù 2019 Maccario Dringenberg

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Valle d’Aosta

VdA Chambave Muscat 2019 Vrille

VdA Chardonnay 770 2019 Rosset Terroir

VdA Chardonnay Cuvée Bois 2019 Crêtes

VdA Petite Arvine 2020 Ottin

VdA Pinot Gris 2020 Lo Triolet

VdA Pinot Noir Semel Pater 2019 Anselmet

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Alto Adige

A. A. Bianco Grande Cuvée Beyond the Clouds 2019 Walch

A. A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2017 Kurtatsch

A. A. Chardonnay Lafóa 2019 Colterenzio

A. A. Gewürztraminer Auratus 2020 Ritterhof

A. A. Gewürztraminer Nussbaumer 2019 Tramin

A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2020 Kaltern

A. A. Lagrein Ris. 2018 Glögglhof – Franz Gojer

A. A. Lagrein V. Klosteranger Ris. 2016 Muri-Griesù

A. A. Merlot Nussleiten Ris. 2017 Castel Sallegg

A. A. Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2019 Tiefenbrunner

A. A. Pinot Bianco Renaissance Ris. 2018 Gumphof – Markus Prackwieser

A. A. Pinot Grigio Giatl 2018 ZemmerA. A. Pinot Grigio Punggl 2020 Nals Margreid

A. A. Pinot Nero Sanct Valentin 2018 San Michele Appiano

A. A. Pinot Nero Trattmann Ris. 2018 Girlan

A. A. Santa Maddalena Cl. Moar 2019 Bolzano

A. A. Spumante Brut M. Cl. Athesis 2018 Kettmeir

A. A. Terlano Nova Domus 2018 Terlano

A. A. Terlano Pinot Bianco Eichhorn 2019 Manincor

A. A. Val Venosta Riesling V. Windbichel 2019 Unterortl – Castel Juval

A. A. Valle Isarco Kerner Aristos 2020 Valle Isarco

A. A. Valle Isarco Sylvaner Praepositus 2019 Abbazia di Novacella

A. A. Valle Isarco Sylvaner R 2019 Köfererhof – Günther Kerschbaumer

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Puglia

1943 del Presidente 2019 Due Palme

Askos Verdeca 2020 Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2019 Rubino

Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines Negroamaro 2019 Varvaglione 1921

Edmond Dantes Pas Dosé M. Cl. Felline

Es 2019 FinoFive Roses 77° Anniversario 2020 Leone de Castris

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2018 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Ipnotico 2019 Terre dei Vaaz

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2018 Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2018 Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2018 Coppi

Graticciaia 2016 Vallone

Notarpanaro 2016 Taurino

Ottorosa 2020 Carvinea

Primitivo di Manduria Lirica 2019 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2020 Cantine Paololeo

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2018 Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Raccontami 2019 Vespa – Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sessantanni 2018 San Marzano

Salice Salentino Le Pitre 2019 Mottura Vini del Salento

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Lombardia

Botticino Gobbio 2018 Noventa

Brut M. Cl. Monsupello

Franciacorta Brut Corte Fusia

Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2016 Bellavista

Franciacorta Dosage Zéro 2013 Castello Bonomi

Franciacorta Dosage Zéro Cuvéè Annamaria Clementi Ris. 2011 Ca’ del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 33 2013 Ferghettina

Franciacorta Extra Brut 2014 Sparviere

Franciacorta Extra Brut 2016 Ricci Curbastro

Franciacorta Extra Brut Animante Barone Pizzini

Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2016 Bosio

Franciacorta Extra Brut Comarí del Salem 2014 Uberti

Franciacorta Nature 61 2014 Berlucchi & C.

Lugana Riserva del Lupo 2018 Ca’ Lojera

Lugana Sup. Madonna della Scoperta 2019 Perla del Garda

Lugana Sup. Sel. Fabio Contato Ris. 2019 Cà Maiol

M. Cl. Brut 1870 Antonio Giorgi 2012 Giorgi

Note d’Agosto Extra Brut M. Cl. Rosé 2017 Brandolini

OP Buttafuoco Storico V. Sacca del Prete 2017 Fiamberti

OP Cruasé Roccapietra 2015 Scuropasso – Roccapietra

OP Pinot Nero M. Cl. Extra Brut Vergomberra 2016 Verdi

OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé Cuvée Rosé 2013 Calatroni

OP Pinot Nero Tavernetto 2018 Conte Vistarino

RGC Groppello 2020 Sincette

RGC Valtènesi Chiaretto Lettera C 2019 Pasini San Giovanni

RGC Valtènesi Chiaretto RosaMara 2020 Costaripa

Valtellina Sforzato Albareda 2019 Mamete Prevostini

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2018 Negri

Valtellina Sup. Inferno Ris. 2016 Rainoldi

Valtellina Sup. Sassella Stella Retica 2017 Ar.Pe.Pe

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Sardegna

Alghero Cabernet Ris. Marchese di Villamarina 2017 Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna 2019 Corda

Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2018 Gabbas

Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2019 Contralta

Carignano del Sulcis 6Mura Ris. 2018 Giba

Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2017 Santadi

Nuracada 2019 AudaryaSobi 2019 Bentu Luna

Turriga 2017 Argiolas

Vermentino di Gallura Petrizza 2020 Masone Mannu

Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2019 Siddùra

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2020 Surrau

Vermentino di Sardegna Stellato 2020 Pala

Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2020 Cherchi

Gambero Rosso: i vini “Tre Bicchieri” 2022 nel Lazio

Anthium Bellone 2020 Casale del Giglio

Donna Adriana 2019 Castel de Paolis

Fiorano Bianco 2019 Tenuta di Fiorano

Habemus 2019 San Giovenale

Montiano 2018 Famiglia Cotarella – Falesco

Poggio della Costa 2020 Mottura

Poggio Triale 2019 Pazzaglia

Roma Malvasia Puntinata 2020 Poggio Le Volpi

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Trentino

L’Ora Nosiola 2018 Pravis

San Leonardo 2016 San Leonardo

Teroldego Rotaliano Vigilius 2018 De Vescovi Ulzbach

Trentino Müller Thurgau Viàch 2020 Corvée

Trentino Nosiola Largiller 2013 Toblino

Trentino Pinot Nero V. Cantanghel 2018 Maso Cantanghel

Trento Brut Altemasi Graal Ris. 2014 Cavit

Trento Brut Blanc de Blancs Maso Martis

Trento Brut Cuvée dell’Abate Ris. 2010 Abate Nero

Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2010 Ferrari

Trento Brut Nature 2015 Moser

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2013 Mezzacorona

Trento Dosaggio Zero Letrari Ris. 2015 Letrari

Trento Pas Dosé Balter Ris. 2014 Balter

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Umbria

Adarmando 2019 Tabarrini

Cervaro della Sala 2019 Castello della Sala

FiorFiore 2019 RoccafioreMontefalco Rosso 2018 Briziarelli

Montefalco Sagrantino 2016 Antonelli – San Marco

Montefalco Sagrantino 2017 Pardi

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2016 Caprai

Montefalco Sagrantino Collenottolo 2016 Bellafonte

Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2018 Barberani

Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2019 Decugnano dei Barbi

Orvieto Cl. Sup. V. T. 2018 Palazzone

Ràmici Ciliegiolo 2018 Bussoletti

Todi Grechetto I Rovi 2019 Peppucci

Torgiano Bianco Torre di Giano V. Il Pino 2018 Lungarotti

Trasimeno Gamay C’Osa Ris. 2019 Madrevite

I vini “Tre Bicchieri” Gambero Rosso 2022 in Emilia-Romagna

Arvange Pas Dosè M. Cl Valtidone

Callas Malvasia 2020 Monte delle Vigne

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. 2016 Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé Silvia Zucchi 2020 Zucchi

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2020 Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara V. del Cristo 2020 Cavicchioli

Lambrusco di Sorbara Vecchia Modena Premium 2020 Chiarli Tenute Agricole

Reggiano Lambrusco Concerto 2020 Medici & Figli

Romagna Albana Secco Codronchio 2019 Monticino Rosso

Romagna Albana Secco I Croppi 2020 Celli

Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Rosso 2019 Gallegati

Romagna Sangiovese Modigliana I Probi Ris. 2018 Villa Papiano

Romagna Sangiovese Oriolo 2018 Sabbioni

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2019 Ricci

Romagna Sangiovese Serra Il Beneficio Ris. 2017 Costa Archi

