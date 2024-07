Dieffe Kinloch, esperienza ispirazionale

Fonte: Ufficio Stampa Uno scatto delle collezioni Dieffe Kinloch

Dieffe Kinloch nasce nel 2013 dall’incontro dei 2 fondatori Davide Mongelli e il Direttore Creativo Francesco Fantoccoli entrambi soci del brand, insieme portano sul mercato una linea di foulard e cravatte in seta stampata che nel tempo è andata sviluppandosi fino ad arrivare alla creazione di capsule collection di camicie in seta e cotone, questo marchio è diventato in breve tempo un’eccellenza artigianale del nostro Made in Italy. Il primo segno distintivo del brand sono stati i suoi disegni rappresentativi di ogni stagione in un viaggio in località diverse che diventano protagoniste del capo prodotto: Amsterdam, Sicilia e Portogallo sono solo alcuni esempi delle mete realizzate, cogliendone la bellezza dei luoghi in modo originale e onirico, Dieffe Kinloch trae ispirazione dalle sensazioni che i luoghi riescono a trasmettere attraverso i monumenti, le strade, i colori che li rendono esclusivi, le persone che li vivono, i profumi e ogni singolo ed esclusivo dettaglio che viene magistralmente impresso nella memoria e riportato sui foulards e sulle camicie, creando capi unici ed evocativi di magnifici luoghi, catturando in modo originale e irriverente la bellezza e l’originalità dei luoghi raccontati.

Dieffe Kinloch ha saputo velocemente catturare il proprio pubblico di riferimento e a “presidiare” il mercato, soprattutto in paesi come il Giappone dove riscuote un grandissimo consenso, un paese che più di altri ha colto il messaggio del brand e dove il mercato è andato crescendo nel corso degli anni, grazie a collezioni personalizzate che hanno trovato un ampio consenso del consumatore finale, facendo di conseguenza lievitare la domanda.

Il foulard da uomo e da donna sta conquistando il posizionamento che storicamente gli spetta di diritto, la seta torna protagonista attraverso la creazione di camicie dal profumo glamour, evocativo e delicato, capaci di conquistare le preferenze anche dei consumatori più esigenti.

Per l’occasione QF Lifestyle ha incontrato Francesco Fantoccoli, socio e Direttore Creativo per farci raccontare novità e dettagli di questo eccellente ed originale brand.

Da dove nasce l’idea di creare il vostro brand?

Il brand nasce dal desiderio di creare un marchio di foulards ed accessori in seta stampata, realizzati con il mondo dell’artigianato comasco.

Quali sono i materiali con cui vi piace confrontarvi?

Dieffe Kinloch nasce con la seta, tessuto avvolgente e luminoso attraverso la quale i disegni delle collezioni prendono forza e vitalità. Per chi la indossa deve essere come una seconda pelle che risalti le forme in maniera raffinata, deve donare luce, dare un tocco di colore ed allegria e perché no, rispecchiare il proprio stato d’animo. Alla seta si sono aggiunti il cotone, ed il seta-cotone molto apprezzati nella stagione estiva, ed un doppio garzato 100% seta, con una resa cachemire per l’inverno, oltre alla lana.

Il vostro prodotto è Made in Italy?

Made in Como per l’esattezza, con il mantenimento della lavorazione di artigiani locali.

Da dove traete le vostre ispirazioni?

Segno distintivo del brand sono i disegni rappresentativi ogni stagione un viaggio diverso: Amsterdam, Sicilia e Brasile sono solo alcune delle mete realizzate, cogliendone luoghi, personaggi ed elementi della cultura e della natura in maniera onirica ed irriverente.

Quali sono i mercati di riferimento?

Senza ombra di dubbio il Giappone, dove il mercato è andato accrescendosi nel corso degli anni, anche grazie alle collezioni personalizzate, servizio proposto dal marchio, che ha trovato consenso e richiesta: da Mitsukoshi a United Arrows, Barney’s e t molti altri, oltre ad una partnership con You First. Il marchio si è inserito con grande fedeltà in vari department stores tra cui Isetan, Takashimaya, Wako, Beams conquistando di stagione in stagione nuove tappe in Europa, negli USA, nel Far East.

Il Foulard è ancora un accessorio capace di conquistare le nuove generazioni?

Il foulard è un accessorio che è tornato di grande tendenza negli ultimi anni, a cui abbiamo aggiunto il maxifoulard, formato attraverso il quale la seta dà il meglio di sé, la sua morbidezza e duttilità permette infatti di creare ogni giorno forme nuove, divertendosi a sperimentare modi alternativi di indossarla come se fosse un abito che può nascondere o rivelare le parti del corpo a seconda delle occasioni.

Chi è il vostro uomo di riferimento?

Un uomo di grande stile, brillante ed ironico, che ami giocare con il colore e con gli accessori, trovando quindi in Dieffe Kinloch il tocco per completare l’outfit della giornata.

In tema di sostenibilità come vi comportate?

Gli accessori sono prodotti a Como, ponendo rigorosa attenzione al mantenimento della storica manodopera locale. Una parte dei foulards invenduti vengono riciclati per la realizzazione di capi unici di abbigliamento. Il packaging dei fazzoletti è fatto con materiale biodegradabile.

Quali sono le novità dell’autunno-inverno 24/25?

Il prossimo autunno inverno approda a Madrid, in un colorato mondo di fantasie di tapas, churros, tori e toreador, con un ampliamento di modelli di camicie e l’inserimento di una capsule sleepwear con il pigiama da donna.