123RF Offerte voli a prezzi economici per i ponti del 2026

Il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente favorevole per chi vuole viaggiare sfruttando i ponti festivi. Con una pianificazione intelligente delle ferie e un’attenta analisi delle tariffe aeree, è possibile ottenere vacanze lunghe spendendo meno del previsto, soprattutto se si prenota con largo anticipo.

La combinazione tra calendario favorevole e offerte low cost rende questo il momento ideale per bloccare voli sotto i 100 euro, anche per mete internazionali.

Gennaio: iniziare l’anno viaggiando (dal 1° al 6 gennaio)

Il primo grande ponte dell’anno va dal 1° al 6 gennaio: 6 giorni di vacanza utilizzando solo 2 giorni di ferie (venerdì 2 e lunedì 5). È uno dei periodi più interessanti per partire, perché molti evitano di viaggiare subito dopo le feste e le compagnie aeree tendono a mantenere tariffe competitive.

Tra le offerte più convenienti spiccano i voli interni, come Milano – Napoli a 70 euro, perfetto per una pausa culturale e gastronomica, oppure Roma – Bari a 41 euro, ideale per scoprire la Puglia in versione invernale, meno affollata ma sempre autentica. Chi desidera una meta più distante può optare per Roma – Palermo a 89 euro, combinando clima mite e patrimonio artistico.

Interessante anche l’opzione internazionale: Palermo – Varsavia a 94 euro rappresenta una scelta strategica per chi vuole iniziare l’anno con una capitale europea ancora poco inflazionata dal turismo di massa.

Primavera e Pasqua: ponte dal 4 al 12 aprile

Il periodo dal 4 al 12 aprile è probabilmente il più appetibile dell’intero anno: 9 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie. Le tariffe analizzate mostrano come la primavera sia uno dei momenti migliori per viaggiare low cost.

Sul fronte nazionale, c’è il volo diretto Torino – Catania a 27 euro, una tariffa che rende la Sicilia una delle destinazioni più convenienti in assoluto. Anche Milano – Cagliari a 58 euro conferma come le isole, se prenotate in anticipo, possano essere economiche anche nei periodi di alta domanda.

Chi guarda all’estero ha un ventaglio di scelte estremamente ampio. I Balcani emergono come area ad alto potenziale di risparmio, con Pisa – Tirana e Genova – Tirana a 41 euro e Bari – Sofia a 47 euro.

Ottime opportunità anche per le capitali europee più classiche:

Roma – Valencia a 63 euro;

a 63 euro; Milano – Parigi a 74 euro;

a 74 euro; Milano – Londra a 61 euro;

a 61 euro; Roma – Londra a 73 euro;

a 73 euro; Bari – Malta a 60 euro (perfetto per un ponte primaverile tra mare, storia e clima favorevole).

Fine aprile e inizio maggio: in ferie dal 25 aprile al 3 maggio

Il ponte tra il 25 aprile e il 3 maggio consente di ottenere 9 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie, ed è uno dei preferiti dagli italiani. Anche in questo caso, la ricerca conferma che prenotare ora permette di spendere poco.

Tra le tratte interne, Catania – Napoli a 50 euro è un’ottima soluzione per muoversi tra Sud e Centro Italia.

Sul piano internazionale, emergono destinazioni urbane e ben collegate: Venezia – Lione a 58 euro, Milano – Barcellona a 64 euro e Milano – Lussemburgo a 71 euro. Quest’ultima, spesso sottovalutata, può essere un’interessante base per esplorare più Paesi europei in pochi giorni.

Inizio estate: il mini break perfetto dal 30 maggio al 2 giugno

Il ponte dal 30 maggio al 2 giugno garantisce 4 giorni di vacanza con solo 1 giorno di ferie, ideale per chi non può assentarsi a lungo dal lavoro. Anche qui le tariffe sono sorprendentemente basse.

Per chi resta in Italia, Napoli – Palermo a 48 euro è una scelta efficiente e conveniente. Chi preferisce l’estero può optare per Venezia – Barcellona a 77 euro o Roma – Madrid a 97 euro, due città perfette per un city break di inizio estate.

Dicembre: mercatini, caldo o capitali europee per il ponte dell’Immacolata

Il ponte dell’Immacolata, dal 5 all’8 dicembre, offre 4 giorni di vacanza con 1 giorno di ferie ed è ideale per fare turismo nei mesi invernali. Le opzioni sotto i 100 euro sono numerose e molto varie.

Chi cerca temperature più miti può puntare su Milano – Malaga a 69 euro o Milano – Marrakesh a 74 euro, mete perfette per staccare dal freddo. Per chi ama le città dell’Est, Roma – Podgorica (Montenegro) a 52 euro e Milano – Budapest a 64 euro rappresentano ottime occasioni. Non mancano poi le grandi capitali, come Milano – Londra a 52 euro e Milano – Lisbona a 75 euro.

Perché prenotare ora conviene davvero

Il 2026 offre un calendario perfetto per chi vuole viaggiare tanto spendendo poco. Con una prenotazione anticipata, è possibile trasformare poche ferie in vere e proprie vacanze lunghe, mantenendo il budget sotto controllo.

Con l’avvicinarsi delle date, però, la combinazione di domanda crescente e riduzione dei posti low cost tende a far salire rapidamente i prezzi. Per questo conviene bloccare una tariffa conveniente quando si trova.

Disclaimer: la ricerca è stata effettuata utilizzando i principali motori di ricerca voli e siti di prenotazione viaggi attualmente disponibili online. I prezzi indicati si riferiscono alle migliori offerte individuate al momento dell’analisi e sono da intendersi come puramente indicativi. Le tariffe aeree sono soggette a variazioni frequenti e possono cambiare anche nell’arco di poche ore.