Trovare un volo economico oggi è una questione di metodo, tempismo e strategia. Tra i trucchi più efficaci per risparmiare sui voli, uno dei più sottovalutati, anche perché poco conosciuto, è quello acquistare biglietti di sola andata, anche quando si conosce già la data di ritorno.

Il consiglio arriva direttamente da Skyscanner, una delle principali piattaforme di ricerca voli e prenotazioni online, che ha spiegato che questo metodo, se combinato insieme ad altri accorgimenti, può effettivamente garantire il miglior prezzo nella maggior parte dei casi.

Acquistare un biglietto di sola andata per risparmiare anche sul ritorno

Molti viaggiatori, per abitudine o comodità, cercano sempre voli andata e ritorno con la stessa compagnia. Tuttavia questa soluzione non è sempre la più economica. Spesso, infatti, acquistare due biglietti di sola andata su compagnie diverse può costare meno rispetto a un biglietto di andata e ritorno tradizionale. Se si conoscono quindi già le date di partenza e quelle di rientro, l’ideale sarebbe effettuare due ricerche separate.

Ad esempio, si può volare da Milano a Parigi con Ryanair e prenotare il ritorno con easyJet, scegliendo il volo che conviene di più in termini di prezzo. Ovviamente è richiesta una maggiore flessibilità, sia su date e orari che sulle destinazioni effettive, perché c’è la possibilità che partenze e arrivi siano in aeroporti differenti.

Ma se questo non fa la differenza, una volta confrontate le opzioni, il passo successivo è quello di verificare che il risparmio non venga annullato da costi aggiuntivi, come quelli del bagaglio a mano o delle tratte aeroportuali. Dopo di che, nella maggior parte dei casi, questo consente di viaggiare spendendo sensibilmente meno, soprattutto se combinato ad altri accorgimenti.

Prenotare in anticipo e viaggiare leggeri aiuta a spendere meno

Secondo Skyscanner, un altro metodo efficace per risparmiare è quello di prenotare in anticipo. Il mito del volo last minute, un tempo sinonimo di risparmio, oggi è superato. Anzi, ormai è dimostrato che le tariffe tendono a salire se ci si riduce all’ultimo momento.

Possono venire in aiuto in questi casi gli avvisi di prezzo, che si possono attivare online gratuitamente e che notificano via mail ogni variazione della tariffa del volo scelto specificando, spesso, quando raggiunge la cifra più bassa. In questo modo si può acquistare il biglietto nel momento più conveniente, evitando rincari improvvisi.

Va specificato tuttavia che in molti casi i prezzi che i principali motori di ricerca segnalano non includono il bagaglio da stiva. Anche per questo motivo Skyscanner consiglia di viaggiare solo con il bagaglio a mano, evitando le spese per il bagaglio da stiva, che possono incidere significativamente sul prezzo finale.

Per risparmiare la parola chiave è flessibilità: il consiglio

Anche quando si ha una meta precisa in mente, la flessibilità sulle date può fare la differenza. Un volo di giovedì o martedì, per esempio, può costare molto meno rispetto a uno nel weekend.

Diversi siti ormai hanno integrata la funzione date flessibili, quando si cerca un volo, che di consente di vedere i giorni più economici di ogni mese, facilitando la scelta del momento migliore per partire. Spostare il viaggio anche solo di 24 ore può significare risparmiare decine di euro, specialmente nei periodi di alta stagione come l’estate o durante le festività.

Al contrario, se non si ha in mente una meta precisa ma si ha la necessità di partire in date precise, l’altra opzione a disposizione degli utenti è quella di inserire il giorno di partenza e di rientro ma non selezionare la città di destinazione. Cliccando su “ovunque”, opzione presente ormai anche in diversi siti di compagnie low cost, il sistema mostra i voli più convenienti in quel periodo, aiutando i viaggiatori a scoprire nuove destinazioni e opportunità di risparmio.