123RF Le mete più economiche dove andare in vacanza.

Settembre è il mese d’oro per chi desidera partire in vacanza. Finita l’alta stagione, con meno turisti e più offerte, le città europee diventano mete accessibili anche per chi ha un budget contenuto ma non vuole rinunciare a cultura, mare, arte o gastronomia. Secondo un report di Skyscanner, sono 15 le destinazioni ideali per una fuga low cost a poche ore di volo dall’Italia. Un mix perfetto tra esperienza e risparmio, tra spiagge da sogno e città dal fascino eterno.

Le 15 città perfette per una vacanza low cost

Settembre è il mese delle opportunità, le condizioni climatiche sono favorevoli, i flussi turistici si riducono e le tariffe calano. Il report di Skyscanner dimostra che viaggiare con poco non significa rinunciare alla qualità. Le città elencate offrono infatti un perfetto equilibrio tra esperienza culturale, bellezze naturali e risparmio economico.

Vediamo quali sono le mete più economiche.

Barcellona

A settembre, con temperature intorno ai 24°C, Barcellona è perfetta per una vacanza completa: cultura, architettura e relax in spiaggia. Sagrada Familia, Parc Güell e le Ramblas si esplorano con meno folla e voli molto più economici rispetto all’alta stagione. Anche l’offerta gastronomica, dai tapas bar ai mercati locali come La Boqueria, resta abbordabile con meno turisti.

Ibiza

L’isola si rivela più economica e vivibile a settembre. I prezzi di voli e alloggi calano dopo la fine dell’alta stagione. Noleggiare un’auto per esplorare calette e villaggi costa meno e permette un’esperienza autentica e a misura di portafoglio. Ottima per coppie e per chi cerca relax.

Siviglia

La magia moresca dell’Alcázar e le notti di flamenco nei locali storici si sposano con costi contenuti e una gastronomia accessibile. A settembre, Siviglia ha un clima perfetto (26°C), ideale per visitare senza soffrire il caldo estremo dell’estate.

Catania

Catania è una delle città italiane con il miglior rapporto qualità-prezzo. A settembre, puoi approfittare di spiagge, architettura barocca e panorami vulcanici senza la calca estiva. Una cena di pesce o una granita con brioche restano tra i piccoli lussi economici della città.

Firenze

La culla del Rinascimento, a settembre, torna a essere vivibile anche dal punto di vista economico. Voli e treni più economici, musei meno affollati e tariffe più basse negli hotel rendono il soggiorno un investimento culturale low cost.

Lione

Capitale gastronomica della Francia, Lione offre esperienze culinarie raffinate a prezzi inferiori rispetto a Parigi. I bouchon tipici e il panorama UNESCO del centro storico si possono godere con un budget ragionevole, sfruttando anche i tanti eventi culturali settembrini.

Nizza

La città della Costa Azzurra è più abbordabile in bassa stagione. Camminare sulla Promenade des Anglais, esplorare i musei o godersi un caffè con vista mare diventa economicamente sostenibile, con pacchetti viaggio vantaggiosi soprattutto nei primi 15 giorni del mese.

Bordeaux

Settembre è il mese ideale per visitare i vigneti, con temperature miti e vendemmie in corso. Le degustazioni e le visite alle cantine costano meno grazie alle offerte stagionali, mentre il centro città offre bellezze architettoniche gratuite o a basso prezzo.

Dubrovnik

La città in Croazia, nota per il suo centro storico fortificato, diventa più accessibile economicamente da settembre. I voli calano di prezzo e le spiagge si svuotano. Un perfetto mix tra mare e cultura, con un costo medio di soggiorno inferiore rispetto a molte capitali europee.

Tirana

Ancora poco battuta dal turismo di massa, Tirana è una gemma economica. A settembre si scopre una capitale europea giovane e vivace con pochi euro al giorno. I costi di ristoranti, trasporti e alloggi sono tra i più bassi del continente.

Lisbona

Lisbona offre un’esperienza unica tra storia e modernità. Le colline, i miradouros e le delizie culinarie si possono vivere con budget contenuti, grazie a un’offerta turistica smart e diffusa. Settembre regala ancora giornate soleggiate e viste spettacolari.

Faro

Lontano dalla movida delle mete più note del Portogallo, Faro è una base perfetta per esplorare le spiagge e i parchi naturali dell’Algarve. I prezzi di bassa stagione e la qualità delle strutture la rendono una meta ad alto valore economico per famiglie e coppie.

Atene

Le rovine dell’antica Grecia si visitano meglio con clima fresco e meno turisti. A settembre Atene regala scorci culturali intensi, ristoranti tradizionali a ottimi prezzi e hotel centrali a tariffe convenienti. Ideale per chi cerca cultura e risparmio.

Corfù

Corfù è un piccolo paradiso che conserva prezzi ragionevoli anche in alta stagione. A settembre, tutto diventa più economico. Le spiagge sono splendide, il centro storico è ricco di fascino, e gli hotel offrono pacchetti convenienti per soggiorni di una settimana.

Vienna

Anche una capitale imperiale come Vienna può diventare low cost, se si sceglie il periodo giusto. A metà settembre, le tariffe scendono e la città si scopre in tutta la sua magnificenza, tra musei, palazzi e caffè storici. Un sogno romantico a portata di budget.

Viaggiare a settembre: perché conviene?

A livello economico, settembre è un mese strategico. I prezzi dei voli e degli alloggi si abbassano sensibilmente rispetto a luglio e agosto, ma il clima rimane favorevole in gran parte del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Secondo le analisi di Skyscanner, molte tratte aeree verso destinazioni turistiche si riducono anche del 40% dopo il 31 agosto. Inoltre, la minor affluenza turistica significa code più brevi nei musei, maggiore disponibilità nei ristoranti e una qualità generale dell’esperienza più alta.

Le destinazioni consigliate non solo offrono costi contenuti, ma permettono anche di godere appieno delle attrazioni locali, che siano spiagge, monumenti storici o tradizioni culinarie. L’impatto economico per il viaggiatore è dunque più contenuto, ma il valore esperienziale è massimo.