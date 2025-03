Il Ministero del Turismo ha stanziato oltre 88 milioni di euro per rilanciare il turismo montano: come verranno distribuiti tra Sud e Centro-Nord e quali sono i progetti previsti

Il Ministero del Turismo ha stanziato oltre 88 milioni di euro per rilanciare il turismo montano attraverso l’iniziativa Montagna Italia.

Il piano, che fa parte di un intervento molto più ampio, per il quale sono stati previsti oltre 500 milioni di euro, prevede un’allocazione delle risorse per il comparto, con l’80% dei fondi destinati alle regioni del Sud e il restante 20% al Centro-Nord.

Turismo montano, un settore strategico per il rilancio economico

Negli ultimi anni, diverse aree montane hanno risentito del calo dei flussi turistici – a causa degli aumenti hanno rinunciato alle vacanze 4 milioni di italiani – e dell’impatto del cambiamento climatico (con inverni senza neve e una stagione meno lunga), nonché della necessità di rinnovare le infrastrutture e l’offerta turistica.

Il turismo nelle mete di montagna rappresenta una risorsa fondamentale per molte regioni italiane, sia in termini economici che occupazionali, per questo motivo nasce l’iniziativa Montagna Italia, che ha l’obiettivo di incentivare il turismo sostenibile e di qualità, finanziando progetti che vanno dal potenziamento dei percorsi naturalistici alla digitalizzazione dell’offerta turistica, strategici per l’economia.

Oltre al finanziamento diretto di progetti locali, Montagna Italia mira anche a favorire la creazione direti tra imprese turistiche, a promuovere la collaborazione tra pubblico e privato e a incentivare la valorizzazione dei prodotti tipici. Un elemento chiave del piano è l’integrazione con il Tourism Digital Hub, piattaforma che punta a migliorare la visibilità e la competitività delle destinazioni montane italiane attraverso strumenti digitali avanzati.

Fondi e progetti: il Sud protagonista

Tra i 326 progetti presentati, come emerge da una nota stampa del Ministero del Turismo pubblicata a marzo 2025, ben 57 hanno ottenuto il finanziamento, con richieste complessive che hanno superato di molto la dotazione disponibile. Risultano infatti circa 438 milioni di euro richiesti a fronte degli 88 milioni stanziati.

Tra le iniziative finanziate, ci sono:

“HighWellness-South Italy” in Calabria (2 milioni di euro), presentata alla Itb di Berlino, che punta a coniugare benessere e turismo montano;

“Esperienze tra natura e benessere” in Abruzzo (1,9 milioni di euro), che valorizza il turismo esperienziale legato alla natura;

“Una montagna di esperienze: Turismo Sostenibile sul Sentiero Italia Cai in Piemonte” (800 mila euro), che mira alla valorizzazione degli itinerari escursionistici;

“Destinazione Mugello” in Toscana (81 mila euro), dedicata alla promozione dell’Appennino toscano.

Un comparto da oltre 500 milioni di euro

Il piano Montagna Italia si inserisce in un programma più ampio del Ministero del Turismo, che prevede investimenti complessivi per circa 510 milioni di euro a sostegno della montagna. I fondi coprono interventi per:

il miglioramento degli impianti di risalita;

il potenziamento dell’innevamento artificiale;

il finanziamento di incentivi per imprese turistico-ricettive, termali e ristorative delle aree montane.

Secondo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, questo pacchetto di misure rappresenta una svolta per il turismo montano italiano, permettendo di diversificare l’offerta, migliorare l’attrattività delle destinazioni e creare nuove opportunità economiche per le comunità locali.

Ora la sfida sarà tradurre questi fondi in risultati concreti, garantendo che le risorse stanziate vengano utilizzate per migliorare le infrastrutture, attrarre nuovi turisti e rendere la montagna italiana una destinazione sempre più competitiva a livello internazionale.