L'aumento dei prezzi degli alloggi in montagna e degli skipass per sciare fanno crollare il numero dei turisti che scelgono la settimana bianca per le loro vacanze invernali

Le vacanze sulla neve sono sempre state un lusso ma, numeri alla mano, il numero di italiani che possono permettersele è costantemente rivisto al ribasso. Secondo i dati diffusi da Assoutenti, rispetto al 2024, quasi 1 milione di italiani ha rinunciato nel 2025 alla settimana bianca.

Il confronto con il 2023 evidenzia poi una riduzione ancora più marcato. Quasi 4 milioni di presenze in meno in due anni. La causa principale è l’impennata dei prezzi che ha colpito l’intero comparto del turismo invernale.

Skipass e alloggi in montagna sempre più cari

Dai dati del report pubblicato il 28 febbraio 2025 da Assoutenti, negli ultimi tre anni i prezzi degli skipass hanno registrato aumenti che sfiorano il +30%. Ciò rende sempre più costoso l’accesso alle piste da sci. Anche le strutture ricettive hanno subito rincari significativi, con tariffe degli alloggi aumentate del +20% rispetto al 2021.

Il risultato è un cambiamento radicale nelle abitudini degli italiani, che di fronte a costi sempre più proibitivi tagliano il numero di notti fuori casa o, come è accaduto spesso, rinunciano del tutto alla vacanza sulla neve. Infatti, se nel 2023 erano 12 milioni gli italiani che si concedevano una vacanza in montagna, nel 2025 il numero è crollato a 8,2 milioni (ben 3,8 milioni di presenze in meno in soli due anni).

Settore in crisi, crolla il giro d’affari

Meno presenze in montagna vuol dire meno soldi per imprese e aziende che operano nel settore, ma anche un duro contraccolpo per l’economia. Non a caso, il giro d’affari delle vacanze sulla neve è passato dai 9,6 miliardi di euro del 2023 ai 5,8 miliardi del 2025, segnando un calo drastico del -39%.

A tal proposito, secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, proprio gli aumenti dei prezzi si sono rivelati alla fine un’arma a doppio taglio. Infatti, se da un lato le località sciistiche hanno cercato di compensare l’inflazione con rincari, dall’altro il risultato è stato un crollo delle presenze.

Impatto sul settore turistico e alberghiero

L’aumento dei prezzi di skipass e alloggi e il conseguente calo delle presenze in montagna hanno ripercussioni significative su diversi livelli, colpendo in particolare il settore turistico e alberghiero (e tutte le imprese della filiera che da questi comparti dipendono molto).

Con 4 milioni di italiani in meno sulla neve rispetto al 2023, molte strutture ricettive hanno visto ridotti i loro guadagni, specialmente gli hotel, i B&B e gli appartamenti in affitto breve. Inoltre, con meno turisti diminuisce anche la domanda di personale negli alberghi, nei ristoranti, nei noleggi sci e nelle scuole di sci. E ad essere particolarmente esposti a questo taglio dei costi sono i lavoratori stagionali, già precari, che potrebbero trovarsi senza impiego o con contratti più brevi.

Infine, se si tiene conto che la gestione degli impianti di risalita è di per sé costosa, senza un numero sufficiente di sciatori, alcune località potrebbero ridurre gli orari di apertura o addirittura chiudere gli impianti meno redditizi, con ripercussioni sull’economia dei paesi di montagna che sul flusso turistico basano gran parte dei loro introiti.

Di fatto, se i prezzi continueranno a salire senza un riequilibrio tra domanda e offerta, il settore della montagna potrebbe dover affrontare una crisi più profonda, con effetti a lungo termine su tutto l’ecosistema economico delle località sciistiche.