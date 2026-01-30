123RF La classifica delle migliori mete di mare del 2026.

Nella classifica 2026 sulle migliori mete di mare, stilata da European Best Destinations (organizzazione europea fondata nel 2009 per la promozione della cultura e del turismo in Europa), l’Italia si è posizionata con ben cinque località su quindici. Il turismo internazionale non è più dominato soltanto dalle grandi destinazioni iconiche e sovraffollate.

Come sono state valutate le migliori mete di mare del 2026

Durante il lavoro di selezione, gli esperti hanno analizzato circa 200 località costiere europee, mettendo a confronto una pluralità di parametri, quali la bellezza paesaggistica, le valutazioni dei viaggiatori, il patrimonio culturale e architettonico, ma anche lo stile di vita e l’appeal emotivo delle destinazioni.

Dall’elaborazione di questi dati è nata una graduatoria delle migliori 15 mete europee per una fuga al mare nel 2026. Il risultato è particolarmente significativo:

l’Italia domina con 5 località, la Francia segue con 4, Spagna e Grecia con 2 ciascuna, mentre la prima posizione assoluta va a una sola località croata, Cavtat, vicino a Dubrovnik.

Le migliori località di mare in Europa nel 2026

Nella classifica, Capri conquista il terzo gradino del podio europeo. Simbolo senza tempo dell’eleganza mediterranea, l’isola campana continua a rappresentare un brand turistico globale, capace di coniugare paesaggio naturale, patrimonio culturale, lifestyle internazionale e fascino iconico. Capri è l’esempio perfetto di come una destinazione possa essere al tempo stesso esclusiva e universale, locale e globale, tradizionale e contemporanea.

In quinta posizione troviamo Lerici, in Liguria, autentica perla del Golfo dei Poeti. Premiato per la sua classe, la tranquillità e l’architettura suggestiva, Lerici incarna l’idea di borgo marinaro elegante, dove il turismo non ha cancellato l’identità locale ma l’ha valorizzata. È il tipo di destinazione che risponde perfettamente alla domanda crescente di turismo lento e consapevole.

Il nono posto va a Santa Margherita Ligure, ancora in Liguria, apprezzata per l’atmosfera rilassata, i viali di palme, le ville in stile liberty e un contesto urbano armonioso. Qui il mare non è solo una risorsa naturale, ma parte integrante di uno stile di vita fatto di equilibrio, bellezza e vivibilità.

All’undicesima posizione compare Portofino, icona del turismo di lusso italiano. Più che una località, Portofino è un simbolo globale dell’immaginario mediterraneo di lusso, eleganza e raffinatezza. La sua presenza in classifica dimostra come il turismo d’élite possa convivere con un forte valore identitario e paesaggistico.

Infine, al tredicesimo posto, troviamo Camogli, piccolo centro raccolto, autentico e perfetto per chi cerca una fuga dal caos urbano. Camogli rappresenta il volto più intimo del turismo costiero italiano: un turismo fatto di relazioni, lentezza, comunità e qualità dell’esperienza.

Cavtat: la migliore meta europea del 2026

In cima alla classifica si piazza Cavtat, in Croazia, definita da European Best Destinations “il rifugio costiero più raffinato dell’Adriatico”. Un piccolo paese di circa 2.000 abitanti, capace di offrire panorami spettacolari, un patrimonio architettonico che richiama Venezia e un ritmo di vita lento e armonioso. Cavtat rappresenta il nuovo volto del turismo mediterraneo, con meno folla e più qualità, meno consumo e più esperienza. E la sua vicinanza all’Italia (si trova a pochi minuti da Dubrovnik) la rende facilmente accessibile anche per il turismo italiano.

La classifica delle migliori destinazioni di mare del 2026

Ecco l’elenco completo di tutte e 15 le città/località costiere europee presenti nella classifica delle Most Elegant Coastal Escapes in Europe 2026 stilata da European Best Destinations (in ordine di posizione):