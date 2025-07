Il mercato delle ville di lusso sul mare è in forte crescita. La Francia guida con Cap Ferrat e Saint Tropez, per l'Italia ci sono Portofino, Capri e Porto Cervo

Il Mar Mediterraneo, con le sue coste iconiche e le sue località d’élite, rimane una delle destinazioni più ambite dagli italiani e non solo. Che sia per turismo occasionale o per acquistare un appartamento o una villa in queste mete esclusive, il numero delle persone che si interessano a queste zone aumenta sempre di più. Ma quanto costa una casa nelle mete marittime più richieste?

Le città più costose

Secondo Abitare Co., che ha svolto un’indagine e individuato 20 località marittime di lusso tra Italia ed estero, sul podio delle mete più costose troviamo le francesi Cap Ferrat (18.500 euro a mq.) e Saint Tropez (16.800 a mq.) e l’italiana Portofino (15.800 a mq.). Prezzi che possono raggiungere i 43.500 euro al mq a Cap Ferrat e i 38.500 euro a Saint Tropez per le ville più esclusive vista mare. Quest’ultime sono anche le due località che più di tutte hanno registrato negli ultimi 5 anni la crescita maggiore.

Non c’è solo l’italiana Portofino in classifica: anche Porto Cervo, Positano e Capri si piazzano nella parte alta della classifica, con cifre però ben distanti dai primi posti.

# Località Nazione Prezzo medio €/mq

(nuovo+usato) Prezzi: var. %

a cinque anni 1 Cap Ferrat Francia 18.500 +40,1 2 Saint Tropez Francia 16.800 +30,2 3 Portofino Italia 15.800 +15,6 4 Porto Cervo Italia 8.600 +11,3 5 Positano Italia 8.200 +16,2 6 Formentera Spagna 8.100 +9,8 7 Capri Italia 7.900 +10,4 7 Amalfi Italia 7.900 +11,5 9 Porto Rotondo Italia 7.800 +10,2 10 Ibiza Spagna 7.700 +7,3 10 Forte dei Marmi Italia 7.700 +10,3

Gli aumenti negli ultimi 5 anni

Analizzando i dati della classifica, i prezzi al metro quadro nelle località di mare più esclusive del Mediterraneo hanno registrato aumenti significativi. In alcuni casi, il prezzo è salito addirittura oltre al 40%. È il caso emblematico di Cap Ferrat, in Costa Azzurra, dove il valore medio degli immobili è cresciuto del +40,1%, seguito da Saint Tropez con un incremento del +30,2%. Anche alcune località italiane di pregio come Positano (+16,2%), Portofino (+15,6%) e Amalfi (+11,5%) hanno mostrato una crescita costante, a conferma dell’appeal durevole di questi luoghi nel mercato immobiliare di fascia alta.

Questo trend positivo può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, la crescente domanda internazionale di seconde case in località esclusive, spesso percepite come “beni rifugio”, ha esercitato una forte pressione sui prezzi. Acquirenti provenienti da Paesi esteri, soprattutto del Nord Europa e degli Stati Uniti, hanno investito in queste zone in cerca di stabilità, bellezza naturale e qualità della vita.

Inoltre, molti milionari decidono di comprare casa in Italia per motivi fiscali, data la convenienza fiscale del Paese. È facile prevedere, quindi, che i prezzi delle case presenti nelle città marittime di pregio saliranno ancora negli anni a venire.

Il costo delle ville

Chi vuole comprare una villa vista mare dotata di servizi esclusivi deve confrontarsi con un mercato immobiliare in decisa crescita. A Cap Ferrat, che è già la più costosa per le case, una villa costa fino a 43.500 euro al metro quadrato, seguita da Saint Tropez con 38.500 e Cannes con 28.500.

Anche in questo caso le città italiane sono in primo piano, seppur inferiori a quelle francesi: Portofino tocca i 27.000 euro/mq, seguita da Capri (25.400 €/mq), Forte dei Marmi (24.250 €/mq) e Positano (23.700 €/mq).