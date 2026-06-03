Milano Fashion Week Uomo SS27 il calendario completo delle sfilate di giugno 2026

Camera Nazionale della Moda Italiana La campagna della Milano Fashion Week Men's SS 2027 è girata nel chiostro del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: un dialogo tra creatività contemporanea e patrimonio culturale milanese che fa da sfondo all'edizione in programma dal 19 al 23 giugno 2026

Dal 19 al 23 giugno 2026, Milano torna al centro della moda internazionale con la Milano Fashion Week Men’s Collection Spring-Summer 2027. La manifestazione, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, porta in città designer, buyer, giornalisti e operatori da tutto il mondo.

Il calendario conta 75 appuntamenti: 16 sfilate fisiche, 44 presentazioni, 6 eventi digitali, 2 presentazioni su appuntamento e 7 eventi speciali. Numeri che confermano il peso specifico della manifestazione nel sistema moda globale.

Le novità di questa edizione

Camera Nazionale della Moda Italiana

La notizia più attesa è il debutto di Thom Browne nel calendario ufficiale delle sfilate uomo milanesi. Il designer americano presenterà per la prima volta la propria collezione maschile a Milano, il 22 giugno in Corso Venezia 16. Al loro esordio in passerella anche Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka.

Questa edizione celebra inoltre il decimo anniversario di Pronounce e rinnova il sostegno ai giovani talenti attraverso lo spazio dedicato presso Fondazione Sozzani, dove sfileranno tra gli altri Domenico Orefice, Martin Quad e Simon Cracker. Un segnale concreto dell’attenzione di Camera Nazionale della Moda Italiana verso la nuova generazione di designer.

Gli appuntamenti più attesi

Ad aprire la settimana, il 19 giugno, saranno Martin Quad e Ralph Lauren. Nei giorni successivi sfileranno alcune delle maison più attese, tra cui Dolce&Gabbana, Paul Smith e Prada. A chiudere, il 22 giugno, Giorgio Armani: Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno insieme la collezione Giorgio Armani Uomo Primavera-Estate 2027, accompagnata da una selezione di capi della collezione Cruise 2027 Donna.

Accanto alle sfilate, crescono le presentazioni, format sempre più scelto dai brand per raccontare le collezioni in modo immersivo. Tra i marchi che hanno scelto questa modalità figurano Dodo, De Nobiliary Particle, Materia e Sergio Davila.

A fare da sfondo alla manifestazione sarà una campagna di comunicazione girata nel chiostro del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che valorizza il dialogo tra creatività contemporanea e patrimonio culturale milanese.

Il calendario completo delle sfilate

Venerdì 19 giugno

ore 15:00 – Martin Quad, Via Bovisasca 87

ore 17:00 – Ralph Lauren, Via San Barnaba 27

Sabato 20 giugno

ore 11:00 – Pronounce, Via Bovisasca 87

ore 12:30 – Dolce&Gabbana, Viale Piave 24

ore 16:00 – Setchu, Via Privata Rezia 2

ore 17:00 – Paul Smith, Viale Umbria 95

Domenica 21 giugno

ore 10:00 – Simon Cracker, Via Bovisasca 87

ore 12:00 – Quasimi, Via San Barnaba 48

ore 14:00 – Prada, Via Lorenzini 14

ore 15:00 – Saul Nash, Piazza Caduti del Lavoro 5

ore 19:00 – Domenico Orefice, Via Bovisasca 87

Lunedì 22 giugno

ore 11:30 – Shinyakozuka, Corso Venezia 36

ore 15:00 – Thom Browne, Corso Venezia 16

ore 18:00 – Giorgio Armani, Via Borgonuovo 11

Martedì 23 giugno

Sfilate digitali