Milano Fashion Week Uomo SS27 il calendario completo delle sfilate di giugno 2026

Dal 19 al 23 giugno 2026, Milano torna al centro della moda internazionale con la Milano Fashion Week Men’s Collection Spring-Summer 2027. La manifestazione, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, porta in città designer, buyer, giornalisti e operatori da tutto il mondo.
Il calendario conta 75 appuntamenti: 16 sfilate fisiche, 44 presentazioni, 6 eventi digitali, 2 presentazioni su appuntamento e 7 eventi speciali. Numeri che confermano il peso specifico della manifestazione nel sistema moda globale.
Indice
Le novità di questa edizione
La notizia più attesa è il debutto di Thom Browne nel calendario ufficiale delle sfilate uomo milanesi. Il designer americano presenterà per la prima volta la propria collezione maschile a Milano, il 22 giugno in Corso Venezia 16. Al loro esordio in passerella anche Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka.
Questa edizione celebra inoltre il decimo anniversario di Pronounce e rinnova il sostegno ai giovani talenti attraverso lo spazio dedicato presso Fondazione Sozzani, dove sfileranno tra gli altri Domenico Orefice, Martin Quad e Simon Cracker. Un segnale concreto dell’attenzione di Camera Nazionale della Moda Italiana verso la nuova generazione di designer.
Gli appuntamenti più attesi
Ad aprire la settimana, il 19 giugno, saranno Martin Quad e Ralph Lauren. Nei giorni successivi sfileranno alcune delle maison più attese, tra cui Dolce&Gabbana, Paul Smith e Prada. A chiudere, il 22 giugno, Giorgio Armani: Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno insieme la collezione Giorgio Armani Uomo Primavera-Estate 2027, accompagnata da una selezione di capi della collezione Cruise 2027 Donna.
Accanto alle sfilate, crescono le presentazioni, format sempre più scelto dai brand per raccontare le collezioni in modo immersivo. Tra i marchi che hanno scelto questa modalità figurano Dodo, De Nobiliary Particle, Materia e Sergio Davila.
A fare da sfondo alla manifestazione sarà una campagna di comunicazione girata nel chiostro del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che valorizza il dialogo tra creatività contemporanea e patrimonio culturale milanese.
Il calendario completo delle sfilate
Venerdì 19 giugno
ore 15:00 – Martin Quad, Via Bovisasca 87
ore 17:00 – Ralph Lauren, Via San Barnaba 27
Sabato 20 giugno
ore 11:00 – Pronounce, Via Bovisasca 87
ore 12:30 – Dolce&Gabbana, Viale Piave 24
ore 16:00 – Setchu, Via Privata Rezia 2
ore 17:00 – Paul Smith, Viale Umbria 95
Domenica 21 giugno
ore 10:00 – Simon Cracker, Via Bovisasca 87
ore 12:00 – Quasimi, Via San Barnaba 48
ore 14:00 – Prada, Via Lorenzini 14
ore 15:00 – Saul Nash, Piazza Caduti del Lavoro 5
ore 19:00 – Domenico Orefice, Via Bovisasca 87
Lunedì 22 giugno
ore 11:30 – Shinyakozuka, Corso Venezia 36
ore 15:00 – Thom Browne, Corso Venezia 16
ore 18:00 – Giorgio Armani, Via Borgonuovo 11
Martedì 23 giugno
Sfilate digitali