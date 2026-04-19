Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il turismo di lusso proveniente da Asia e Stati Uniti è in calo

Le tensioni geopolitiche stanno incidendo sui flussi internazionali, con un’importante riduzione delle prenotazioni in Italia di turisti provenienti dagli Usa. Tenendo conto che tradizionalmente gli statunitensi sono tra i turisti a più alta capacità di spesa, ciò sta creando non poche preoccupazioni gli operatori nel settore.

Il dato si inserisce in un quadro più ampio di rallentamento. I viaggiatori stanno rinviando o modificando i propri piani, mentre organizzatori e strutture ricettive devono vedersela con una domanda meno stabile e più difficile da prevedere.

L’allarme degli operatori: 9 su 10 segnalano meno prenotazioni

Aidit rileva che il 90,1% degli operatori segnala un calo delle nuove prenotazioni. Si tratta di un indicatore qualitativo, che misura quante agenzie osservano il fenomeno, ma estremamente significativo perché evidenzia un rallentamento diffuso lungo tutta la filiera.

A questo si aggiungono altri elementi che peggiorano il quadro:

il 42,5% delle agenzie registra un aumento delle cancellazioni e delle richieste di rimborso;

il 62% osserva una tendenza a procrastinare la partenza.

Quanto stanno calando davvero le prenotazioni

Secondo Assoviaggi il turismo organizzato sta registrando un calo nelle prenotazioni che potrà arrivare fino al 20% nei prossimi tre mesi.

I numeri non possono essere uniformi. Nelle aree direttamente coinvolte dal conflitto come il Golfo, infatti il blocco è quasi totale. Nelle destinazioni limitrofe, come Egitto e Turchia, la flessione si attesta intorno al 10,6%.

Si tratta quindi di una contrazione non omogenea, che varia in base alla distanza geografica dal conflitto e alla percezione di sicurezza delle destinazioni.

Hotel italiani sotto pressione: pesa il calo degli stranieri

L’impatto più delicato riguarda il turismo internazionale, e in particolare i flussi extra-europei. Il rallentamento della domanda estera, peggiorato dall’impossibilità di garantire la fattibilità dei voli, incide direttamente sulla redditività degli hotel, soprattutto nelle strutture di fascia medio-alta, più dipendenti dai visitatori stranieri.

Secondo il World Travel & Tourism Council, ogni giorno di conflitto può generare perdite per circa 550–600 milioni di euro nella spesa turistica mondiale. Questa cifra non riguarda solo l’Italia, ma l’intero sistema e include minori viaggi, cancellazioni e riduzione dei consumi dei turisti.

Per il mercato italiano, la fotografia del prossimi mesi sarà composta da un insieme di fattori diversi:

possibili meno arrivi da mercati lontani, come Usa e Asia;

prenotazioni più brevi e in ritardo;

maggiore incertezza sulle settimane centrali dell’estate.

Si fanno meno viaggi e sono sempre più costosi

Oltre alla riduzione della domanda, emerge un secondo effetto che incide direttamente sui margini delle imprese: l’aumento dei costi operativi. Le agenzie di viaggio, in particolare, si trovano a gestire un numero crescente di modifiche, cancellazioni e riprotezioni dei clienti.

Secondo le stime del settore, ogni agenzia sta registrando perdite medie superiori ai 14mila euro, mentre il 41,5% degli operatori già sostiene costi aggiuntivi per riorganizzare i viaggi già venduti. Anche senza un crollo totale delle prenotazioni, quindi, la redditività risulta compromessa.

Un mercato che cambia direzione

Più che scomparire, la domanda turistica si sta trasformando. I dati mostrano uno spostamento delle preferenze: le destinazioni percepite come più rischiose — come Medio Oriente e, in parte, Nord Africa e Turchia — perdono attrattività, mentre cresce l’interesse per mete considerate più sicure.

In questo contesto, in realtà, l’Italia emerge come destinazione alternativa: secondo Aidit viene scelta dal 41,1% dei viaggiatori che cambiano meta, contro il 23,6% della Spagna. Questo spostamento però non riesce a compensare le perdite perché si sta riducendo il turismo internazionale di fascia alta, mentre cresce quello interno all’area europea, con una capacità inferiore di spesa.

Un settore sempre più esposto agli shock globali

Il turismo si conferma uno dei settori più sensibili alle crisi internazionali. I dati mostrano un sistema che non si ferma, ma che diventa più instabile e meno prevedibile.

La variabile decisiva resta la durata della crisi. Se le tensioni dovessero protrarsi nei mesi estivi, quando si concentra gran parte del fatturato annuale, il rischio è che il calo attuale oggi stimato tra il 6% e il 20% possa aggravarsi ulteriormente.