Chiara Ferragni riparte da zero: cancellati i post dai profili dei brand

Giornalista pubblicista, collabora con alcune tra le principali testate nazionali di lifestyle e spettacoli.

Chiara Ferragni sembra pronta a ripartire da zero. Di ritorno dalle vacanze estive, l’imprenditrice ha cancellato tutti i post dai profili Instagram dei suoi brand: via tutte le foto e i video, mentre fino a pochi giorni fa le pagine erano piene di contenuti dedicati ai prodotti del marchio.

Una mossa che di certo non è passata inosservata. Dopo un periodo lontano dai riflettori in seguito allo scandalo Balocco, la Ferragni appare intenzionata a cambiare rotta: non solo ha acquisito il 100% delle quote della società Fenice, ma sarebbe anche pronta a rilanciare il suo marchio.

L’influencer non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma una prossima mossa sul mercato potrebbe essere più vicina che mai.