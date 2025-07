Si trova a Forte dei Marmi e ha vinto il titolo come miglior beach club d’Italia 2025. Alpemare, l’iconico club che appartiene alla famiglia Bocelli dal 2017, è uno degli stabilimenti più esclusivi del nostro Paese, un’oasi di eleganza che offre servizi esclusivi e relax totale in Versilia. E i prezzi riflettono il livello dell’esperienza offerta: ecco quanto costa una giornata in alta stagione (senza lettini extra, ma col parcheggio incluso).