Spiagge più care del 24% in cinque anni: quanto costa davvero andare al mare nel 2026

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF

La giornata al mare è uno degli ultimi riti veramente trasversali dell’estate italiana: famiglie, coppie, pensionati, ragazzi, bambini, pendolari della domenica, turisti stranieri, lavoratori in ferie. Nel 2026 quel rito va letto anche come un paniere di spesa. Non c’è solo l’ombrellone. C’è il lettino. C’è il parcheggio. C’è il pieno o il pedaggio. C’è il pranzo allo stabilimento, il panino portato da casa, il gelato dei bambini, il caffè, la doccia calda, il supplemento per la prima fila, la cabina, il weekend più caro del feriale.

Secondo l’indagine Altroconsumo su 222 stabilimenti in 10 località italiane, nell’estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari aumentano in media del 6% rispetto al 2025 e del 24% rispetto al 2021, con rincari fino al 16% nelle località più costose. Il costo medio settimanale per un ombrellone e due lettini è indicato intorno a 225 euro: Alassio risulta la località più cara, Lignano la più economica.

Il punto, però, non è solo che “il mare costa di più”. Il punto è che la spiaggia italiana sta diventando una cartina al tornasole del costo della vita: un luogo dove si incontrano inflazione, turismo, rendita, concorrenza, potere d’acquisto e politiche pubbliche.

La spiaggia come microeconomia dell’estate italiana

Il dato sui rincari racconta solo una parte della storia. La spiaggia italiana nel 2026 è diventata una piccola microeconomia, dove ogni metro, ogni servizio e ogni scelta familiare hanno un prezzo diverso. La prima fila non è la seconda. Il weekend non è il feriale. Il bagno premium non è lo stabilimento standard. La spiaggia libera non è sempre davvero accessibile se mancano parcheggi, docce, trasporti o servizi minimi.

Il mare assomiglia sempre di più a un mercato segmentato. L’ombrellone è la tariffa di ingresso, ma il conto vero si costruisce con il resto: parcheggio, carburante, pedaggio, pranzo, gelato, cabina, caffè, doccia, eventuale pernottamento. Come nei voli low cost.

La novità più interessante è che la spiaggia libera torna al centro non solo come scelta ambientale o di stile, ma come leva economica. Secondo i dati rilanciati dall’indagine Altroconsumo, il 37% dei consumatori preferisce spiagge attrezzate o libere a pagamento, mentre il 35% sceglie prevalentemente spiagge libere; tra chi sceglie la spiaggia libera, il 79% indica la gratuità e il 63% la libertà di decidere ogni giorno dove andare.

Non è solo voglia di semplicità. È una risposta al caro-vita.

Il prezzo dell’ombrellone è solo l’inizio

Il listino dello stabilimento è il prezzo più visibile, ma non sempre il più completo. Altroconsumo indica una forte differenza anche in base alla posizione: il costo medio settimanale per ombrellone e due lettini è più alto in prima fila, intorno a 238 euro, e scende nelle file successive, fino a circa 210 euro dalla quarta fila in poi.

La spiaggia italiana ha ormai una sua microeconomia immobiliare. La vista mare non riguarda più solo case e hotel: riguarda anche l’ombrellone. Pochi metri di sabbia possono valere decine di euro di differenza a settimana. In alcune ricostruzioni dei dati Altroconsumo, Alassio arriva a 368 euro per la prima fila, mentre Lignano si ferma a 164 euro.

Il dettaglio è importante perché racconta la trasformazione dello stabilimento. Non si vende più soltanto “la giornata al mare”. Si vende la posizione, il comfort, la vicinanza all’acqua, il servizio, il weekend, la stagionalità, la cabina, il parcheggio, il ristorante, l’esperienza più o meno premium.

Quanto costa davvero una giornata al mare

Il costo cambia moltissimo tra località, stagione e abitudini familiari. Una coppia che vive vicino alla costa e porta il pranzo da casa può cavarsela con molto meno di una famiglia che parte da una città interna, usa l’auto, paga parcheggio, pranzo e merenda allo stabilimento.

Profilo Cosa include Costo indicativo per giornata Lettura economica Coppia low cost Spiaggia libera, pranzo da casa, parcheggio limitato 20-50 € Il costo è quasi tutto trasporto e consumi minimi Coppia in stabilimento Ombrellone, 2 lettini, pranzo leggero, parcheggio 70-130 € Lo stabilimento diventa la voce principale Famiglia con 2 bambini Ombrellone, lettini, pranzo, gelati, parcheggio 120-220 € La spesa cresce per moltiplicazione dei consumi Weekend fuori porta Stabilimento, benzina, pedaggio, pranzo, notte fuori 250-500 €+ La giornata diventa mini-vacanza Spiaggia premium Prime file, cabina, ristorante, servizi extra 200-400 €+ Il mare entra nella logica dell’esperienza premium

La curiosità è che la giornata al mare, per una famiglia, può ormai somigliare a una piccola trasferta.

La geografia dei rincari: non tutte le spiagge costano uguale

Il caro-spiaggia non è uniforme. L’indagine Altroconsumo mostra forti differenze territoriali: Alassio risulta la località più cara tra quelle monitorate; Lignano è la più economica. In mezzo ci sono località con dinamiche diverse, dal turismo balneare di massa della Riviera romagnola alle destinazioni più premium della Liguria, della Toscana, della Sicilia e della Sardegna.

Questa differenza racconta una cosa semplice: il prezzo della spiaggia non dipende solo dal costo del servizio, ma dalla scarsità del litorale, dalla forza del brand turistico, dalla domanda straniera, dalla presenza di seconde case, dalla disponibilità di spiagge libere, dai parcheggi, dall’accessibilità ferroviaria, dal reddito medio dei turisti e dalla capacità degli stabilimenti di vendere servizi aggiuntivi.

In alcune località la spiaggia è ancora un servizio turistico relativamente accessibile. In altre è diventata un prodotto posizionato su fasce alte, più vicino all’hospitality che alla semplice balneazione.

Le cinque Italie balneari

Non esiste più una sola spiaggia italiana. Esistono più Italie balneari, con costi, pubblico e rischi sociali diversi.

Modello di mare Cosa paga il consumatore Perché cresce il prezzo Rischio sociale Spiaggia libera Trasporto, cibo, eventuale parcheggio Meno servizi pubblici, più domanda Affollamento e accesso diseguale Stabilimento standard Ombrellone, lettini, servizi base Rincari, costi di gestione, domanda turistica Il mare diventa spesa da pianificare Stabilimento premium Posizione, ristorante, cabina, comfort Segmentazione dell’offerta Esclusione delle famiglie medie Weekend balneare Mare + viaggio + notte fuori Hotel, carburante, pedaggi, ristorazione La giornata diventa mini-vacanza costosa Mare pendolare Auto o treno + spiaggia in giornata Mobilità, parcheggi, tempi Il costo dipende più dal viaggio che dal bagno

Questa griglia racconta il punto centrale: il mare non costa uguale per tutti perché non è più lo stesso prodotto per tutti. Per qualcuno resta una giornata semplice. Per altri diventa un’esperienza premium. Per altri ancora diventa un bene da razionare.

Perché il mare è diventato un tema politico

Il caro-spiaggia non può essere separato dal nodo delle concessioni balneari. Da anni l’Italia discute il passaggio da proroghe automatiche a gare pubbliche, dentro un confronto con l’Europa e con il principio di concorrenza. Nel 2026 il dossier resta aperto anche sul piano giudiziario: la Cassazione, con un’ordinanza di maggio, ha confermato l’orientamento contrario alle proroghe automatiche delle concessioni, dichiarando inammissibile il ricorso di operatori balneari contro la linea già tracciata dal Consiglio di Stato.

Il tema non è tecnico. È economico. Le spiagge sono beni pubblici dati in concessione a operatori privati. Se l’accesso al mercato resta bloccato, la concorrenza può ridursi. Se la concorrenza si riduce, i prezzi possono diventare meno contendibili. Se le spiagge libere diminuiscono o sono meno attrezzate, il consumatore ha meno alternative.

È qui che il prezzo dell’ombrellone diventa questione politica: non riguarda solo il bilancio della famiglia, ma il modo in cui un bene pubblico viene organizzato, assegnato e reso accessibile.

Concessioni, concorrenza e prezzi: il nodo che resta

Il nodo politico non è dire che le gare faranno scendere automaticamente il prezzo dell’ombrellone. Sarebbe una scorciatoia. Il punto è un altro: un sistema più contendibile può rendere più chiari i criteri di assegnazione, gli obblighi di investimento, la quota di spiagge libere, la qualità dei servizi e la trasparenza dei canoni.

Nel 2026, il Consiglio di Stato ha anche chiarito, in alcune pronunce, che la proroga al 2027 va letta come limite massimo e non come blocco assoluto delle gare già concluse o avviabili.

Per il consumatore, la distanza tra diritto amministrativo e prezzo del lettino è meno ampia di quanto sembri. Le regole sulle concessioni incidono su chi può gestire il litorale, con quali investimenti, con quali obblighi, con quali canoni, con quali servizi e con quale equilibrio tra spiagge attrezzate e spiagge libere.

Spiagge libere: l’alternativa che vale più del prezzo

Quando lo stabilimento diventa troppo caro, la spiaggia libera torna centrale, ma anche qui il tema non è solo “gratis o a pagamento”. Una spiaggia libera accessibile, pulita, sicura, con servizi minimi, trasporti e parcheggi, è una vera alternativa. Una spiaggia libera marginale, lontana, senza servizi o difficile da raggiungere lo è molto meno.

Altroconsumo, insieme ai dati sui rincari, ha rilanciato una petizione per spiagge accessibili e prezzi equi. La richiesta segnala che il tema non è più confinato al malcontento estivo: è diventato una domanda di equilibrio tra offerta privata e diritto di accesso al mare.

La spiaggia libera non serve solo a chi non vuole pagare. Serve anche a tenere aperta una concorrenza di fatto. Se l’unica alternativa allo stabilimento caro è restare a casa, il consumatore ha poco potere.

Quanto costa sentirsi ancora liberi al mare?

La spiaggia italiana è sempre stata qualcosa di più di un servizio turistico. È un’abitudine familiare, un pezzo di welfare informale, una forma semplice di vacanza, una giornata di tregua dal caldo e dalla città. Proprio per questo il caro-stabilimenti pesa più di altri rincari: tocca un rito collettivo, non un lusso raro.

Nel 2026 il mare resta accessibile, ma sempre meno automaticamente. Per molte famiglie la scelta non sarà più solo dove andare, ma come modulare la spesa: stabilimento o spiaggia libera, prima fila o file arretrate, pranzo fuori o borsa frigo, giornata secca o notte fuori, auto o treno.

Il punto non è demonizzare gli stabilimenti, che offrono lavoro, servizi, sicurezza, pulizia e investimenti. Il punto è capire se il sistema riesce ancora a tenere insieme impresa e accessibilità, qualità e concorrenza, turismo e diritto al mare.

Perché quando una giornata in spiaggia diventa un piccolo budget da calcolare, la domanda non è più soltanto quanto costa un ombrellone. È quanto costa, nel 2026, continuare a considerare il mare un bene davvero popolare.