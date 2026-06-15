Il tennista azzurro proiettato verso la Top 10 ha lasciato le metropoli per la tranquillità della Valle dell'Aniene, dove i prezzi sono bassi

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Non si vive di solo Sinner, quando si parla di tennis italiano. Chi ama questo sport lo sa bene e ora anche il pubblico di massa sta prestando attenzione ad altri nomi. Uno su tutti: Flavio Cobolli. Tutto ciò sta generando un grande interesse anche sul suo privato.

Il giovane talento azzurro è proiettato verso la Top 10 del ranking mondiale, come dimostra la finale raggiunta al Roland Garros 2026. Ma cosa sappiamo di lui? Ad esempio, dove vive? È ben distante dai riflettori dai grandi palcoscenici ed ecco quanto costa diventare suo “vicino di casa”.

Chi è Flavio Cobolli

Flavio Cobolli è un grande talento italiano classe 2002. Nato a Firenze, è cresciuto in Lazio, dove ha avuto come primo maestro suo padre Stefano, ex tennista e poi suo allenatore. L’altro sport al quale si è a lungo dedicato è il calcio, arrivando fino alle giovanili della Roma. Ha poi scelto la racchetta, divenendo uno dei migliori talenti della sua generazione.

Dove vive Flavio Cobolli: Subiaco

Nonostante giri il mondo per la sua carriera, non è mai venuto meno il forte legame con i luoghi in cui è cresciuto. Cobolli ha infatti scelto Subiaco, piccolo comune in provincia di Roma, nella suggestiva Valle dell’Aniene, ai piedi dei Monti Simbruini.

Una scelta di vita decisamente controcorrente rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi di fama internazionale. Niente centro città, metropoli o Monaco. Ha optato per la tranquillità di un borgo immerso nella natura, per restare sé stesso e staccare davvero la spina quando necessario.

Questo luogo è a circa 1 ora da Roma, colmo di storia celebre per il Monastero di Santa Scolastica e il Sacro Speco di San Benedetto. Qualità della vita molto alta e ritmi tutt’altro che frenetici. Un rifugio ideale per allenarsi e vivere una realtà quasi d’altri tempi.

Quanto costa comprare casa a Subiaco

Investire a Subiaco non è proibitivo, dunque diventare “vicino di casa” di Cobolli potrebbe non essere un sogno. Una realtà molto accessibili, soprattutto confrontando il tutto con le tariffe di Roma. Secondo i dati aggiornati a giugno 2026, il prezzo medio è di 950/980 euro per metro quadrato:

appartamento a circa 971 euro per metro quadrato;

case indipendenti a circa 931 euro per metro quadrato;

ventaglio economico che va dai 270/310 euro per metro quadrato per le soluzioni più economiche agli oltre 2.500/2.650 euro per metro quadrato per le soluzioni di maggio pregio.

Volendo fornire un esempio concreto, a Subiaco si arriverebbe a spendere circa 76-78.000 euro per un appartamento di 80 metri quadrati. Una cifra che a Roma non basterebbe neanche nelle zone periferiche. Un mercato generalmente stabile, come riportato da RealAdvisor, con un +1,8% per gli appartamenti negli ultimi 12 mesi e un +0,2% per le case. Nessuna impennata speculativa da queste parti, con un -8/-9% sul lungo periodo (quattro anni).

Per chi cerca un investimento o una seconda casa, questo si traduce in prezzi contenuti e poca volatilità: non si compra per rivendere con grandi plusvalenze, ma per vivere bene a costi ragionevoli.