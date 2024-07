Fonte: ANSA Il 28enne tennista romano Matteo Berrettini

Berrettini vola in semifinale all’Atp 250 di Kitzbuhel. Non si ferma più “The Hammer”, che dopo essere tornato a vincere in Svizzera all’Open di Gstaad prosegue nel suo percorso di riscatto battendo in Austria lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran e puntando alla seconda finale di fila sulla terra rossa.

La vittoria ai quarti di Berrettini contro de Alboran

L’azzurro ha sbaragliato l’americano numero 143 del mondo in due set (7-6; 7-3) confermando di essere in forma strabiliante, come confermano anche i 5 tie-break consecutivi conquistati in questo torneo, 9 nell’ultima settimana se si considera anche Gstaad.

Per Berrettini si tratta dell’ottavo successo di fila: “Sono contento della prestazione, giocando ad alto livello e servendo particolarmente bene – ha detto Berrettini nell’intervista post partita -. Sono riuscito ad annullare diverse chance, anche se al tie-break ho avuto un po’ di fortuna”.

“Nel secondo set ho alzato il ritmo e sinceramente ho sfruttato l’energia del pubblico presente, fra cui c’erano molti italiani che, alla fine dei conti, li troviamo un po’ dappertutto. Oltre a loro però ho sentito l’amore anche di chi non è italiano e ciò è stato fondamentale”.

Il romano tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 26 luglio contro il tedesco numero 86 del mondo Yannick Hanfmann, che ha eliminato il brasiliano Thiago Seyboth Wild per 7-6; 6-4, con tutte le carte in regola per puntare al secondo titolo Atp 250 di fila.

“Sto vivendo un buon momento. Soprattutto, la chance di poter giocare e sentirmi bene è il massimo e me la sto godendo. E sono pronto a giocare la prossima” aveva detto nel turno precedente dopo aver battuto il cileno Alejando Tabilo, numero 21 del ranking e numero 2 in tabellone, uno dei maggiori ostacoli per la vittoria del torneo.

“Adoro questo torneo. È un bel posto e mi supportano molto qui anche se non siamo in Italia. Questo mi fa particolarmente piacere e ringrazio tutti. Avere l’opportunità semplicemente di giocare, sentirmi in salute e lottare per la vittoria è quello che voglio da mesi” aveva detto ancora dopo la vittoria agli ottavi.

Quanto può vincere Berrettini a Kitzbuhel

I successi sulla terra rossa testimoniano la voglia di riscatto di Matteo Berrettini dopo l’annata scorsa passata lontana dai campi per i tanti infortuni e forse ancora un po’ di rammarico per non essere riuscito a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Del 28enne romano si è parlato per qualche ora dopo il ritiro di Jannik Sinner dai Giochi a causa di una tonsillite, proprio nell’eventualità di sostituire il numero 1 del mondo: ipotesi esclusa dal regolamento, nel quale è previsto che in caso di ritiro un tennista possa essere sostituito da un connazionale presente alle Olimpiadi nel doppio, in questo caso Andrea Vavassori.

In mancanza dell’altoatesino è comunque Berrettini l’azzurro che al momento sta brillando di più nel movimento tennistico italiano, anche se lontano da Parigi, e se riuscisse a vincere a Kitzbuhel potrebbe tornare nella top 40 continuando la sua bruciante scalata al ranking Atp.

La vittoria finale in Austria, oltre a 250 punti in classifica, porterebbe nelle tasche del 28enne anche una discreta somma, 88.125 euro, stessa cifra guadagnata a Gstaad.

Con la qualificazione in semifinale Berrettini ha incassato per adesso 30.220 euro, su un montepremi in palio totale di 579.320 euro, così distribuito dagli organizzatori dell’Atp 250 di Kitzbuhel:

Primo turno – 6.215 euro (0 punti)

Ottavi di finale – 10.165 euro (25 punti)

Quarti di finale – 17.510 euro (50 punti)

Semifinale – 30.220 euro (100 punti)

Finale – 51.400 euro (165 punti)

Vincitore – 88.125 euro (250 punti)