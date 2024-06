Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Villa Certosa

In Italia villa Certosa ha in qualche modo a lungo fatto parte della discussione politica. Si tratta infatti della storica residenza di Silvio Berlusconi in Sardegna, a Porto Rotondo. Sede di numerosi incontri tra personaggi di spicco nostrani e internazionali. Non è da escludere che potrebbe entrare a far parte del patrimonio di Hassanal Bolkian, il sultano del Brunei.

Villa Certosa in vendita

Ha 77 anni Hassanal Bolkian, l’uomo in cima alla monarchia assoluta islamica che governa il Brunei, isola del Borneo. Sembra particolarmente interessato ad ampliare il proprio patrimonio immobiliare con un bene che vanta una grande storia.

Come detto, si parla di villa Certosa e, di fatto, l’unico motivo per il quale ciò rappresenti una notizia, è legato al precedente proprietario. Silvio Berlusconi era innamorato di questo luogo, che vanta 4500 metri quadri, 126 stanze e un parco da ben 120 ettari. I suoi eredi hanno posto in vendita questa e svariate altre proprietà.

Non è però di certo facile riuscire a piazzare sul mercato una villa di questo genere. Il prezzo indicato è di 500 milioni di euro. Una somma incredibile, che però non spaventa di certo il sultano del Brunei. Chi vanta in garage 452 Ferrari, 500 Rolls Royce e, in totale, un parco veicoli da 7mila unità, non si lascia intimorire da mezzo miliardo (il suo garage ne vale 5, ndr).

Sarebbe già stato effettuato un primo sopralluogo di persona, per quanto a distanza. Pare che ciò sia avvenuto nel corso della crociera per il matrimonio del figlio Abdul Mateen, che ha voluto fare il giro del Mediterraneo, con passaggio anche in Sardegna. Nella residenza si trova per ora Pier Silvio Berlusconi, dovrebbe essere affiancato a breve dalla sorella maggiore, Marina. Sembra che l’interesse del sultano sia stato espresso già da un po’ e, tra tutti i potenziali acquirenti, lui risulterebbe essere in cima alla lista. A farsi avanti potrebbero inoltre essere gruppi alberghieri o altri miliardari, statunitensi o arabi. Ciò che è certo, è che villa Certosa non tornerà mai più a essere ciò che è stata un tempo. Quella fase è deceduta con Silvio Berlusconi. È finito il tempo in cui personaggi come l’ex presidente degli Stati Uniti George Bush, così come il presidente russo Vladimir Putin o l’ex premier britannico Tony Blair potevano mettervi piede.

Chi è il sultano del Brunei

Hassanal Bolkian, 77 anni, è il sultano del Brunei da più di 50 anni. Per capire quanta disponibilità economica vanti, di fatto villa Certosa vale per lui due Boeing 747-400. Ne vanta uno, placcato in oro, dal valore di 233 milioni di dollari. Non è ancora chiaro, però se sia per sé questo potenziale acquisto o un regalo di matrimonio per il figlio.

Il sultano rientra nel novero degli uomini più ricchi al mondo, com’è facile intuire. Il suo patrimonio complessivo è stimato intorno ai 22 miliardi di dollari. Ha 3 mogli ufficiali e ben 12 figli. Eccentrico come Berlusconi, si dice si sia fatto costruire uno zoo personale, ma non solo. Nel corso del suo lungo regno avrebbe pagato ben 16 milioni di dollari Michael Jackson per un’esibizione nel giorno del suo 50esimo compleanno. Si dice inoltre avesse un harem composto da 40 giorni donne. Un personaggio tanto bizzarro, sotto certi aspetti, quanto criticato aspramente. Nel suo regno la libertà è limitata e nel 2019 ha introdotto una legge che punisce l’omosessualità con la morte per lapidazione. A poco è servita la promessa successiva, dopo le condanne internazionali, secondo la quale la atroce legge non sarebbe mai stata applicata.