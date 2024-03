Nicolas Di Felice è il settimo guest designer di Jean Paul Gautiler

Fonte: Ufficio stampa Lo stilista Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier, stilista e gigante della moda francese, non finisce mai di incantare e stupire, anche dopo il suo ritiro dalle passerelle nel gennaio 2020. In cartellone proprio in questi giorni al teatro Arcimboldi di Milano “Fashion Freak show”, produzione che unisce rivista, concerto pop e sfilata di moda, con cui l’eterno enfant terrible della moda ha scritto una nuova pagina della sua storia e che ha debuttato alle Folies Bergere nel 2019.

Ma la stampa non ha fatto a tempo a deporre la penna per tessere le lodi dello show, che lo stilista è tornato alla ribalta della cronaca con un nuovo capitolo del suo ambizioso programma di guest designer per ogni collezione della maison. Jean Paul Gaultier ha lanciato questo progetto dopo il suo ritiro, incaricando i talenti del settore di attingere agli archivi della maison e dare il proprio tocco ai suoi progetti spesso provocatori e teatrali.

Chi è Nicolas Di Felice?

Nicolas Di Felice è quindi il settimo prescelto del programma. A precedere il designer belga classe 1983 sono stati, a ritroso: Simone Rocha, Julien Dossena di Rabanne, Haider Ackermann, Olivier Rousteing di Balmain, Glenn Martens di Y/Project e Diesel, Chitose Abe di Sacai.

«Siamo entusiasti di annunciare che Nicolas Di Felice sarà il prossimo designer ospite per lo spettacolo di Haute Couture di Jean Paul Gaultier, che sarà presentato nel giugno 2024, durante la settimana della moda di Parigi», ha annunciato la maison JPG su Instagram. I diversi “interpreti” arricchiscono le creazioni della griffe con il loro stile distintivo, la loro visione, andando ad accrescere un immaginario già divenuto icona. «Trovo che Nicolas abbia dimostrato di essere audace e creativo sin dall’inizio della sua carriera – ha dichiarato Jean Paul Gaultier a Wwd -. Ha reinterpretato con successo lo stile di Courrèges, apportando nel contempo nuove influenze. Sceglierlo si allinea perfettamente con l’idea di vedere cosa può aggiungere un designer al mio stile».

Dopo un percorso nella moda durato cinquant’anni, e la scelta di dedicarsi ad altri progetti artistici – come appunto il “Fashion Freak show” Jean-Paul Gaultier ha affidato la collezione Alta Moda ogni stagione a un nuovo designer scelto tra personalità con un percorso consolidato e un’estetica e uno stile personale ben definiti, riconoscibili, ma lasciando uno spazio anche per giovani creativi emergenti.

Fuoriclasse, simbolo della moda francese

Definendosi “onorato” per questa opportunità, Nicolas Di Felice ha elogiato Gaultier come “fuoriclasse” e come simbolo della cultura francese, in grado di ispirare le nuove generazioni di stilisti e appassionati di moda. Dalla sua nomina a direttore artistico nel 2020, Di Felice ha portato una rinascita culturale del nome di Courrèges, trasformandolo da una reliquia intrisa di nostalgia degli anni ’60 a un nome di culto sulla bocca di tutti. La prossima collezione Autunno Inverno 2024-2025 di Gaultier promette di essere una miscela unica della libertà moderna di Di Felice e dei codici consolidati della maison: un vero incontro di menti tra due designer visionari.