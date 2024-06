Versace sceglie Mathieu Baboulène, è il nuovo Global Communications Director della maison

L’ultimo ruolo di Baboulène lo vedeva come Senior Global PR and Communication Director da Kenzo, che, invece, non ha ancora annunciato un sostituto.

Fonte: Versace by Stephane-FEUGERE Mathieu Baboulene

Versace continua ad ampliare il proprio global team. Mathieu Baboulène è il nuovo Global Communications Director della maison italiana, come annunciato già questa mattina dalle più importanti testate internazionali del settore

Chi è Mathieu Baboulène?

Il giovane, con alle spalle una lunga esperienza nel fashion system, l’ultimo ruolo di Mathieu Baboulène lo vedeva come Senior Global PR and Communication Director da Kenzo, che, invece, non ha ancora annunciato un sostituto. Precedentemente, ha lavorato presso l’ufficio stampa di Michèle Montagne a Parigi, dove si è occupato di pubbliche relazioni e comunicazione per designer del calibro di Ann Demeulemeester, Haider Ackermann, Rick Owens e Undercover, per poi ricoprire ruoli senior presso brand come Maison Margiela, Givenchy e Coach.

Solo l’ultima delle tante notizie giunte dalla casa di moda, nell’ultimo anno Versace ha annunciato una serie di nomine manageriali nei campi della comunicazione, marketing, visual merchandising, digital, omnichannel, IT e innovazione, come ad esempio Caroline Deroche Pasquier, recentemente nominata (dopo un periodo da Bottega Veneta) Vice President of Global Communications. Ora un in bocca al lupo va Mathieu che Versace accoglie con calore.