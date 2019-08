In vendita la Villa più costosa al mondo

editato in: da

Campari ha venduto Villa Les Cèdres, quella che per anni è stata definita la villa più costosa al mondo ha finalmente trovato un acquirente.

Villa Les Cèdres si trova a Saint-Jean-Cap-Ferrat, in Costa Azzurra, in una zona soprannominata – non a caso – la “penisola dei miliardari”. Fu costruita nel 1830 e acquistata nel 1850 da David-Désiré Pollonais, quando divenne sindaco di Villefranche-sur-Mer. I suoi eredi, nel 1904, la rivendettero al Re del Belgio, che prima la usò come luogo dove incontrava la sua amante e poi, cinque anni dopo, ne fece la sua residenza. Successivamente la proprietà è passata ai fondatori del marchio Grand Marnier e, nel 2016, è stata acquistata dal Gruppo Campari (che ha acquisito Grand Marnier).

Si tratta di una dimora che ha carattere storico e grande ben 18mila metri quadrati. A girare intorno la proprietà, inoltre, si estende una superficie grande circa 14 ettari, col tempo diventata un vero e proprio parco botanico, che ancora adesso conserva al suo interno 20mila specie di piante diverse.

Villa Les Cèdres è stata messa subito in vendita da Campari e finalmente, dopo ben tre anni di attesa, è stata venduta. Il nome del misterioso (e miliardario) acquirente, tuttavia, resta ad oggi top secret. Al contrario di quanto è accaduto con la villa a Stromboli di Dolce e Gabbana, comunque, di questa villa è stato reso noto il prezzo di vendita (quello di D&G, invece, rimane ancora un mistero).

Quello che sappiamo, in base alle informazioni trapelate e a quelle rese disponibili da un comunicato stampa rilasciato dal Gruppo Campari, è che la villa è stata venduta al prezzo di 200 milioni di euro, come stabilito nell’accordo preliminare. Come da accordi presi con la famiglia Marnier-Lapostolle, inoltre, Campari gestirà solo una parte dei soldi della compravendita. Dei 200 milioni di euro, infatti, “solo” 88 milioni andranno all’azienda mentre la restante parte verrà girata agli ex proprietari.

Fino ad ora la villa è stata abitata da uno dei membri della famiglia Marnier-Lapostolle, perché questo prevedeva l’accordo originario con Campari. Con la conclusione della transazione, attesa entro il 31 ottobre, la struttura sarà lasciata al nuovo proprietario che, stando a quando emerso, la userà come dimora privata.