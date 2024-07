Le 10 case più costose del mondo

Sguardo rivolto su scala mondiale, offerto da Forbes, e classifica delle 10 abitazioni più costose al mondo. Una in particolare non sarà mai in vendita ma ecco tutti i valori fuori scala

Buckingham Palace

In giro per il mondo di case incredibili e dal prezzo esorbitante ce ne sono un bel po’. Dati alla mano, Forbes ha tirato le somme e proposto la top 10 delle case più costose in giro per il pianeta. Uno sguardo a una fetta del mercato immobiliare decisamente esclusivo, che apre le porte unicamente a una porzione minuscola di potenziali acquirenti. In alcuni casi, però, si parla di proprietà che mai verranno poste in vendita.

Ellison Estate

La tenuta Ellison, sita a Woodside in California, è di proprietà del cofondatore della Oracle Corporation, Larry Ellison. Celebre per il suo design nipponico, vanta al suo interno svariati edifici, servizi di lusso e giardini. La proprietà comprende inoltre numerose residenze e un lago artificiale. Il suo valore commerciale è attestato sui 200 milioni di dollari.

Villa di Malibu di Beyonce e Jay-Z

La vita di Beyonce e Jay-Z è colma di elementi lussuosi, e la loro magione a Malibu non fa differenza. Un’abitazione che sa integrare in un ambiente naturale degli elementi di design contemporanei. Spazi aperti e vetrate a tutta altezza consentono una vera e propria inondazione di luce naturale. Come se non bastasse, la posizione offre inoltre una vista meravigliosa sull’Oceano Pacifico. Lo studio in fase di realizzazione ha tenuto estremo conto dell’impatto ambientale, con materiali sostenibili e tecnologie a elevata efficienza energetica. Il suo valore commerciale è di 200 milioni di dollari, circa.

Kensington Gardens

Il lusso di Londra raggiunge l’apice nella Billionaires Row. Un indirizzo prestigioso, dal valore commerciale di 220 milioni di dollari, circa, è il 18-19 Kensington Gardens. Ci sono alcune delle proprietà più costose al mondo. Una strada che mescola storia, architettura di pregio e lusso, costruita negli anni ’40 del XIX secolo, su parte dei terreni di Kensington Palace.

Four Fairfield Pond

Chiunque guardi film o serie Tv americane ha sentito parlare degli Hamptons di New York, a Long Island. Notoriamente si tratta del luogo di vacanza delle famiglie ricche della costa est. Qui merita d’essere posta in evidenza il Four Fairfield Pond. Si tratta di una tenuta del 2003 di 110.000 metri quadrati. La sola casa principale copre 64mila metri quadrati. Uno spazio abitativo enorme, con 29 camere da letto e 39 bagni. Tanti i servizi di lusso, come un campo da tennis, numerose piscine e anche una pista da bowling. Il tutto per un valore di 250 milioni di dollari, circa.

Odeon Tower Penthouse 330 milioni

A Monaco si trova la Odeon Tower Penthouse, appartamento di extra lusso dal valore di 330 milioni di dollari. La vista che può vantare è incredibile, sul Mediterraneo e la città. È inserito in un grattacielo e si estende per 3.500 metri quadrati, per cinque piani. Comprende un anfiteatro all’aperto da 500 posti, piscina sul tetto e cinema privato.

Les Palais Bulles

Il Palazzo delle Bolle è una casa lussuosa a Théoule-sur-Mer, vicino Cannes, in Francia. Completata nel 1989, porta la firma dell’architetto Antti Lovag. Acquistato dal celebre stilista Pierre Cardin, che l’ha usata come casa per le vacanze. Una residenza dal design futuristico, che richiama una bolla, con terrazze, stanze interconnesse e viste panoramiche. Il suo valore commerciale è di 420 milioni di dollari, circa.

Villa Les Cedres

Sulla Costa Azzurra troviamo Villa Les Cèdres, tenuta storica e lussuosa, che vanta una ricca storia. Acquistata a inizio del Novecento da re Leopoldo II del Belgio. Ben 18mila metri quadrati, vanta 14 camere da letto, una biblioteca enorme ricca di libri rari e una sala da ballo. La tenuta è stata acquistata e rivenduta più volte, fino a divenire parte dei beni del distillatore italiano Davide Campari-Milano. Il suo valore commerciale è di 450 milioni di dollari, circa.

Villa Leopolda 750 milioni

In Costa Azzurra, precisamente a Villefranche-sur-Mer, troviamo la storica Villa Leopolda. Un tesoro architettonico sfarzoso. Originariamente di proprietà del re Leopoldo II del Belgio, che la fece costruire per la sua amante, Caroline Lacroix. La struttura servì poi come ospedale militare durante la Prima Guerra Mondiale. Trasformata del tutto dall’intervento dell’architetto americano Ogden Codman Jr., che ha il merito d’averla resa un capolavoro neopalladiano. Oggi vanta numerose opere d’arte da museo. Gli interni sono stati progettati da Renzo Mongiardino e Mica Ertegün. Vanta inoltre un terreno di 50 acri e una vista incredibile sul mozzafiato. Il prezzo per questo sogno architettonico è di 750 milioni di dollari, circa.

Antilia 2 miliardi

Antilia è un grattacielo di 27 piani che si trova a Mumbai, in India. Il suo costo è di 2 miliardi di dollari, circa. È di proprietà di Mukesh Ambani, tra gli uomini più ricchi del Paese. Una meraviglia architettonica moderna, che vanta ben tre eliporti, un garage arricchito da 168 auto, numerose piscine, un teatro e una sala neve, tra gli altri servizi di lusso. Si pensi che quattro livelli sono dedicati a giardini pensili, a risparmio energetico. Si estende per più di 400mila metri quadrati, vantando un design unico con motivi del loto e del sole. Il tutto con materiali di gamma elevatissima, come cristalli, madreperla e marmo. Il tutto per un valore commerciale di ben 2 miliardi di dollari, circa.

Buckingham Palace

Senza alcun dubbio, in cima alla lista delle case più costose troviamo Buckingham Palace. La residenza della Famiglia Reale, realizzata nel 1703, ha subito numerose ristrutturazioni nel corso del tempo. Vanta giardini paesaggistici ed elementi divenuti iconici, come il famoso balcone. Rappresenta inoltre anche un’attrazione turistica e il suo valore commerciale, per quanto non sarà mai autorizzata la vendita, è pari a 4 miliardi 900 milioni di dollari, circa.