Fonte: iStock I ristoranti stellati più economici in Italia

Mangiare in un ristorante stellato è spesso sinonimo di un’esperienza unica, ma anche di un conto piuttosto salato. Tuttavia, non tutti i locali premiati con la Stella Michelin richiedono un budget elevato. Ma quali sono i più economici? Gli esperti di Gambero Rosso hanno comparato i menu did degustazione dei ristoranti stellati in Italia, regione per regione.

Quali sono i ristoranti stellati più economici in Italia

In Italia, diversi ristoranti insigniti della prestigiosa stella Michelin offrono esperienze gastronomiche. Di seguito, una selezione dei ristoranti stellati più economici del Paese.

Ristoranti stellati economici in Piemonte e Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, il ristorante Paolo Griffa al Caffè Nazionale di Aosta offre due menu a 120 euro (quattro portate) e 160 euro (sei portate). In Piemonte, il miglior prezzo si trova alla Trattoria Zappatori di Pinerolo, con percorsi degustazione a 110 euro (sei portate) e 90 euro (quattro portate).

Ristoranti stellati economici in Liguria e Lombardia

In Liguria, il ristorante più economico è I Balzi Rossi di Ventimiglia, con menu da 120 e 140 euro. In Lombardia, tra i più accessibili troviamo Casa Leali a Puegnago, con il menu “Classici” a soli 85 euro e “Originale” a 95 euro. Anche Osteria degli Assonica a Sorisole offre opzioni vantaggiose (130 e 100 euro).

Ristoranti stellati economici in Veneto e Trentino-Alto Adige

In Veneto, i migliori prezzi si trovano alla Locanda San Lorenzo di Alpago (menu da 125 e 115 euro) e al Damini Macelleria di Arzignano, con un menu a sorpresa a 120 euro. Mentre in Trentino-Alto Adige, il ristorante più accessibile è Malga Panna di Moena, con menu degustazione a 120 e 110 euro.

Ristoranti stellati economici in Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia

Nel Friuli-Venezia Giulia, il miglior affare lo offre L’Argine a Vencò, con menu da 130, 100 e 90 euro. In Emilia-Romagna, il ristorante più conveniente è Da Amerigo a Valsamoggia, con il menu “Scoperta e Natura” a soli 68 euro.

Ristoranti economici stellati in Toscana

In Toscana, tra i ristoranti più economici spicca Il Piastrino a Pennabilli, con un menu da dieci portate a 120 euro e uno da otto portate a 95 euro.

I ristoranti stellati più costosi in Italia

L’analisi di Gambero Rosso non si è concentrata però solo sui menu più economici, ma ci ha dato una panoramica generale che, di fatto, oggi ci permette di sapere anche quali sono gli stellati più costosi, in Italia. Tra questi, troviamo Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena, dove il menu degustazione “Tutto” supera i 320 euro a persona. Anche Le Calandre di Rubano (PD) propone un’esperienza esclusiva con menu a partire da 295 euro.

Poi c’è lo chef Enrico Bartolini al Mudec di Milano che offre percorsi che superano i 300 euro, mentre Piazza Duomo ad Alba propone menu tra i 290 e i 350 euro.

Quanto costa mangiare nei ristoranti stellati?

Come abbiamo visto, i prezzi nei ristoranti stellati variano notevolmente, ma provando a tirare le somme, i costi medi dei menù di degustazione partono da circa 70-90 euro. La fascia media si attesta tra i 120 e i 180 euro, mentre i più costosi superano i 250-300 euro a persona.

C’è da fare inoltre un’altra importante precisazione, ovvero: a questi costi vanno aggiunti vini e bevande, esclusi dal menù, che possono incidere sensibilmente sul totale.

Il ristorante stellato più economico in Italia

Tra tutti i ristoranti stellati italiani, il più economico risulta essere Da Amerigo a Valsamoggia, in Emilia-Romagna. Con un menu “Scoperta e Natura” a soli 68 euro, rappresenta l’opzione più conveniente per chi desidera vivere l’esperienza Michelin senza spendere troppo.