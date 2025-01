Fonte: 123RF Quali sono le migliori pizzerie di Napoli.

La celebre Guida Michelin ha selezionato le migliori pizzerie di Napoli, indicando cinque indirizzi che rappresentano un perfetto connubio tra tradizione, innovazione e passione per un simbolo gastronomico che ha conquistato il mondo.

Per chi visita la città, ecco dove mangiare la miglior pizza.

Da Concettina ai Tre Santi

Nel cuore pulsante del rione Sanità, si trova Da Concettina ai Tre Santi, una delle pizzerie più iconiche di Napoli. Gestita dalla famiglia Oliva da oltre 60 anni, questa storica pizzeria rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il menù offre un’ampia gamma di pizze, dalle versioni classiche che rispettano rigorosamente i canoni della tradizione partenopea, alle creazioni più moderne e fantasiose. Tuttavia, ciò che distingue davvero questo locale è la pizza fritta, una delizia generosamente condita che incarna l’anima autentica e popolare della cucina napoletana. Questo piatto, reso celebre da Concettina Flessigno negli anni del dopoguerra con l’idea della “pizza a credito,” è oggi un simbolo dell’eredità gastronomica di questo quartiere.

La Notizia 53

Situata in via Michelangelo da Caravaggio, La Notizia 53 è molto più di una semplice pizzeria: è un tempio dedicato alla pizza napoletana. Il merito è di Enzo Coccia, uno dei maestri pizzaioli più celebri al mondo, che ha saputo trasformare questo locale in un punto di riferimento per gli amanti della pizza.

L’impasto è il vero protagonista: morbido, profumato e frutto di una lavorazione che esalta ogni sapore. Sia le pizze più tradizionali, come la margherita e la marinara, sia le creazioni innovative trovano in questa base un equilibrio perfetto tra consistenza e gusto. Ogni dettaglio, dalla scelta degli ingredienti all’arte della cottura, è curato con estrema dedizione per offrire un’esperienza gastronomica indimenticabile.

3.0 da Ciro Cascella

Nel raffinato quartiere di Chiaia, Ciro Cascella rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della pizza napoletana, perché ha saputo innovare uno degli elementi più iconici della tradizione: l’impasto. Utilizzando un mix sapientemente calibrato di tre diverse farine e adottando un processo di fermentazione e lievitazione prolungata, Cascella ha creato una base unica.

Il risultato è una pizza che conquista al primo sguardo, grazie al suo cornicione soffice, alto e ricco di alveoli, perfetto da gustare fino all’ultimo boccone. Ma la magia non si ferma all’impasto: le guarnizioni utilizzano esclusivamente prodotti di eccellenza campani, selezionati con cura per garantire sapori autentici e intensi. Ogni pizza diventa così un omaggio alla qualità e alla ricchezza gastronomica del territorio. Un altro punto di forza di Ciro Cascella è la sua attenzione all’inclusività: nel menù sono disponibili anche opzioni senza glutine.

Da Attilio

Dal 1938, nel vivace quartiere di Montecalvario, Da Attilio rappresenta un’istituzione della pizza napoletana e, per estensione, dei piatti che piacciono di più agli italiani e ai turisti. La pizzeria, gestita dalla terza generazione della famiglia Bachetti, propone pizze classiche e creative.

La protagonista indiscussa del menù è la celebre pizza a stella a 8 punte, una creazione unica che combina estetica e gusto in modo irresistibile. Ogni punta della stella è farcita con ricotta, aggiungendo una nota cremosa che si sposa perfettamente con la base leggera e il cornicione morbido, frutto di un impasto lavorato con maestria.

Una particolarità del locale è che non accetta prenotazioni, un aspetto che potrebbe scoraggiare i più impazienti. Tuttavia, l’atmosfera conviviale e l’attesa davanti al forno valgono ogni minuto.

Salvo

Con vista sulla storica Villa Comunale, Salvo è una tappa obbligata per gli amanti della vera pizza napoletana. Fondata dai fratelli Salvo, maestri pizzaioli di consolidata esperienza, questa pizzeria combina tradizione e cura maniacale dei dettagli per offrire un prodotto che si distingue per qualità e autenticità.

Gli ingredienti utilizzati sono il risultato di una selezione rigorosa, privilegiando le eccellenze del territorio campano, come la mozzarella di bufala DOP e il pomodoro San Marzano.

La pizza classica napoletana è la regina del menù ma anche le frittatine di pasta, una vera istituzione dello street food napoletano, rappresentano un’esperienza imperdibile.