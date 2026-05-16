Un colloquio di lavoro su tre senza candidati, imprese italiane in difficoltà

Nel 2025 oltre 1,7 milioni di assunzioni sono saltate per mancanza di candidati. Edilizia e turismo i settori più colpiti in Italia

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

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Un colloquio di lavoro su tre senza candidati, imprese italiane in difficoltà
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Colloqui deserti, un candidato su tre non si presenta: cosa succede
Quali sono le cause della carenza di personale? Cosa prevede il report della Cgia? Quali settori sono più colpiti?

Se da un lato grandi crisi industriali minacciano migliaia di posti di lavoro, dall’altro aziende medie e piccole non riescono a trovare personale, nemmeno per sostenere un colloquio di lavoro. È il quadro che emerge dall’ultimo report dell’Ufficio studi della Cgia, secondo cui nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è andato deserto perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

Secondo lo studio, le assunzioni non effettuate per mancanza di candidati sono state oltre 1,75 milioni, pari al 30,2% del totale previsto. Un numero enorme se lo si confronta con il 2017, quando i casi erano poco meno di 400mila e rappresentavano appena il 9,7%.

La difficoltà di assumere in Italia

Alcuni settori risultano colpiti più di altri. In cima alla classifica ci sono settori come:

  • costruzioni (39%);
  • legno-arredo (35,3%);
  • utilities come energia, acqua e gas (34,9%);
  • metalmeccanica ed elettronica (33,6%);
  • turismo e ristorazione (33,4%);
  • industria tessile, abbigliamento, calzature (31,7%);
  • servizi alle persone (31,5%);
  • servizi di trasporto, logistica e magazzino (31,2%);
  • agricoltura, silvicoltura e pesca (30,4%);
  • industria estrattiva e minerali non metalliferi (30,2%).

Quasi un’assunzione su due, nel 2025, è stata considerata di difficile reperimento. Oltre alla mancanza di candidati, pesano anche la preparazione insufficiente e altri fattori organizzativi.

Allargando il campo di osservazione, emerge che nel 2025 a fronte di 5,8 milioni di assunzioni previste in Italia, 2,7 milioni (pari al 47 per cento del totale), sono stati difficili da reperire. Di questi:

  • 1,7 milioni (30,2 per cento) per mancanza di candidati;
  • 765.500 per preparazione inadeguata (13 per cento);
  • 216.400 (3,7 per cento) per altri motivi.

Perché i giovani non si presentano ai colloqui

Secondo la Cgia, le ragioni sono molteplici:

Innanzitutto, molti giovani hanno modificato la scala delle priorità: non cercano più soltanto uno stipendio, ma anche equilibrio tra vita privata e lavoro, flessibilità, possibilità di crescita. C’è poi un problema demografico: i giovani sono numericamente meno rispetto al passato. Di conseguenza, in molti settori sono diventati una risorsa difficile da reperire. Incide anche il disallineamento tra domanda e offerta. Un altro elemento riguarda il modo in cui si seleziona il personale. Procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta infiniti o annunci poco chiari scoraggiano molti candidati.

Per questi motivi, per la Cgia, anche le imprese devono rivedere le proprie strategie di recruiting, investendo maggiormente su:

  • formazione continua;
  • apprendistati qualificati;
  • flessibilità organizzativa;
  • comunicazione più vicina alle nuove generazioni;
  • ambienti di lavoro moderni e meritocratici.

Nordest maglia nera per i colloqui deserti

Dal punto di vista geografico, il Nord Est è l’area italiana che soffre maggiormente questa situazione, con il 34,4% di difficoltà a reperire candidati. Segue poi il Nord Ovest con il 31,1%, il Centro con il 29% e infine il Sud con il 27%.

Tra le prime cinque regioni con il più alto numero di colloqui andati deserti, quattro appartengono proprio a questa macroarea. La regione più colpita è la Valle d’Aosta, dove il 39,5% delle selezioni fallisce per assenza di candidati. Nelle prime cinque posizioni ci sono regioni del Nord come Trentino, Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna.

Di seguito, la classifica completa delle regioni dove è più difficile reperire lavoratori per mancanza di candidati:

Regione % difficoltà reperimento per mancanza di candidati
Valle d’Aosta 39,5%
Trentino-Alto Adige 39,0%
Friuli-Venezia Giulia 37,4%
Veneto 33,5%
Emilia-Romagna 33,0%
Umbria 32,7%
Piemonte 32,4%
Toscana 32,2%
Abruzzo 31,9%
Marche 30,9%
Sardegna 30,8%
Lombardia 30,7%
Liguria 30,4%
Calabria 28,7%
Basilicata 28,4%
Molise 27,4%
Sicilia 26,4%
Lazio 26,3%
Campania 26,1%
Puglia 24,9%

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