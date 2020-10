Dpcm, tutti contro: lo chef Bottura scrive una lettera a Conte. 5 idee per salvare i ristoranti

editato in: da

La cucina è una chiamata all’azione. Lo dice da tempo ormai Massimo Bottura, pluripremiato chef modenese, 3 stelle Michelin, apprezzato in tutto il mondo. Cresciuto sotto al tavolo dove sua nonna Ancella tirava la sfoglia, come lui stesso racconta, di strada Bottura, che oggi ha 58 anni, ne ha fatta tantissima.

Ora, a due giorni dal nuovo Dpcm con cui il Governo ha imposto nuove pesanti restrizioni al settore della ristorazione, già in ginocchio per la pandemia, non può che scendere in campo per la cucina, che, dice, è cultura. E lo fa scrivendo sulle colonne del Corriere della Sera una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui pone le priorità di un settore fondamentale per l’Italia e le 5 azioni concrete che si possono, e che si devono, compiere.

Massimo Bottura e il suo impegno per il sociale

Lui, a cui l’ispirazione viene dal mondo che lo circonda, dall’arte alla musica, dal cibo buono alle macchine veloci, è da sempre in prima linea, a favore dell’inclusione sociale, che passa anche attraverso il cibo, soprattutto in un momento storico come questo in cui le marginalizzazioni sociali si fanno più estreme, e potenzialmente pericolose.

Due volte numero uno nella classifica World’s 50 Best Restaurants con la sua Osteria Francescana nel 2016 e nel 2018 (qui vi avevamo raccontato quanto costa mangiarci), neo Goodwill Ambassador per il Programma per l’Ambiente dell’Onu, tra i più (meritatamente) pagati al mondo, è convinto della necessità di “volere bene al mondo, volere bene al prossimo e tutelare i suoi diritti. Non chiudersi mai. Ricordare che i piccoli gesti, sommati a quelli degli altri, possono ottenere grandi risultati”.

Una carriere strepitosa a fianco di Alain Ducasse nel suo Le Louis XV a Montecarlo e poi di Ferran Adrià a “El Bulli” in Spagna, Bottura ha anche fondato, sempre a Modena, il progetto “Il Tortellante”, che coinvolge ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico in progetti di cucina. Il suo secondo figlio, Charlie, è affetto da un raro disturbo psicofisico.

Il modelo “refettori” e Food for Soul

Nel 2015, in concomitanza con Expo Milano, realizza un progetto in collaborazione con la Caritas Ambrosiana: il Refettorio Ambrosiano, progetto volto all’accoglienza e al ristoro di persone in difficoltà, portato a termine nei sei mesi dell’Expo con l’aiuto di oltre cinquanta chef. Grazie al Refettorio sono state recuperate circa 15 tonnellate di cibo.

Il modello dei “refettori” viene replicato in Brasile in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016 con la collaborazione dello chef David Hertz. Altri refettori sono sorti a Bologna, Modena e Londra.

Bottura e la moglie Lara Gilmore fondano nel 2016 Food for Soul, associazione che lavora per combattere lo spreco alimentare e che “usa” il cibo come veicolo di trasformazione di persone, luoghi e cibo: la cultura del cibo come strumento di resilienza, di apertura di nuove opportunità di mobilità sociale e di incoraggiamento di un sistema alimentare salutare ed equo.

Nel giugno 2020, insieme ad altri chef, architetti, premi Nobel per l’economia e leader di organizzazioni internazionali, firma l’appello per un’economia viola dal titolo “Per un rinascimento culturale dell’economia”.

Durante la pandemia, i refettori hanno continuato a lavorare e a sostenere i più bisognosi: è anche stata lanciata una raccolta fondi grazie alla quale è stato possibile recuperare oltre 35 tonnellate di eccedenze alimentari in un solo mese e di consegnare più di 100 mila pasti a persone in situazioni di vulnerabilità e operatori sanitari in prima linea.

La lettera integrale di Bottura a Conte

Oggi, Massimo Bottura scende in campo direttamente con una lettera inviata al premier Conte, che vi riportiamo integralmente qui di seguito.