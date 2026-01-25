È in vendita la Star of Pure Land, lo zaffiro stellato viola più grande al mondo: 3563 carati e un valore tra 300 e 400 milioni di dollari

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Getty Images Zaffiro stellato viola da 400 milioni in vendita: valore di 3563 carati

Lo zaffiro stellato viola più grande mai certificato è ufficialmente sul mercato internazionale delle gemme. La pietra, presentata a Colombo, in Sri Lanka, pesa 3563 carati ed è stata battezzata Star of Pure Land, ovvero “Stella della Terra Pura”. Secondo le valutazioni diffuse dagli operatori del settore, il suo valore stimato si colloca tra i 300 e i 400 milioni di dollari, una cifra che la colloca tra le gemme più preziose mai apparse sul mercato.

Zaffiro stellato viola, chi è il proprietario

La pietra è stata rinvenuta nel 2023 in una cava di gemme nei pressi di Ratnapura, nel sud dello Sri Lanka, area storicamente nota come la “città delle gemme”. Lo zaffiro stellato viola è di proprietà di un gruppo di investitori riuniti nello Star of Pure Land Team, che ha scelto di mantenere l’anonimato per ragioni di sicurezza. Secondo quanto raccontato da uno dei proprietari, era stato acquistato inizialmente insieme ad altre pietre e solo in un secondo momento è emersa la sua reale unicità. La gemma è stata sottoposta a verifiche e certificazioni da parte di due laboratori indipendenti. La certificazione definitiva è arrivata a gennaio 2026, quando l’American Gemological Institute ha riconosciuto ufficialmente la pietra come il più grande zaffiro stellato viola naturale mai documentato.

La qualità dello zaffiro e il fenomeno dell’asterismo

A spiegare il valore straordinario della pietra è stato Ashan Amarasinghe, consulente gemmologo per la Gemological Association of Great Britain (Gem-A). Secondo Amarasinghe, la Star of Pure Land “mostra un asterismo ben definito, con una stella a sei raggi”, sottolineando che “si tratta di qualcosa di speciale rispetto a tutte le altre pietre conosciute”.

L’asterismo è un fenomeno ottico raro che si manifesta sotto forma di una stella luminosa sulla superficie della gemma. Nel caso degli zaffiri, questo effetto è generato dalla presenza di microscopiche inclusioni di rutilo o ematite che rifrangono la luce. Affinché l’asterismo sia visibile e regolare, la pietra deve essere tagliata a cabochon, ovvero con una superficie liscia e arrotondata. Nella Star of Pure Land la stella a sei punte risulta particolarmente simmetrica e nitida, un elemento raro soprattutto in gemme di dimensioni così imponenti.

Perché lo zaffiro stellato viola ha un valore così alto

Il peso di 3563 carati corrisponde a poco più di 700 grammi. Gli esperti spiegano che la formazione di una pietra di queste dimensioni richiede condizioni geologiche estremamente selettive, verificatesi nel corso di milioni di anni. Un altro fattore determinante è il colore viola. Gli zaffiri stellati sono più comunemente blu, mentre le tonalità violacee risultano molto più rare. La combinazione tra colore, purezza e asterismo ben definito contribuisce in modo significativo alla valutazione economica della gemma.

La stima compresa tra 300 e 400 milioni di dollari non equivale a un prezzo di vendita definito. Gli esperti del settore sottolineano che, nel mercato delle gemme eccezionali, le valutazioni possono variare sensibilmente in base al contesto economico globale e all’interesse dei collezionisti. Al momento, l’annuncio del valore rappresenta soprattutto un parametro di riferimento. La Star of Pure Land resta quindi un caso fuori scala nel panorama delle pietre preziose.