Presentata la 71ª edizione della Guida Michelin Italia: dal 2026 c’è un nuovo ristorante a tre stelle, La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba in provincia di Cuneo in Piemonte.
Per il resto, due ristoranti entrano nella classifica a due stelle e ventidue ottengono la prima stella. Oltre alla gloria, conquistare anche solo una stella Michelin si traduce in un significativo beneficio economico per il ristorante.
Indice
Quanto vale una stella Michelin
I conti in tasca agli chef italiani li ha fatti la società di ricerca Jfc. Si tratta di dati relativi ad alcuni anni fa, quindi andrebbero considerati stimandoli al rialzo, tenendo presente l’andamento dell’inflazione.
Secondo il report, nel 2017 il giro d’affari complessivo dei ristoranti stellati era di circa 400 milioni di euro, cifra in aumento rispetto al 2016 del +10,3%. La società ha stimato che ottenere una stella Michelin significa per un ristorante raddoppiare il fatturato (+53,2%). L’ottenimento della prima stella vale mediamente 212.000 euro, mentre per i ristoranti che passano da una a due stelle il giro d’affari sale del +18,7%. Passando da due a tre stelle il fatturato sale del 25,6%.
Ogni chef stellato ha in media oltre 6.300 clienti in un anno, che attratti anche dall’offerta gastronomica si traducono in una media di 2.770 pernottamenti annui. I costi (sempre riferiti al 2017): secondo lo studio Jfc, si spendono almeno 112 euro in un ristorante stellato; in ristorante a due stelle la spesa media sale a 178 euro; nei ristoranti a tre stelle si spendono di media 250 euro.
I ristoranti stellati in Italia
Questi sono i numeri dei ristoranti stellati in Italia:
- 341 ristoranti con una stella;
- 38 ristoranti con due stelle;
- 15 ristoranti con tre stelle;
- totale 394 stelle Michelin.
Questi i Paesi con più ristoranti stellati:
- Francia (617),
- Italia (394);
- Germania (323);
- Spagna (289).
Di seguito l’elenco dei ristoranti stellati in Italia: tre stelle, due stelle e una stella. Le nuove stelle Michelin 2026 sono indicate (>>> NUOVA).
Ristoranti 3 stelle Michelin
- Alba – Piazza Duomo
- Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler
- Brusaporto – Da Vittorio
- Castel di Sangro – Reale
- Firenze – Enoteca Pinchiorri
- Milano – Enrico Bartolini al Mudec
- Modena – Osteria Francescana
- Nerano – Quattro Passi
- Orta San Giulio – Villa Crespi
- Roma – La Pergola
- Rubano – Le Calandre
- Runate – Dal Pescatore
- Senigallia – Uliassi
- Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti >>> NUOVA
- Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli
Ristoranti 2 stelle Michelin
- Anacapri – L’Olivo
- Bergamo – Villa Elena
- Brusciano – Taverna Estia
- Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù
- Cervere – Antica Corona Reale
- Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini
- Colle di Val d’Elsa – Arnolfo
- Cornaredo – D’O
- Firenze – Santa Elisabetta
- Gargnano – Villa Feltrinelli
- Godia – Agli Amici
- Imola – San Domenico
- Ischia – daní maison
- Isola Vulcano – I Tenerumi >>> NUOVA
- Licata – La Madia
- Longiano – Magnolia
- Lonigo – La Peca
- Lughetto – Antica Osteria Cera
- Marzocca – Madonnina del Pescatore
- Milano – Andrea Aprea
- Milano – Verso Capitaneo
- Milano – Seta by Antonio Guida
- Montalcino – Campo del Drago
- Montemerano – Caino
- Napoli – George Restaurant
- Oppeano – Famiglia Rana >>> NUOVA
- Ragusa – Duomo
- Roma – Il Pagliaccio
- Roma – Acquolina
- Roma – Enoteca La Torre
- Sarentino – Terra The Magic Place
- Taormina – St. George by Heinz Beck
- Telese – Krèsios
- Tirolo – Castel fine dining
- Trieste – Harry’s Piccolo
- Venezia – Glam Enrico Bartolini
- Viareggio – Il Piccolo Principe
- Vico Equense – Torre del Saracino
Ristoranti 1 stella Michelin
ABRUZZO
- Civitella Casanova – La Bandiera
- Guardiagrele – Villa Maiella
- Montepagano – D.one Ristorante Diffuso
- San Salvo Marina – Al Metrò
- Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo >>> NUOVA
BASILICATA
- Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato
- Matera – Vitantonio Lombardo
CALABRIA
- Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre
- Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso
- San Giovanni in Fiore – Hyle
- Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz
- Strongoli – Dattilo
CAMPANIA
- Amalfi – Sensi
- Amalfi – La Caravella dal 1959
- Amalfi – Glicine
- Amalfi – Alici
- Ariano Irpino – Maeba Restaurant
- Bacoli – Caracol
- Baronissi – Cetaria
- Capri – Le Monzù
- Conca dei Marini – Il Refettorio
- Eboli – Il Papavero
- Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare >>> NUOVA
- Furore – Bluh Furore
- Gragnano – O Me O Il Mare
- Lacco Ameno – Indaco
- Marina del Cantone – Taverna del Capitano
- Massa Lubrense – Relais Blu
- Napoli – ARIA
- Napoli – Veritas
- Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli >>> NUOVA
- Nola – Re Santi e Leoni
- Paestum – Tre Olivi
- Paestum – Le Trabe
- Pompei – President
- Positano – Zass
- Positano – Li Galli
- Praiano – Un Piano nel Cielo
- Ravello – Rossellinis
- Ravello – Il Flauto di Pan
- Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890
- Sant’Agnello – Don Geppi
- Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant
- Sorrento – Il Buco
- Sorrento – Terrazza Bosquet
- Sorrento – Lorelei
- Squille – Marotta
- Telese Terme – La Locanda del Borgo
- Ticciano – Cannavacciuolo Countryside
- Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi
- Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa
- Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio
EMILIA-ROMAGNA
- Bagno di Romagna – Ristorante del Lago
- Bologna – I Portici
- Borgonovo Val Tidone – La Palta
- Castel Maggiore – Iacobucci
- Cesenatico – La Buca
- Cesenatico – Ancòra
- Codigoro – La Zanzara
- Fiorano Modenese – Alto
- Maranello – Cavallino >>> NUOVA
- Modena – L’Erba del Re
- Modena – Al Gatto Verde
- Parma – Inkiostro
- Pennabilli – Il Piastrino
- Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina
- Rimini – Da Lucio >>> NUOVA
- Rimini – Abocar Due Cucine
- Rimini – Guido
- Rubbianino – Ca’ Matilde
- Rubiera – Osteria del Viandante
- San Piero in Bagno – Da Gorini
- Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli
- Savigno – Trattoria da Amerigo
FRIULI VENEZIA-GIULIA
- Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida
- Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò
- Ruda – Osteria Altran
- San Quirino – La Primula
- Sappada – Laite
LAZIO
- Acuto – Colline Ciociare
- Ariccia – Sintesi
- Fiumicino – Il Tino
- Fiumicino – Pascucci al Porticciolo
- Genazzano – Marco Bottega Ristorante
- Labico – Antonello Colonna Labico
- Pontinia – Mater1apr1ma
- Ponza – Acqua Pazza
- Rivodutri – La Trota
- Roma – Pulejo
- Roma – Orma Roma
- Roma – INEO >>> NUOVA
- Roma – Pipero Roma
- Roma – Il Convivio Troiani
- Roma – Per Me Giulio Terrinoni
- Roma – Achilli al Parlamento
- Roma – Imàgo
- Roma – Moma
- Roma – La Terrazza >>> NUOVA
- Roma – Marco Martini Restaurant
- Roma – Aroma
- Roma – All’Oro
- Roma – Glass Hostaria
- Roma – Zia
- Roma – Idylio by Apreda
- Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale >>> NUOVA
- Trevinano – La Parolina
LIGURIA
- Alassio – Nove
- Andora – Vignamare
- Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua
- Dolcedo – Equilibrio
- Genova – Il Marin
- Genova – San Giorgio
- Imperia – Sarri
- Noli – Vescovado
- Portofino – Cracco Portofino >>> NUOVA
- Sanremo – Paolo e Barbara
- Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino >>> NUOVA
- Ventimiglia – Casa Buono
LOMBARDIA
- Albavilla – Il Cantuccio
- Albiate – Grow Restaurant
- Bergamo – Impronte
- Borgonato – Due Colombe
- Calvisano – Al Gambero
- Cavernago – Il Saraceno
- Cernobbio – Materia
- Como – Kitchen
- Concesio – Miramonti l’Altro
- Cornaredo – Olmo
- Desenzano del Garda – Esplanade
- Fagnano Olona – Acquerello
- Fasano del Garda – Lido 84
- Fasano del Garda – Il Fagiano
- Gargnano – La Tortuga
- Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi >>> NUOVA
- Lodi – La Coldana
- Lomazzo – Trattoria contemporanea
- Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina
- Manerba del Garda – Capriccio
- Mantello – La Preséf
- Milano – Cracco in Galleria
- Milano – Berton
- Milano – Sadler
- Milano – Contraste
- Milano – Iyo
- Milano – Il Luogo Aimo e Nadia
- Milano – Sine by Di Pinto
- Milano – Moebius Sperimentale
- Milano – Iyo Kaiseki
- Milano – Anima
- Milano – Procaccini >>> NUOVA
- Milano – Abba >>> NUOVA
- Milano – Horto
- Milano – Joia
- Monza – Il Circolino
- Olgiate Olona – Acqua
- Oltressenda Alta – Contrada Bricconi
- Origgio – Olio >>> NUOVA
- Ponte San Pietro – Cucina Cereda
- Pralboino – Leon d’Oro
- Pudiano – Sedicesimo Secolo
- Puegnago sul Garda – Casa Leali
- Saronno – sui generis.
- Sirmione – La Rucola 2.0
- Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais
- Sirmione – Tancredi
- Sorisole – Assonica
- Torno – Il Sereno Al Lago
- Torrazza Coste – Villa Naj
- Trescore Balneario – LoRo
- Treviglio – San Martino
- Vigevano – I Castagni
- Villa d’Almè – Osteria della Brughiera
- Villa di Chiavenna – Lanterna Verde
MARCHE
- Gabicce Monte – Dalla Gioconda
- Loreto – Andreina
- Montemonaco – Il Tiglio
- Pesaro – Nostrano
- Porto San Giorgio – Retroscena
- Recanati – Casa Bertini >>> NUOVA
MOLISE
- Agnone – Locanda Mammì
PIEMONTE
- Alba – Locanda del Pilone
- Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti
- Canale – All’Enoteca
- Domodossola – Atelier
- Monforte d’Alba – FRE
- Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna
- Novello Massimo – Camia
- Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta
- Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake
- Pinerolo – Trattoria Zappatori
- Piobesi d’Alba – 21.9
- Pollone – Il Patio
- Priocca – Il Centro
- San Maurizio Canavese – La Credenza
- Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole
- Serralunga d’Alba – Guidoristorante
- Soriso – Al Sorriso
- Tigliole – Ca’ Vittoria
- Torino – Andrea Larossa
- Torino – Cannavacciuolo Bistrot
- Torino – Condividere
- Torino – Del Cambio
- Torino – Vintage 1997
- Torino – Carignano
- Torino – Piano35
- Torino – Unforgettable
- Treiso – La Ciau del Tornavento
- Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia
- Vernante – Nazionale
PUGLIA
- Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano
- Lecce – Primo Restaurant
- Manduria – Casamatta
- Polignano a Mare – Pashà
- Putignano – Angelo Sabatelli
- Savelletri – Due Camini
- Trani – Casa Sgarra
- Trani – Quintessenza
SARDEGNA
- Baia Sardinia – Capogiro >>> NUOVA
- Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant
- Pula – Fradis Minoris
- San Pantaleo – Il Fuoco Sacro
- San Teodoro – Gusto by Sadler
SICILIA
- Archi – Zash
- Bagheria – Lìmù
- Bagheria – I Pupi
- Catania – Coria
- Catania – Sapio
- Isola Vulcano – Il Cappero
- Linguaglossa – Shalai
- Malfa – Signum
- Marina di Ragusa – Votavota
- Noto – Crocifisso
- Palermo – Mec Restaurant
- Ragusa – Locanda Don Serafino
- Siracusa – Cortile Spirito Santo
- Taormina – La Capinera
- Taormina – Otto Geleng
- Taormina – Principe Cerami
- Taormina – Vineria Modì
- Terrasini – Il Bavaglino
TOSCANA
- Arezzo – Octavin
- Badia – A Passignano Osteria di Passignano
- Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard
- Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio
- Castelnuovo Berardenga – L’Asinello
- Castelnuovo Berardenga – Contrada
- Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso
- Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini
- Chiusdino – Saporium
- Fiesole – Serrae Villa Fiesole
- Firenze – Atto di Vito Mollica
- Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo >>> NUOVA
- Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura
- Firenze – Il Palagio
- Firenze – Borgo San Jacopo
- Firenze – Saporium Firenze
- Forte dei Marmi – Lorenzo
- Forte dei Marmi – Lux Lucis
- Forte dei Marmi – La Magnolia
- Forte dei Marmi – Sciabola >>> NUOVA
- Forte dei Marmi – Bistrot
- Fosdinovo – Locanda de Banchieri
- Gaiole in Chianti – Il Pievano
- Ghirlanda – Bracali
- Marina di Bibbona – La Pineta
- Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0
- Marlia – Butterfly
- Montalcino – La Sala dei Grappoli
- Montepulciano – Osmosi
- Porto Ercole – Il Pellicano
- Prato – Paca
- San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine
- San Gimignano – Linfa
- San Martino – Il Falconiere
- Seggiano – Silene
- Tavarnelle Val di Pesa – La Torre
- Viareggio – Romano
- Viareggio – Lunasia
- Vinci – Atman
TRENTINO ALTO ADIGE
- Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet
- Badia – Porcino >>> NUOVA
- Bressanone – Apostelstube
- Castelbello – Kuppelrain
- Cavalese – El Molin
- Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio
- Dobbiaco – Tilia
- Lagundo – Luisl Stube
- Madonna di Campiglio – Stube Hermitage
- Madonna di Campiglio – Dolomieu
- Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone
- Merano – Sissi
- Merano – In Viaggio – Claudio Melis
- Merano – Prezioso
- Moena – Malga Panna
- Molini – Schöneck
- Mules – Gourmetstube Einhorn
- Nova Levante – Johannesstube
- Ortisei – Anna Stuben
- Pinzolo – Grual
- Ravina – Locanda Margon
- San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897 >>> NUOVA
- San Michele – Zur Rose
- San Michele – Osteria Acquarol
- Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet
- Selva di Val Gardena – Suinsom
UMBRIA
- Capodacqua – Une
- Norcia – Vespasia
- Perugia – Ada
- Torgiano – Elementi
VALLE D’AOSTA
- Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale
- Aosta – Vecchio Ristoro
- Breuil Cervinia – Wood
- Cogne – Le Petit Bellevue >>> NUOVA
VENETO
- Altissimo – Casin del Gamba
- Arzignano – Damini Macelleria & Affini
- Asiago – La Tana Gourmet
- Barbarano Vicentino – Aqua Crua
- Borgoricco – Storie d’Amore
- Brenzone sul Garda – Nin
- Cavaion Veronese – Oseleta
- Corrubbio – Amistà
- Cortina d’Ampezzo – Tivoli
- Cortina d’Ampezzo – SanBrite
- Malcesine Vecchia – Malcesine
- Malo – La Favellina
- Mazzorbo – Venissa
- Oderzo – Gellivs
- Plois – Dolada
- Pontelongo – Lazzaro 1915
- Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo
- Schio – Spinechile
- Scorzè – San Martino
- Venezia – Quadri
- Venezia – Local
- Venezia – Oro Restaurant
- Venezia – Agli Amici Dopolavoro >>> NUOVA
- Venezia – Wistèria
- Venezia – Palais Royal Restaurant
- Verona – Iris Ristorante
- Verona – Il Desco
- Vicenza – Matteo Grandi in Basilica