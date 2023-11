Da Diesel le feste sono hardcore

La moda ha sempre attinto dalle provocazioni e uno dei brand anticonformisti per eccellenza non poteva non dedicare la sua ultima campagna natalizia al mondo a luci rosse.

Fonte: Ufficio stampa Diesel. Campagna Diesel XXXmas.

Come i pittori in passato andavano nelle case di tolleranza per ritrarre le donne, così i moderni fashion designer prendono ispirazione dall’universo erotico per le loro collezioni. Taboo che la moda ha sempre cercato di sdoganare, trasformandoli nella sua linfa vitale: Jean-Paul Gaultier li portava in scena sotto una lente principalmente omoerotica affidata alle righe perfettamente aderenti ai corpi scolpiti dei suoi marinai ipersessualizzati.

Come lui Vivienne Westwood, con lo show SS94, ha dato libero sfogo a una Kate Moss ripresa in intimo in maglia mentre mangiava un un gelato Magnum. Per non parlare del famoso show FW96 di Gucci, che ha presentato al pubblico Tom Ford come l’indiscutibile maestro del sexy.

Più recentemente un’icona del mondo a luci rosse Rocco Siffredi ha sfilato per Valentino, mentre Ilona Staller, “Cicciolina”, è stata ospite durante la runway di Bottega Veneta, come Mia Khalifa alla London Fashion Week, insieme alle tante modelle di OnlyFans.

La campagna XXXmas

Anche nello spot di Diesel per il Natale 2023 veri personaggi dell’industria del hard, tra cui famose pornostar e creatori della piattaforma a luci rosse Only Fans, recitano in una serie di classiche scene sexy indossando look della collezione Diesel Holiday 2023.

“Da Diesel, monello è bello. Per celebrare la stagione delle sorprese speciali e delle sudatissime ricompense per buona (e cattiva) condotta, diventiamo hard-core per le vacanze con una divertente e perversa campagna ispirata ai clichés dei porno anni 90”, così si legge nella presentazione della campagna.

Fonte: Ufficio stampa Diesel.

Si notano un idraulico con un enorme set di attrezzi, un uomo delle consegne con un pacco XXL, un meccanico sexy pronto a cambiare le gomme, una casalinga annoiata e vogliosa, un giardiniere con un grosso tubo per innaffiare e, naturalmente, una serie di ragazzi di periferia che stanno riprendendo atti perversi.

Tutto affrontando lo stereotipo della festa di Natale, che è da sempre considerata sacra in Occidente. Un periodo da passare in famiglia e non certo a guardare film a luci rosse. Diesel rompe le tradizioni e ci tiene a specificare che il cast della campagna comprende una varietà di fasce di età, generi ed etnie per mettere in discussione gli stereotipi associati all’industria del porno.

La collezione in costante evoluzione

La collezione Holiday 23 è pensata come atmosfera festosa. I morbidi tagli sartoriali fondono i classici tessuti da uomo con il jersey sportivo. Miniabiti metallizzati e solarizzati smagriscono il corpo e riportano alle silhouettes sognanti e pop degli anni 90.

La collezione unisex di denim d’ispirazione utility Biker Dart comprende jeans e accessori. Ci sono nuove versioni delle borse best-seller 1DR e Charm-D, e le calzature includono i nuovi stivali Hammer D e la sneaker S-Prototype P1. Cinture Oval D, gioielli, portafogli, cappelli in maglia, berretti e la collezione eyewear di Diesel in collaborazione con Essilor Luxottica completano l’offerta dei fondamentali regali facili da fare.