Caro carburanti, benzina di nuovo su: dove conviene fare il pieno

Ancora un inizio del week-end di tranquillità sulla rete dei carburanti. In realtà sta aumentando il prezzo della benzina, con due cospicui rialzi consecutivi sul mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Alla chiusura di ieri, la benzina era quotata a 577 euro per mille litri, con un aumento di circa 10 euro, mentre il diesel a 736 euro per mille litri, senza notevoli variazioni. Con le accise la benzina sale a 1155,87 euro per mille litri e il diesel a 1203,17 euro per mille litri.

Dal 1° gennaio 2023 dovremmo assistere però a un deciso aumento dei prezzi praticati alle pompe, considerando che finirà lo sconto sulle accise. La misura, pensata dal governo Draghi, era stata prorogata dal governo Meloni fino al 31 dicembre.

Nella legge di bilancio non ci sono decisioni in tal senso. Inoltre mancherebbe i fondi per il finanziamento di un nuovo sconto, considerando che questo era finanziato dall’extragettito dovuto all’aumento dei prezzi di benzina e diesel. Che ora sono tornati ai livelli, rispettivamente, di giugno 2021 e di gennaio 2022. Vi abbiamo spiegato qua di quanto aumentano i carburanti dal 1° gennaio 2023.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,626 euro al litro (-1 millesimi).

Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,625 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,628 euro al litro.



Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,692 euro al litro (-1 millesimi).

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,691 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,694 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 1,774 euro al litro (in aumento di 1,5 centesimi).

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 1,815 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,693 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,839 euro al litro (-1 millesimi).

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 1,881 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,758 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,765 euro al litro (invariato).

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,774 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,754 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 2,338 euro al chilo (-2,7 centesimi).

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 2,333 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 2,323 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 2,228 euro al chilo (in aumento di 1,1 centesimi).

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 2,288 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 2,182 euro al chilo.

Per fare il pieno in maniera conveniente si può andare nelle aeree dove costa meno. Ve ne abbiamo parlato qua. Per chi non li avesse ancora ricevuti, entro le prossime due settimane arriveranno i bonus benzina per i dipendenti, come spiegato qua.