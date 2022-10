Stop ai bitcoin e alle criptovalute in tutta Europa: il piano

L’Unione Europea si trova a fronteggiare la peggiore crisi energetica della sua storia. Per questo gli organi comunitari stanno valutando di “spegnere” le filiere nazionali delle criptovalute. La Commissione Europea ha fatto sapere che il consumo di elettricità del denaro digitale è aumentato del 900% negli ultimi 5 anni. Una percentuale praticamente raddoppiata rispetto a due anni fa. Per produrre i bitcoin e le altre monete virtuali si consuma circa lo 0,4% dell’energia mondiale. Troppa in un periodo nero come quello che stiamo attraversando. E per questo i Paesi membri potrebbero decidere di fermare tutte le operazioni di mining.

Le misure dell’Europa contro la crisi energetica: cosa c’entrano i bitcoin

Qualora dovesse presentarsi la necessità di redistribuire la corrente tra i diversi sistemi elettrici, nello scenario in cui gli operatori dovessero ridurre le forniture, gli stati UE dovrebbero fermare la produzione di crypto–asset.

Alcune criptovalute come i bitcoin sono sempre state nel mirino degli ambientalisti per la loro poca sostenibilità, e da tempo l’Unione Europa pensa a misure per ridurne l’impatto energetico. Ad esempio come modifiche ai protocolli PoW (Proof of Work) o la messa al bando delle monete virtuali che li utilizzano, sprecando molta corrente.

La Commissione Europea sta pensando di creare delle etichette per le blockchain, per identificare in maniera veloce le catene da spegnere per prime in base ai consumi. Il bitcoin risulta proprio all’ultimo posto della scala, e sarebbe dunque la prima criptovaluta che si fermerebbe in caso di crisi.

Hanno invece voti alti altre monete come l’ethereum, che invece utilizzano meccanismi Proof of Stake, relativamente più efficienti. Se il bitcoin dovesse passare al PoS si risparmierebbe fino al 99% di energia.

I bitcoin sfruttano troppa energia elettrica: qual è il loro impatto ambientale

Anche nel resto del modo i governi locali hanno stabilito simili misure in casi di emergenza. L’ammontare di energia necessario per la produzione di moneta virtuale, infatti, è spesso visto come uno spreco, a fronte di esigenze reali e tangibili. Anche quando deriva da fonti rinnovabili o verdi. L’elettricità, anche quella prodotta da fonti non fossili, è comunque una risorsa limitata.

Nel Sud della Cina, ad esempio, la produzione è stata fermata per rifornire di elettricità le fabbriche di dispositivi e componenti elettronici e per le fonderie di alluminio. Nell’area l’energia è prodotta principalmente da impianti idroelettrici. Il blocco dei bitcoin nel Paese è stato visto come un modo per promuovere la criptovaluta di Stato di Pechino di cui vi abbiamo parlato qua.

Le raccomandazioni dell’organo esecutivo dell’Unione Europea anticipano nuove misure che saranno prese nei prossimi anni. Entro il 2025, infatti, l’UE dovrebbe sviluppare una relazione sull’impatto climatico delle nuove tecnologie e delle criptovalute. Il rapporto indicherà le iniziative che i singoli Paesi dovranno intraprendere per mitigare gli effetti delle monete virtuali sull’ambiente.

A proposito di criptovalute: meglio stare attenti agli investimenti e soprattutto alle truffe. Qua i più grandi furti di criptomonete dell’anno passato. Gli asset virtuali sono estremamente volatili e c’è il rischio di perdere i propri risparmi. Vi abbiamo spiegato qua cosa fare quando i bitcoin sono in calo e quando effettivamente conviene investire.