Fonte: ANSA Il Bonus Maroni garantisce aumenti di stipendio a chi rinuncia alla pensione anticipata

Anche quest’anno torna il Bonus Maroni, una norma pensata dall’ex segretario della Lega Nord per incentivare i lavoratori a non aderire a programmi di pensione anticipata assicurando loro un ritorno economico nel proprio stipendio da dipendente Il governo Meloni lo ha rinnovato nell’ultima legge di bilancio e ad agosto arriveranno i pagamenti.

L’Inps, che distribuisce questo bonus ai pensionati che ne hanno diritto, ha diffuso una circolare con il calendario degli accrediti. Il massimo ritorno economico che si può raggiungere grazie a questa legge è il 9,19% del proprio stipendio mensile. Questo vantaggio è riservato ai dipendenti e vale sia per coloro che lavorano nel pubblico che nel privato.

Bonus Maroni 2024: cos’è e quanto vale

Il Bonus Maroni è una legge in vigore da diversi anni che lo Stato utilizza per incentivare i lavoratori a rinunciare alla pensione anticipata per rimanere al lavoro e non pesare sulle casse dell’Inps. Chi vi aderisce rinuncia ad alcune forme di pensionamento anticipato, come Quota 103, per ottenere un aumento di stipendio nel periodo in cui continua a lavorare.

Questo aumento avviene tramite l’esonero dei contributi previdenziali per l’Assicurazione generale per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti. Si tratta di una cassa separata rispetto a quella che raccoglie i contributi per il pensionamento. Questa riduzione non è quindi totale ma può toccare il 9,19% dello stipendio. Si tratta quindi di poco più di 90 euro in più ogni mille guadagnati.

Questi vantaggi sono completamente dedicati al lavoratore. Le aziende infatti non ottengono nessun vantaggio, dato che i contributi versati sono interamente a carico del dipendente. Il Bonus Maroni vale sia per i dipendenti del settore pubblico che per quelli del privato. L’Inps ha recentemente diffuso una circolare che contiene il calendario degli accrediti maturati con questa norma:

2 agosto 2024, per i dipendenti del privato (Gestione esclusiva Ago)

1 settembre 2024, per i dipendenti del privato (Altra gestione)

2 ottobre 2024, per i dipendenti pubblici (Gestione esclusiva Ago)

1 novembre 2024 ,per i dipendenti pubblici (Altra gestione)

Come richiedere il Bonus Maroni

Il Bonus Maroni può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps oppure con l’aiuto di un patronato. Tutti i lavoratori che credono di avere i requisiti necessari per riceverlo possono presentare la domanda. Starà poi all’Istituto controllare che ci siano gli estremi per assegnare questo bonus. Una volta inviata la documentazione necessaria, l’Inps dovrebbe rispondere entro un massimo di 30 giorni.

I requisiti necessari per poter ottenere in Bonus Maroni in busta paga sono:

Essere un lavoratore dipendente del settore pubblico o privato

Essere iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o ad altre gestioni sostitutive della stessa

Avere almeno 62 anni di età

Aver accumulato almeno 41 anni di contributi versati

Non essere titolari di assegno di invalidità

Non avere diritto alla pensione di vecchiaia

Una volta assicuratisi di avere questi requisiti si può inviare una domanda di adesione al bonus. Le date in cui si inizierà ad ottenere i primi vantaggi sono comunque quelle espresse nella circolare, ammesso che la domanda sia accettata prima delle stesse. Al più presto quindi, la maggiorazione dello stipendio arriverà il 2 agosto 2024.