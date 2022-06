Nuovo boom di contagi, mascherine verso la proroga al lavoro?

Numeri ancora in crescita per il Covid in Italia, tanto che il governo valuta una nuova proroga per l’utilizzo delle mascherine al lavoro. Il presidente dell’Iss Silvo Brusaferro ha ricordato che siamo ancora in fase pandemica e la curva dei contagi è nuovamente in salita.

Anche il direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza ha sottolineato la tendenza all’aumento dei casi di Covid nel nostro Paese, con l’incidenza salita da 310 a 504 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt è in crescita e di nuovo sopra l’1, precisamente a 1,07. Il tasso di occupazione dei posti letto di area medica è del 7,9%, in terapia intensiva del 2,2%.

Siamo – fa notare Rezza – ben al di sotto della soglia critica, ma anche qui si nota la tendenza ad una lieve risalita. Data l’elevata velocità di circolazione virale – avverte – è bene ricordare che “si può ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione utilizzando mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone, e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili e più anziane con un’ulteriore dose booster di vaccino”.

Mascherine al lavoro: dove, quali e fino a quando?

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, non vige più da un po’ l’obbligo di mascherina. Il 29 aprile il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha firmato una circolare in cui fissa la raccomandazione, ma non l’obbligo, delle mascherine FFP2, in particolare, per:

il personale a contatto con il pubblico, cioè i lavoratori del pubblico che lavorano allo sportello, sprovvisti di idonee barriere protettive

il personale che svolga il proprio lavoro in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due e salvo che ci siano spazi tali da escludere affollamenti

riunioni in presenza

chi condivide la stanza con colleghi considerati soggetti fragile

chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni

in ascensore

tutti i casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, permane almeno fino al 30 giugno l’obbligo di indossare la mascherina, ma basta quella chirurgica. L’unica eccezione prevista riguarda le attività lavorative svolte in isolamento (qui cosa succede a chi non si adegua all’obbligo).

Ipotesi proroga mascherine al lavoro anche dopo il 30 giugno

Oggi si è tenuto un incontro tecnico fra i ministeri del Lavoro e della Salute e l’Inail per valutare l’eventuale proroga del protocollo di sicurezza in scadenza il 30 giugno, che prevede, tra le altre misure, proprio l’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro. Intanto, il governo ha già stabilito la proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherine in alcuni specifici contesti (qui l’elenco completo).

L’attenzione è massima. “Tutto il sistema di controllo è pienamente operativo – spiega Rezza – e si sta monitorando attentamente la sottovariante Omicron 5. Il virus non va sottovalutato”. Tanto che il governo potrebbe persino decidere di inserire l’obbligo di mascherine al lavoro di tipo FFP2, e non più solo chirurgiche.

Anche i medici ospedalieri chiedono – per bocca del segretario nazionale uscente del sindacato Anaao Assomed, Carlo Palermo al 25° Congresso Nazionale dell’Associazione in corso a Napoli – misure straordinarie “per evitare il collasso dell’intera sanità ospedaliera e un aumento della spesa corrente per un adeguamento degli organici, sia in pronto soccorso che nei reparti, insieme con l’aumento dei posti letto ordinari.

