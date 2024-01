Carrefour Torino in crisi, apertura procedura cassa integrazione straordinaria per circa 850 dipendenti di 6 ipermercati

Carrefour Torino in crisi, la catena ha comunicato ai sindacati l’avvio della procedura di cassa integrazione straordinaria per circa 850 dipendenti di 6 ipermercati sparsi sul territorio.

Carrefour Torino in crisi: il comunicato dell’azienda

Il motivo dell’avvio della procedura di cassa integrazione, stando a quanto comunicato nella nota stampa di Carrefour, è di natura prettamente economica. Calo delle vendite e, quindi, impossibilità nel mantenere a pieno regime i lavoratori impiegati.

“La richiesta si rende necessaria dalla crescente complessità dello scenario economico complessivo, unitamente all’esigenza di semplificare e ottimizzare l’organizzazione delle attività in punto vendita del formato iper al fine di assicurarne la sostenibilità economica e la continuità operativa”, è stato dichiarato. Per questo motivo “L’azienda conferma di voler continuare a consolidare la propria presenza in Piemonte e si rende disponibile ad un confronto con tutte le istituzioni competenti interessate”.

I supermercati coinvolti

La crisi che ha colpito Carrefour in Piemonte coinvolge nello specifico 6 punti vendita nel torinese. Carrefour Italia ha comunicato infatti di aver avviato la richiesta di attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per gli ipermercati di:

Burolo;

Torino Corso Montecucco;

Nichelino;

Grugliasco;

Collegno;

Moncalieri Rossi.

La cassa integrazione avrà una durata massima di 12 mesi e comporterà una diminuzione dell’ammontare di ore lavoro complessive per i dipendenti impiegati (circa 850 lavoratori) pari al 4% del totale ore lavorate dei dipendenti diretti impiegati in Piemonte.

Come funziona e cosa prevede la Cassa Integrazione Straordinaria

I sindacati hanno già chiesto a Carrefour Italia come pensano di far rientrare la crisi in Piemonte, ovvero quali azioni intende mettere in campo l’azienda per risollevare le sorti dei punti vendita interessati dalla riduzione delle ore di lavoro e, quindi, anche quella dei lavoratori. È la prassi e non è detto che alla fine si creino i presupposti per la ripresa economica.

La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale prevede infatti la consultazione sindacale e, per essere portata a termine, la stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento, corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Ricordiamo infatti che il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

In caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi e una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Cosa succede ora?

L’apertura del procedimento di cassa integrazione straordinaria deve seguire ora – come la normativa vigente prevede – determinati step, ovvero:

la richiesta di CIGS pari a 12 mesi è legata a un programma di riorganizzazione aziendale caratterizzato da investimenti complessi oppure da un programma di riorganizzazione aziendale che presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;

è legata a un programma di riorganizzazione aziendale caratterizzato da investimenti complessi oppure da un programma di riorganizzazione aziendale che presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale; è possibile la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi;

dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi; si procederà con la concessione di altri ulteriori 12 mesi , con la causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo;

, con la causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo; infine, la procedura di consultazione sindacale, può concludersi con un accordo di ricollocazione, cioè un piano di ricollocazione che indichi gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero per limitare il ricorso al licenziamento all’esito della CIGS, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

In attesa di una ricollocazione o del rientro della crisi o della comunicazione dell’azienda dell’impossibilità di procedere, i lavoratori riceveranno il relativo sostegno economico, e cioè un trattamento pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.