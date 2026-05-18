ANSA Dividendi a Piazza Affari, il giorno più atteso dell’anno.

Il 18 maggio è una delle giornate più importanti dell’anno per la Borsa Italiana: a Piazza Affari va infatti in scena il Dividend Day, il momento in cui molte società quotate distribuiscono agli azionisti parte degli utili attraverso lo stacco delle cedole.

Sul solo indice Ftse Mib sono 22 le blue chip coinvolte, mentre complessivamente il numero delle società interessate supera quota 70 considerando anche mid cap, small cap e aziende dell’Euronext Growth Milan.

Perché il Ftse Mib può scendere

Ad occhi profani l’effetto più immediato potrebbe sorprendere: chi osserva il mercato azionario vedrà il listino milanese in calo anche in presenza di scambi regolari e senza particolari tensioni. O, meglio: senza particolari tensioni in più, rispetto alla crisi gravissima dello Stretto di Hormuz.

Lo stacco del dividendo comporta infatti una rettifica automatica e praticamente fisiologica del prezzo delle azioni. Il motivo: quando una società distribuisce una cedola, il valore del titolo viene adeguato all’apertura delle contrattazioni sottraendo l’importo riconosciuto agli azionisti. Se molte società di grande capitalizzazione effettuano l’operazione nello stesso giorno, anche l’indice può risentire dell’effetto.

Per il Ftse Mib l’impatto tecnico stimato supera l’1,5%, una variazione che potrebbe far apparire il listino in rosso pur senza riflettere un deterioramento reale del sentiment degli investitori. Una flessione matematica, quindi, e non di valore.

Le società che staccano il dividendo oggi

Tra i gruppi più attesi figurano banche, assicurazioni, utility, energetici e società industriali.

Nel comparto finanziario spiccano:

Intesa Sanpaolo con saldo dividendo pari a 0,19 euro per azione;

Banca Monte dei Paschi di Siena con 0,86 euro;

Bper Banca con 0,56 euro;

FinecoBank con 0,79 euro.

Tra energia e utility sono coinvolte:

Eni con una tranche da 0,27 euro;

A2A con 0,104 euro;

Italgas con 0,432 euro;

Inwit con 0,5543 euro;

Saipem con 0,17 euro.

Presenti anche nomi del lusso e dell’industria come Brunello Cucinelli, Moncler, Recordati e DiaSorin.

Il pagamento effettivo delle cedole è previsto per il 20 maggio.

Piazza Affari mercato europeo dei dividendi

Negli ultimi anni l’italiana Piazza Affari si è ritagliata un ruolo di primo piano fra le Borse europee grazie a rendimenti medi superiori rispetto ad altri grandi listini. Rendimenti sostenuti soprattutto da banche, utility, assicurazioni ed energetici.

Una delle spiegazioni, ma non l’unica, è che l’indice italiano è dominato da settori che storicamente distribuiscono una quota importante degli utili: banche (come ad esempio Intesa Sanpaolo), assicurazioni (come Assicurazioni Generali), utility (come A2A) ed energetici (come Eni). Si tratta di settori che generano per lo più spesso cassa prevedibile e che quindi hanno meno necessità di reinvestire tutto nella crescita.

Altri mercati, come il Dax tedesco ma soprattutto gli indici americani, hanno una presenza più forte di titoli di tecnologia, semiconduttori, software e società ad alta crescita. Aziende di questo tipo preferiscono spesso reinvestire gli utili per spingere la crescita e la competitività.

Ma fra i vari motivi ce n’è anche un altro che riguarda la cultura degli investitori italiani, tradizionalmente orientati al rendimento periodico: per questo in Italia sono molto amati titoli di Stato e, come detto, azioni ad alto dividendo.