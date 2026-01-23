Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Lidl prevede 5 giorni di incontri per ampliare il personale in servizio

Lidl Italia ha confermato l’avvio di una serie di recruiting day dedicati alla stagione estiva 2026, con l’obiettivo di reclutare un ampio numero di collaboratori da inserire nei supermercati e nei centri di distribuzione in molte regioni italiane. Le giornate di selezione rappresentano un modo diretto e rapido per incontrare i responsabili delle risorse umane e sostenere un colloquio orientato all’assunzione immediata o programmata nei mesi più intensi dell’anno.

La campagna di reclutamento si inserisce in un contesto di crescita dell’azienda, che in Italia conta oltre 780 punti vendita e circa 23.000 collaboratori e continua ad assumere personale per supportare l’attività quotidiana dei negozi e dei centri di servizio.

Numeri e posti di lavoro disponibili

Secondo le ultime rilevazioni, Lidl ha oltre 270 posti di lavoro aperti nel nostro paese in vista della stagione estiva, con assunzioni che riguardano non solo i negozi ma anche i centri logistici e gli uffici.

Le risorse da inserire coprono profili diversi, sia per candidati con esperienza sia per persone alla prima occupazione, e possono risultare adatti anche a studenti o a chi cerca uno sbocco professionale stagionale o continuativo.

Dove e quando si svolgono i recruiting day

Le giornate di selezione sono programmate in diverse località italiane e collegate alle esigenze di personale dei singoli punti vendita. Ecco alcuni degli appuntamenti già divulgati:

27 gennaio 2026 – Jesolo (VE);

3 febbraio 2026 – Caorle (VE);

5 febbraio 2026 – Arco (TN);

4 marzo 2026 – Salò e Manerba del Garda (BS);

5 marzo 2026 – Peschiera del Garda e Lazise (VR).

In generale, però, le opportunità coprono tutte le macro-aree del paese, con selezioni attive nei punti vendita e nei centri logistici presenti nelle seguenti regioni:

Piemonte;

Lombardia;

Veneto;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Lazio;

Campania;

Puglia;

Sicilia;

Sardegna.

Le selezioni sono spesso organizzate nelle Direzioni Regionali Lidl, che gestiscono il reclutamento per le filiali e le attività operative di zona, oltre che nei centri logistici distribuiti in tutta la penisola.

I profili più richiesti

I recruiting day sono rivolti a candidati interessati a ruoli operativi e di supporto all’interno dei supermercati. Le figure professionali più ricercate comprendono:

addetti alle vendite, disponibili part-time, full-time o a chiamata;

apprendisti addetti alle vendite;

operatori di filiale;

assistenti alla gestione del punto vendita;

figure manageriali di supporto.

Esattamente come nella selezione aperta da KFC, per alcuni di questi ruoli non si richiede esperienza specifica, mentre per alcune posizioni più qualificate può essere richiesta una formazione superiore o una prima esperienza lavorativa nel commercio.

Tipologie di contratto e condizioni

Le assunzioni offerte da Lidl per la stagione estiva 2026 comprendono contratti di lavoro:

a tempo determinato, per coprire i picchi di attività nei mesi più intensi;

a tempo indeterminato, per figure con competenze consolidate;

part-time e orario flessibile, pensato anche per studenti o lavoratori con impegni concomitanti.

In molti casi, la partecipazione ai recruiting day può portare a un inserimento diretto nell’organico dell’azienda, con formazione iniziale e affiancamento per favorire l’adattamento al ruolo e alle mansioni richieste.

Come partecipare

Chi desidera prendere parte a un recruiting day deve monitorare gli annunci pubblicati sulla pagina ufficiale delle opportunità lavorative di Lidl Italia e inviare la propria candidatura online. Se il profilo risulta in linea con le necessità di personale, i responsabili delle risorse umane contatteranno il candidato per programmare la partecipazione all’evento di selezione prescelto.