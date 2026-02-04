Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock In Campania si cerca personale di segreteria anche alla prima esperienza

Se stai cercando un lavoro in ambito segreteria in Campania, tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, ci sono numerose opportunità aperte. Le aziende cercano segretari, segretarie e addetti amministrativi, sia per contratti a tempo determinato o indeterminato che per tirocini formativi.

Le offerte sono adatte anche per chi è alle prime esperienze lavorative.

Quali sono le posizioni aperte a Napoli e i requisiti richiesti

A Napoli sono disponibili diversi annunci per addetti a funzioni di segreteria, anche senza esperienza pregressa.

Superata la selezione, le aziende offriranno:

contratti full-time o part-time;

retribuzione media tra 25.000 e i 35.000 euro annui;

formazione continua e possibilità di crescita

tirocini attivati tramite il programma GOL della Regione Campania

Le mansioni ruoteranno intorno al supporto della gestione documentale e organizzativa degli uffici.

In provincia di Caserta si cerca personale di segreteria tecnica e amministrativa

A Caserta le aziende cercano addetti alla segreteria tecnica o amministrativa, anche per progetti culturali o ruoli di receptionist.

I vantaggi principali legati a quest’opportunità di lavoro sono:

inserimento lavorativo tramite tirocini e contratti regolari;

le posizioni sono aperte anche a neofiti con buona attitudine al lavoro d’ufficio;

una reale opportunità per gli appartenenti alle categorie protette.

Alcuni annunci richiedono previa esperienza nella gestione documentale, ma molte posizioni restano aperte a chi ha solo competenze di base.

A Salerno il contratto è part-time e prevede retribuzione anche in fase di formazione

A Salerno ci sono offerte per segretarie amministrative con possibilità di lavoro part-time e formazione retribuita.

I requisiti principali richiesti per i profili che saranno selezionati sono:

conoscenza base del pacchetto Office;

capacità organizzativa e autonomia nella gestione delle attività quotidiane;

buone competenze comunicative e relazionali.

Alcune posizioni prevedono anche benefit aziendali e possibilità di inserimento stabile a tempo pieno.

Anche ad Avellino diverse opportunità per tirocini e assunzioni

In provincia di Avellino si cercano addetti alla segreteria con inserimento tramite tirocinio o contratti a tempo determinato.

Quali sono le attività principali che svolgerà la figura selezionata:

archiviazione documentale;

data entry;

supporto alle attività d’ufficio.

Le posizioni offrono percorsi di crescita e formazione, adatti anche a chi è all’inizio della carriera.

Requisiti richiesti per le posizioni di segreteria

Per candidarsi servono principalmente:

diploma di scuola superiore o esperienza equivalente;

conoscenze informatiche relative al pacchetto Office e ai sistemi di gestione documentale;

capacità organizzative e di pianificazione;

soft skills come comunicazione efficace, problem solving e gestione delle priorità anche sotto pressione.

Chi è alle prime esperienze ha la possibilità di accedere a corsi di formazione e programmi specifici di inserimento.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni:

registrati sul portale della Regione Campania e cerca le offerte con la parola chiave “segretari”; aggiorna il curriculum vitae, evidenziando competenze informatiche, esperienze e capacità relazionali; valuta la partecipazione a tirocini formativi o corsi specifici per aumentare le possibilità di assunzione.

Opportunità senza esperienza nel Sud Italia

Nelle ultime settimane molte aziende stanno cercando personale anche alla prima esperienza, con selezioni attive nel Sud Italia. Con i recruiting day di Lidl, si assumeranno unità di personale anche in Campania, Puglia e Sicilia. L’OVS è alla ricerca di 220 risorse tra punti vendita, logistica e uffici. Tutte le posizioni prevedono formazione e affiancamento, rendendole ideali per chi cerca il primo impiego o vuole iniziare un percorso stabile nel settore commerciale o amministrativo.