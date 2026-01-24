Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Nuove opportunità di lavoro da OVS, che si prepara ad assumere centinaia di nuovi lavoratori

OVS ha avviato una nuova e ampia campagna di selezione del personale che interessa l’intero territorio nazionale. Il gruppo, tra i principali operatori italiani nel settore dell’abbigliamento, è alla ricerca di nuove risorse da inserire sia nei punti vendita sia nelle strutture centrali e nei poli logistici. Le opportunità riguardano profili con esperienza, ma anche candidati senza precedenti occupazioni, inclusi giovani alla prima ricerca di lavoro.

L’iniziativa si inserisce in una fase di consolidamento e sviluppo dell’azienda, che continua a puntare sull’ampliamento della rete commerciale e sul rafforzamento dell’organizzazione interna. Le assunzioni previste rispondono all’esigenza di sostenere l’attività quotidiana dei negozi e di migliorare l’efficienza dei servizi di supporto, dalla gestione amministrativa alla distribuzione delle merci.

Chi può candidarsi

Le selezioni sono aperte a profili eterogenei, con requisiti che variano in base alla posizione. In generale, OVS valuta con attenzione motivazione, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra. Per molte offerte è sufficiente il diploma, come è vero anche per le selezioni aperte da Leolandia per la stagione estiva. Per i ruoli più qualificati, invece, possono essere richiesti titoli di studio superiori o competenze specialistiche.

L’azienda offre contratti a tempo determinato, indeterminato o percorsi formativi, a seconda delle esigenze organizzative e dell’esperienza del candidato.

Le posizioni aperte nei negozi

La parte più consistente delle assunzioni riguarda i punti vendita presenti nelle principali città italiane e nei centri commerciali. Le figure ricercate sono destinate a svolgere attività operative a contatto con il pubblico e mansioni legate alla gestione degli spazi espositivi.

Nel dettaglio:

addetti alla vendita;

responsabili di negozio;

vice responsabili;

addetti al magazzino;

specialisti dell’allestimento delle vetrine.

Per questi ruoli sono apprezzate capacità relazionali, disponibilità al lavoro su turni e attitudine al contatto con la clientela. In diversi casi non è richiesta una precedente esperienza specifica, poiché l’azienda prevede percorsi di affiancamento e formazione iniziale.

Opportunità negli uffici e nella sede centrale

Accanto alle assunzioni nei negozi, OVS seleziona personale anche per le strutture amministrative e direzionali. Le ricerche interessano aree strategiche che supportano il funzionamento dell’intero gruppo e contribuiscono alla pianificazione delle attività commerciali.

Tra i profili richiesti figurano:

impiegati contabili;

addetti al marketing;

analisti dei dati;

esperti di comunicazione;

figure informatiche.

Queste posizioni sono rivolte a candidati con competenze tecniche specifiche e, in alcuni casi, con percorsi di studio coerenti. Sono previsti anche inserimenti tramite tirocini formativi, pensati per neolaureati o studenti prossimi al completamento degli studi.

Inserimenti nella logistica e nei magazzini

Un ulteriore ambito coinvolto dal piano di assunzioni è quello della logistica. L’azienda è alla ricerca di personale da impiegare nei centri di smistamento e nelle strutture dedicate alla gestione delle merci.

Le mansioni comprendono:

movimentazione dei capi;

controllo delle forniture;

preparazione degli ordini;

supporto alle attività di distribuzione.

Questi ruoli risultano fondamentali per garantire il corretto rifornimento dei negozi e il rispetto delle tempistiche operative, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Come presentare la domanda

Per partecipare alle selezioni è necessario consultare la sezione dedicata alle carriere sul sito ufficiale del gruppo e individuare l’annuncio di interesse. La candidatura avviene attraverso la compilazione di un modulo online e l’invio del curriculum vitae.